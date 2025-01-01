IBM Planning Analytics Workspace (PAW) هي واجهة قائمة على الويب لمنصة IBM Planning Analytics.
IBM Planning Analytics Workspace (PAW) يوفر بيئة شاملة وتعاونية تجمع بين عرض مصورات القدرات ووظائف التخطيط والتوقعات.
تمنحك رؤية PAW في الوقت الفعلي وقدرات النمذجة التنبؤية في الوقت الفعلي الحافة لاتخاذ قرارات مستنيرة تدفع عجلة النمو.
من خلال مركز التعاون المركزي للمعلومات التكنولوجية في مركز التعاون المركزي، يمكّن PAW العديد من المستخدمين من العمل في وقت واحد، شارك الرؤى وواءم خططهم وتطلعاتهم.
الحصول على مصدر واحد للحقيقة وتقليل الوقت الضائع في المهام الشاقة. تمكّنك واجهة PAW البديهية وخدمة القدرات الذاتية من إنشاء التقارير وتحليل البيانات بشكل سريع.
تتبع أعمالك التجارية وحللها من خلال لوحة معلومات تفاعلية مذهلة وتفاعلية. قم بتخصيص لوحة المعلومات من خلال وظائف بديهية ومخططات تفاعلية ورسوم بيانية للحصول على معلومات قيمة في لمحة سريعة.
استفد من الخوارزميات المتطورة وتحليلات تنبؤات تنبؤات لمحاكاة سيناريوهات مختلفة، وتوقع النتائج المستقبلية، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات القائمة على الرؤى.
أشرك أعضاء فريقك في عمليات التخطيط التعاوني، مما يسمح لهم بالمساهمة بخبراتهم ومشاركة التعليقات والتعاون في الوقت الفعلي. يوفر برنامج PAW منصة مركزية للفرق للعمل معاً، مما يضمن توافق الجميع نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
يتكامل PAW بسلاسة مع مصادر البيانات المختلفة، مما يتيح لك دمج البيانات من أنظمة متعددة. أتمتة عمليات استيراد البيانات وإلغاء الإدخال اليدوي للبيانات، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء.
استكشف سيناريوهات مختلفة وقم بتقييم التأثير المحتمل لقراراتك مع PAW. اختبر الافتراضات المختلفة، واضبط المعلمات، وشاهد النتائج المتوقعة على الفور، مما يساعدك على التخطيط لسيناريوهات العمل المختلفة.
تمتع بسهولة إنشاء تقارير وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي. يمكنك إنشاء تقارير شاملة وتصدير البيانات ومشاركة الرؤى مع طرف معني بتنسيقات مختلفة، مثل PDF أو Excel، مما يضمن التواصل الفعال لتحليلاتك وخططك.