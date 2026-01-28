دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتلبية الطلب المتزايد

عندما احتاجت شركة Vaasan إلى الاستجابة للارتفاع المفاجئ في الطلب على منتجاتها في بداية جائحة كوفيد-19، أدركت أنها تمتلك الأدوات المناسبة بالفعل. ويوضح Alasari قائلاً: "كنا نعلم أننا نتحكم بشكل كامل في الأرقام".

بمجرد أن حددت الشركة عدد الطلبات التي تمثل طلبًا فعليًا وليست مجرد استجابة لزبائن المخابز المذعورين، قامت بإدخال هذه الأرقام في Planning Analytics. وتمكنت شركة Vaasan بسرعة من طمأنة المخابز بأنها تستطيع الاستمرار في توريد منتجاتها. ويوضح Alasaari قائلاً: "يمكننا أن نزودهم بأرقام دقيقة للغاية حول السعة القصوى والكيلوجرامات التي يمكننا توفيرها لتلبية الارتفاع المفاجئ في الطلب خلال الأيام الأولى من جائحة كوفيد-19."

بشكل أكثر شيوعًا، تستخدم شركة Vaasan برنامج IBM Planning Analytics للتخطيط المالي الشهري ولوضع التوقعات للسنة المالية الحالية والقادمة. ويتضمن الحل بيانات محددة، فورية وتاريخية حول العرض والطلب الحاليين والعوامل الاقتصادية الخارجية. ونتيجة لذلك، تستطيع للشركة الاستمرار في تقليل السعة الفائضة وتقديم مزيج المنتجات الذي يطلبه العملاء.

تمتلك Vaasan مستودع بيانات عميقًا وواسعًا، يتضمن بيانات استهلاك الطاقة التاريخية التي يستخدمها حل Planning Analytics للتنبؤ باستخدام الطاقة. ستساعد التوقعات الأكثر دقة لاستهلاك الطاقة الشركة على زيادة تحسين عملية التخطيط المالي. ويوضح Alasaari قائلاً: "لدينا الآن تقديرات دقيقة للغاية لكل من استهلاكنا للطاقة وأسعار الطاقة." "تُدرج هذه التكاليف في حساب الأرباح والخسائر (P&L) للأشهر المقبلة، ونعرف مسبقًا تكلفة الطاقة التي سنتكبدها بعد ستة أو ثمانية أشهر من الآن، بناءً على الكميات التي نتوقع إنتاجها."

كان إنشاء توقعات دقيقة لاستهلاك الطاقة في السابق مهمة يدوية طويلة ومملة، وزاد من تعقيدها عمل الشركة في دول متعددة واضطرارها إلى شراء الطاقة من عدة مزودين. تدعم شركة Vaasan أتمتة هذه المهام الروتينية واليدوية التي يمكن لحل Planning Analytics القيام بها بشكل أسرع وأكثر دقة.

يوضح Alasaari قائلاً: "نحن نتبع الأتمتة لأن لدينا أشخاصًا جيدين." "إنهم أشخاص أذكياء، وحكماء. نريدهم أن يتطلعوا إلى المستقبل وألا يضطروا إلى القيام ببعض الأعمال اليدوية الشاقة إذا كان بإمكاننا أتمتة ذلك. ووفقًا لكلمات Alasaari، فإن حل Planning Analytics يمكنه القيام بذلك بشكل أسرع وأرخص وبدقة أفضل."

عند الحديث عن السرعة، استغرق تنفيذ وحدة تحليل مركز التكلفة بضعة أسابيع فقط للتنفيذ والاختبار بشكل كامل. يوضح Sipola قائلاً: "تمت عملية التثبيت والتنفيذ بسرعة فائقة من خلال استخدام واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة بحل Planning Analytics." وحدة مركز التكلفة عبارة عن حزمة معدة مسبقة يمكن تشغيلها على أي منصة، بما في ذلك برنامج IBM Watson® Studio، ما يعمل على توسيع قدرات حل تحليلات التخطيط.

يأمل Alasaari في توسيع نطاق استخدام وحدة تحليلات مراكز التكلفة لتشمل مجالات عمل أخرى، بما في ذلك الإبلاغ عن الحالات الشاذة في الطلبات اليومية. "إذا لاحظنا أن أحد العملاء عادةً ما يطلب منا الهمبرغر والهوت دوج كل يوم أربعاء، ولكن الطلب مفقود هذا الأسبوع، فيمكننا التقصي عما إذا كان العميل قد نسي الطلب، أو ما إذا كان الطلب عالقًا في مكان ما في أثناء العملية، أو إذا كان هناك سبب آخر." يمكن أن يحسِّن هذا رضا العملاء ويساعد على تقليل نقص المنتجات.

اتبعت شركة Vaasan نهجًا لكل وحدة على حدة لتوسيع نطاق التخطيط والتحليل واستخدام حلول Planning Analytics عبر مؤسستها بأكملها. ومع إثبات كل مرحلة تنفيذ لقيمتها، تنتقل الشركة إلى المرحلة التالية. وتُعد علاقتها مع Intito محور هذه الإستراتيجية المستمرة. وكما صرح Sipola: "إنه لمن الرائع حقًا بالنسبة إلينا أننا تمكنا من بناء علاقة الثقة هذه حتى نكون امتدادًا لمؤسسة Vaasan."

نظرًا إلى أن Intito هو شريك الأعمال IBM، يمكنه تقديم أحدث الوظائف إلى Vaasan. يختتم Sipola حديثه قائلاً: "نحظى بفرصة تجربة أشياء جديدة مثيرة وممتعة، لذا فهي منفعة متبادلة."