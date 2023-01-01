الموارد
ألقِ نظرة أعمق على IBM Planning Analytics من خلال العروض التوضيحية ومقاطع الفيديو والفيديوهات والفيديوهات التوضيحية والمزيد
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IBM Planning Analytics بمفردك.

  • اكتشف ما قبل عينات البناء - تصفح مجموعة متنوعة من عينات التخطيط.

  • اختر واجهتك - تجربة التخطيط على الويب ®VIA Planning Analytics Workspace أو مباشرةً داخل Excel.

  • تعاون مع زملائك - قم بدعوة أعضاء فريقك وتبنَّ رحلة تجريبية مشتركة. 
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ابدأ برنامج إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا من IBM Planning Analytics
العروض التوضيحية

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا لبرنامج IBM Planning Analytics

حل الذكاء الاصطناعي المتكامل - بساطة جدول بيانات الذكاء الاصطناعي المتكامل الممزوج بقاعدة بيانات قوية. تبسيط تخطيط الأعمال وتحليلها.

 التخطيط والتحليل المالي

اطلع على سيناريو تفاعلي لكيفية مساعدة IBM Planning Analytics في تحقيق أهدافك المالية.

 تخطيط القوى العاملة (الموارد البشرية)

اطلع على سيناريو تفاعلي لكيفية قيام IBM Planning Analytics بأتمتة عمليات الإدارة وتبسيطها في منصة واحدة.

دمج الأرباح والخسائر والميزانية العمومية والتدفقات النقدية بشكل ديناميكي. ضع استراتيجية للمستقبل بوضوح وثقة.

التنقل بذكاء بين بيانات المخزون الحالي وقيود الموردين وتحديات التوزيع. احصل على المنتجات المناسبة التي يتم توصيلها إلى المواقع المناسبة في الوقت المناسب.

اجمع بين تخطيط المبيعات، Marketing Operations ، والتمويل. شاهد الفوائد المذهلة للأعمال التجارية ®Teamworks مع هذا النهج الموحد.

قم بتحسين كل منطقة لتحقيق أقصى تغطية ممكنة وحدد حصصًا طموحة وواقعية في نفس الوقت. اتخذ قرارات قائمة على البيانات التي تعزز إنتاجية مبيعاتك.

تبسيط مهام سير العمل وتقليل الوقت المستغرق في الإدخال اليدوي للبيانات. احصل على الرؤى المتعمقة حول إدارة الموظفين، والأداء المقاييس والاحتفاظ بالمواهب في الاستراتيجيات.
تعلّم وتعلم

اطلع على موجز حلول IBM Planning Analytics

 موجز حلول IBM Planning Analytics

احصل على تفاصيل حول كيفية تسريع دورات التخطيط والتوقعات IBM Planning Analytics وإتاحة التعاون في جميع أنحاء العمل.

وثائق المنتج

تعرف على المزيد حول تثبيت واستخدام وإدارة تحليلات تخطيط IBM Planning Analytics على مركز المعرفة التابع لشركة IBM.

 البيانات والذكاء الاصطناعي Accelerator Catalog

اطلع على أفضل أدلة أفضل الممارسات في الممارسات وحالة الاستخدام ونماذج التخطيط والمزيد.

 انضم إلى المجتمع

ابق على اطلاع على أحدث IBM Planning Analytics و IBM Cognos الابتكار. يحصل أعضاء المجتمع على إمكانية الوصول إلى النصائح والحيل من خبير IBM وأقرانه. بالإضافة إلى ذلك، استفد من فرصة التأثير على اتجاه المنتج في محفظة IBM Analytics.
فيديوهات العملاء

إجراء تغييرات على بيان الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية في الوقت الفعلي.

يستخدم Planning Analytics للحد من التعقيدات وتنفيذ نموذج عمل جديد مستدام.

يؤدي إلى إعداد تقارير أفضل لـ Stein Mart من خلال المساعدة في جمع البيانات وتبسيط عملية تدوين المعلومات.

تحسين عمليات التخطيط الخاصة بهم وإنتاج بيانات وتقارير جديدة في فترة زمنية قصيرة باستخدام تحليلات التخطيط من IBM Planning Analytics وCognos Analytics.

توسيع نطاق العقارات الفاخرة بسرعة من خلال الرؤية الفورية التي يوفرها IBM Planning Analytics و Cognos Analytics.
دراسات الحالة كناوف

تمت الترقية إلى IBM Planning Analytics في غضون ثمانية أسابيع فقط لتحسين الأداء في تخطيط النتائج والتوقعات من قبل أكثر من 500 مستخدم عبر مجموعة من المستخدمين.

سويس كوم

تقلل سويسكوم من أوقات التخطيط وإعداد التقارير إلى النصف. وفّر الوقت للعمل الذي يهمك.

 شركة فآسان المحدودة

يؤدي تحسين استهلاك الطاقة إلى تحسين القدرة على التفاوض بشأن أسعار الطاقة لشركة المخبوزات الفنلندية هذه.

 وزارة الدفاع البريطانية (Mod_jk)

تساعد شركة IBM Planning Analytics وزارة الدفاع في دعم 190,000 من أفراد القوات المسلحة من خلال تبسيط خدمات الأعمال المشتركة.

 Länsförsäkringar AB

تعزيز الدقة في التخطيط طويل الأجل من خلال زيادة دورات التخطيط إلى 10 دورات سنوياً.

استمع إلى آراء المحللين درجة BARC 2024 المتكاملة Planning Analytics (IP&A)

IBM Planning Analytics معترف بها كشركة رائدة في السوق

 إجمالي الأثر الاقتصادي ™الإجمالي لـ IBM Planning Analytics

توصلت دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting إلى أن عملاء IBM يرون أن عملاء سيحصلون على 3.2 مليون دولار أمريكي من الفوائد على مدى ثلاث سنوات.

 BI & التحليلات استطلاع 2023 من قبل BARC

95% من المستخدمين يوصون بـ 95% من مستخدمي IBM Planning Analytics، التي تحتل المرتبة الأولى من حيث المرونة والأداء. تعرّف على أكثر ما يقدّره المستخدمون عند اختيار حل ذكاء الأعمال والتحليلات.
اتخذ الخطوة التالية

شاهد تحليلات IBM Planning Analytics أثناء العمل. اكتشف كيف يمكنك الارتقاء بمستوى Planning Analytics الخاص بك إلى المستوى التالي.

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