دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتلبية الطلب المتزايد

الخبز هو الحياة. كل يوم في فنلندا ومنطقة البلطيق، يذهب الآلاف من الناس إلى متاجر البقالة المحلية لشراء رغيف طازج من خبز Vaasan Ruispalat، وهو الخبز الأكثر شعبية في فنلندا.
بالنسبة إلى شركة Vaasan Ltd.، وهي مخبز فنلندي عريق يبلغ من العمر 172 عامًا وجزء من مجموعة Lantmännen Group السويدية، فإن دورة الإنتاج قصيرة ومليئة بالتحديات. حيث يجب أن تنتج أفرانها وتوصل آلاف أرغفة الخبز والمخبوزات الأخرى في جميع أنحاء المنطقة يوميًا، ما عدا يوم الأحد. لا يُسمح بوجود فائض في المخزون أو نقص فيه، والمنافسة شرسة.
في سوق اليوم المكتظة، يعد التخطيط الدقيق والأتمتة أمرين بالغي الأهمية لتحقيق النجاح. لا أحد يدرك ذلك أفضل من Joonas Alasaari، كبير مراقبي الأعمال في شركة Vaasan. يوضح قائلاً: "علينا أن نكون حذرين حقًا بشأن تكاليف الإنتاج لدينا." "وعلينا أن نفهم إلى أين تتجه قدراتنا على المدى القصير والطويل."
لتلبية ارتفاع الطلب خلال جائحة كوفيد-19، قامت شركة Vaasan بتوريد الخبز لـ 3000 متجر بقالة يوميًا باستثناء يوم الأحد
تحسين التنبؤ باستهلاك الطاقة يعزز القدرة على التفاوض بشأن أسعارها
بشكل عام، تمتلك Vaasan قدرة كبيرة على تخطيط السعة على المدى القصير، نظرًا إلى أن الطلب نادرًا ما يتغير، كما أن أنظمة التخطيط لديها تأخذ في الاعتبار التقلبات الموسمية. ولكن هل يمكن للمخبز أن يستجيب بشكل كافٍ عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع هائل في الطلب على المنتجات الأساسية بجميع أنواعها، بما في ذلك الخبز؟
يوضح Alasaari قائلاً: "على مدار 10 أو 15 عامًا، كنا نحاول أن نجعل قدرتنا الإنتاجية قريبة قدر الإمكان من أحجام طلباتنا المعتادة، ثم في ليلة واحدة، تضاعفت الطلبات من عملائنا في المخابز إلى مرتين وثلاثة أمثال." "كان علينا إجابتهم على الفور وإبلاغهم بالكمية التي يمكننا تقديمها بالفعل."
تستثمر شركة Vaasan في حلول الأتمتة والتخطيط منذ عدة سنوات. وبمساعدة مستشارها الموثوق، شريك الأعمال IBM لشركة Intito في فنلندا، اعتمدت شركة Vaasan على حلول IBM® Planning Analytics وIBM Cognos® Analytics لتبسيط وتسريع عمليات تخطيط الأعمال وإعداد التقارير لديها. وتسمح هذه الحلول للشركة بإجراء عمليات إعداد الميزانية والتنبؤ المالي والعمليات المالية الأخرى في مكان واحد على مستوى المؤسسة.
يوضح Petri Sipola، الرئيس التنفيذي وكبير المستشارين في شركة Intito قائلاً: "لقد عملنا مع شركة Vaasan خطوة بخطوة." "كان لديهم ثقافة قوية جدًا في المبيعات وتخطيط العمليات داخل الشركة. كما أرادوا معرفة كيف يمكن لخطط عملياتهم أن ترتبط بالتخطيط المالي. لذا اكتسب هذا الحل قدرات إضافية وأصبح أكثر قوة شيئًا فشيئًا. تدعم IBM Planning Analytics عملياتها، على عكس بعض الحلول الأخرى التي قد تتطلب تقديم تنازلات في العملية."
تستخدم شركة Vaasan اليوم خوارزميات التحليل التنبئي المدمجة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في Planning Analytics ضمن ثلاثة مجالات حيوية في أعمالها: التنبؤ باستهلاك الطاقة وتسعيرها، وتحليل اتجاهات مراكز التكلفة، وتخطيط المنتجات على المدى الطويل.
يساعد استخدام Planning Analytics للتنبؤ باستهلاك الطاقة الشركة على التخطيط بشكل أفضل لأسعار الطاقة والتفاوض بشأنها مع المنتجين. تأخذ الخوارزمية في الحسبان المدخلات الخارجية مثل درجات الحرارة الخارجية المتوقعة إلى جانب تقديرات الإنتاج. وهذا يمنح شركة Vaasan رؤية أكثر دقة لاحتياجاتها المستقبلية من الطاقة، والتي تستخدمها بعد ذلك لإنشاء اتفاقيات شراء مستقبلية مع المنتجين وشراء مصادر الطاقة الأكثر استدامة. في السابق، كانت التقديرات الشهرية التقريبية تُعد يدويًا ولم تكن تقدم قيمة تذكر للشركة.
تستخدم Vaasan أيضًا Planning Analytics لتحليل اتجاهات مركز التكلفة. ومن خلال العمل خلال فترة زمنية مدتها أربع ساعات لإغلاق الدفاتر في نهاية كل شهر، لم يتمكن الفريق المالي من مراجعة كل بند يدويًا. الآن، يقوم الحل بمراجعة التقارير الشهرية تلقائيًا، ومقارنتها بالاتجاهات التاريخية، وتحديد أي قيم أو حالات شاذة للمتابعة الفورية.
وأخيرًا، طوّر Vaasan وIntito نموذجًا للتخطيط طويل المدى يستخدم بيانات الأداء التاريخي للتنبؤ بالمبيعات المستقبلية. تقارن الشركة هذه التقديرات القائمة على الذكاء الاصطناعي بتلك التي يضعها مخططو المبيعات لإدارة التوقعات المتفائلة للغاية في حال بدأت مبيعات المنتج في الانخفاض.
عندما احتاجت شركة Vaasan إلى الاستجابة للارتفاع المفاجئ في الطلب على منتجاتها في بداية جائحة كوفيد-19، أدركت أنها تمتلك الأدوات المناسبة بالفعل. ويوضح Alasari قائلاً: "كنا نعلم أننا نتحكم بشكل كامل في الأرقام".
بمجرد أن حددت الشركة عدد الطلبات التي تمثل طلبًا فعليًا وليست مجرد استجابة لزبائن المخابز المذعورين، قامت بإدخال هذه الأرقام في Planning Analytics. وتمكنت شركة Vaasan بسرعة من طمأنة المخابز بأنها تستطيع الاستمرار في توريد منتجاتها. ويوضح Alasaari قائلاً: "يمكننا أن نزودهم بأرقام دقيقة للغاية حول السعة القصوى والكيلوجرامات التي يمكننا توفيرها لتلبية الارتفاع المفاجئ في الطلب خلال الأيام الأولى من جائحة كوفيد-19."
بشكل أكثر شيوعًا، تستخدم شركة Vaasan برنامج IBM Planning Analytics للتخطيط المالي الشهري ولوضع التوقعات للسنة المالية الحالية والقادمة. ويتضمن الحل بيانات محددة، فورية وتاريخية حول العرض والطلب الحاليين والعوامل الاقتصادية الخارجية. ونتيجة لذلك، تستطيع للشركة الاستمرار في تقليل السعة الفائضة وتقديم مزيج المنتجات الذي يطلبه العملاء.
تمتلك Vaasan مستودع بيانات عميقًا وواسعًا، يتضمن بيانات استهلاك الطاقة التاريخية التي يستخدمها حل Planning Analytics للتنبؤ باستخدام الطاقة. ستساعد التوقعات الأكثر دقة لاستهلاك الطاقة الشركة على زيادة تحسين عملية التخطيط المالي. ويوضح Alasaari قائلاً: "لدينا الآن تقديرات دقيقة للغاية لكل من استهلاكنا للطاقة وأسعار الطاقة." "تُدرج هذه التكاليف في حساب الأرباح والخسائر (P&L) للأشهر المقبلة، ونعرف مسبقًا تكلفة الطاقة التي سنتكبدها بعد ستة أو ثمانية أشهر من الآن، بناءً على الكميات التي نتوقع إنتاجها."
كان إنشاء توقعات دقيقة لاستهلاك الطاقة في السابق مهمة يدوية طويلة ومملة، وزاد من تعقيدها عمل الشركة في دول متعددة واضطرارها إلى شراء الطاقة من عدة مزودين. تدعم شركة Vaasan أتمتة هذه المهام الروتينية واليدوية التي يمكن لحل Planning Analytics القيام بها بشكل أسرع وأكثر دقة.
يوضح Alasaari قائلاً: "نحن نتبع الأتمتة لأن لدينا أشخاصًا جيدين." "إنهم أشخاص أذكياء، وحكماء. نريدهم أن يتطلعوا إلى المستقبل وألا يضطروا إلى القيام ببعض الأعمال اليدوية الشاقة إذا كان بإمكاننا أتمتة ذلك. ووفقًا لكلمات Alasaari، فإن حل Planning Analytics يمكنه القيام بذلك بشكل أسرع وأرخص وبدقة أفضل."
عند الحديث عن السرعة، استغرق تنفيذ وحدة تحليل مركز التكلفة بضعة أسابيع فقط للتنفيذ والاختبار بشكل كامل. يوضح Sipola قائلاً: "تمت عملية التثبيت والتنفيذ بسرعة فائقة من خلال استخدام واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة بحل Planning Analytics." وحدة مركز التكلفة عبارة عن حزمة معدة مسبقة يمكن تشغيلها على أي منصة، بما في ذلك برنامج IBM Watson® Studio، ما يعمل على توسيع قدرات حل تحليلات التخطيط.
يأمل Alasaari في توسيع نطاق استخدام وحدة تحليلات مراكز التكلفة لتشمل مجالات عمل أخرى، بما في ذلك الإبلاغ عن الحالات الشاذة في الطلبات اليومية. "إذا لاحظنا أن أحد العملاء عادةً ما يطلب منا الهمبرغر والهوت دوج كل يوم أربعاء، ولكن الطلب مفقود هذا الأسبوع، فيمكننا التقصي عما إذا كان العميل قد نسي الطلب، أو ما إذا كان الطلب عالقًا في مكان ما في أثناء العملية، أو إذا كان هناك سبب آخر." يمكن أن يحسِّن هذا رضا العملاء ويساعد على تقليل نقص المنتجات.
اتبعت شركة Vaasan نهجًا لكل وحدة على حدة لتوسيع نطاق التخطيط والتحليل واستخدام حلول Planning Analytics عبر مؤسستها بأكملها. ومع إثبات كل مرحلة تنفيذ لقيمتها، تنتقل الشركة إلى المرحلة التالية. وتُعد علاقتها مع Intito محور هذه الإستراتيجية المستمرة. وكما صرح Sipola: "إنه لمن الرائع حقًا بالنسبة إلينا أننا تمكنا من بناء علاقة الثقة هذه حتى نكون امتدادًا لمؤسسة Vaasan."
نظرًا إلى أن Intito هو شريك الأعمال IBM، يمكنه تقديم أحدث الوظائف إلى Vaasan. يختتم Sipola حديثه قائلاً: "نحظى بفرصة تجربة أشياء جديدة مثيرة وممتعة، لذا فهي منفعة متبادلة."
يقع المقر الرئيسي لشركة Vaasan في هلسنكي بفنلندا، وهي تعمل في مجال المخبوزات والسلع الأخرى منذ عام 1849. يعمل المخبز الفنلندي أيضًا في دول البلطيق، حيث يقوم بتوصيل الخبز الطازج والحلويات لأكثر من 3000 متجر يوميًا. يعمل لدى Vasaan ما يقرب من 1400 موظف في فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وهي جزء من Lantmännen، وهي هيئة تعاونية زراعية سويدية ورائدة في شمال أوروبا في مجالات الزراعة والآلات والطاقة الحيوية والمنتجات الغذائية.
نبذة عن شركة Intito في فنلندا
تأسست شركة Intito، شريك أعمال IBM، في عام 2014 بهدف بناء حلول تخطيط تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل من خلال أتمتة العمليات. تقدم الشركة، التي يقع مقرها في هلسنكي بفنلندا، حلولاً متكاملة الخدمات بدءًا من التصميم ووصولاً إلى التنفيذ والدعم المستمر لعملائها.
