IBM Planning Analytics Workspace (PAW)
أتمتة عملية جمع البيانات وتوحيدها وتحليلها للحصول على بيانات الأداء في الوقت الفعلي 
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رسم توضيحي يظهر ثلاثة أشخاص إلى جانب أنواع مختلفة من الرسوم البيانية
جمع البيانات وتوحيدها وتحليلها  

IBM Planning Analytics Workspace (PAW) هي واجهة قائمة على الويب لمنصة IBM Planning Analytics.


IBM Planning Analytics Workspace (PAW) يوفر بيئة شاملة وتعاونية تجمع بين عرض مصورات القدرات ووظائف التخطيط والتوقعات. 

  • جمع البيانات وتوحيدها وتحليلها آليًا: التخلص من التعقيدات وأوجه القصور في أساليب التخطيط التقليدية. تقليل الجهود اليدوية وتحسين الدقة.
  • احصل على رؤية فورية للأعمال في الوقت الفعلي: احصل على وصول فوري إلى البيانات من مصادر متعددة تمكين جميع المستخدمين من مراقبة المقاييس الرئيسية وتتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف وتحديد اتجاهات البيانات أو الحالات الشاذة.
  • قم بتعزيز فعالية ®Teamworks مع ميزة التعاون : يمكن للمستخدمين مشاركة البيانات والرؤى والتعليقات داخل التطبيق، بحيث يتمكن الجميع من الوصول إلى أحدث المعلومات.
المزايا
Advanced التحليلات

تمنحك رؤية PAW في الوقت الفعلي وقدرات النمذجة التنبؤية في الوقت الفعلي الحافة لاتخاذ قرارات مستنيرة تدفع عجلة النمو.
تفكيك فريق صومعة الفريق

من خلال مركز التعاون المركزي للمعلومات التكنولوجية في مركز التعاون المركزي، يمكّن PAW العديد من المستخدمين من العمل في وقت واحد، شارك الرؤى وواءم خططهم وتطلعاتهم.
بيانات التكامل من مصادر مختلفة

الحصول على مصدر واحد للحقيقة وتقليل الوقت الضائع في المهام الشاقة. تمكّنك واجهة PAW البديهية وخدمة القدرات الذاتية من إنشاء التقارير وتحليل البيانات بشكل سريع.
ميزة
تبسيط العمليات منصة مركزية واحدة نظّم الأصول الخاصة بك في التطبيق والخطط، وقم بإنشاء حاوية منطقية للأصول ذات الصلة. استخدام دفاتر مجموعات التطبيقات، وطرق العرض، وأوراق الويب لتخطيط مهام المجموعة لعمليات التخطيط والميزنة. قم بتعيين المساهمين وتعيين تواريخ الاستحقاق وتحديد تبعيات المهام. من خلال تعيينات مجموعات المستخدمين، يمكنك التحكم في الوصول وضمان التعاون بسلاسة. اقرأ المزيد
تقييم الأداء بصرياً الأداء بطاقة النتائج النتائج باستخدام المؤشرات المرئية مثل إشارات المرور وأيقونات الاتجاهات، يمكنك تقييم الأداء بسهولة من خلال مقارنة الأهداف بالنتائج الفعلية. ادمج النتائج الموجودة في دفاترك وحلل البيانات عبر الفترات الزمنية والمقاييس والأبعاد المختلفة. قم بإنشاء تصورات مؤثرة مثل مخططات التأثير وخرائط الاستراتيجية. اقرأ المزيد
تبسيط نمذجة البيانات بيئة نمذجة خالية من الرموز بناء هيكل نموذجك المالي والحفاظ عليه دون الحاجة إلى البرمجة. تُمكِّنك الواجهة البديهية ووظيفة التعديل والتحرير من إنشاء المكعبات والأبعاد والتسلسلات الهرمية والحسابات وتعديلها دون عناء. قم بتحويل البيانات وتحميلها بسلاسة إلى نموذجك المالي. اقرأ المزيد
ما تحصل عليه لوحة المعلومات التفاعلية

تتبع أعمالك التجارية وحللها من خلال لوحة معلومات تفاعلية مذهلة وتفاعلية. قم بتخصيص لوحة المعلومات من خلال وظائف بديهية ومخططات تفاعلية ورسوم بيانية للحصول على معلومات قيمة في لمحة سريعة.

 Advanced النمذجة والنمذجة

استفد من الخوارزميات المتطورة وتحليلات تنبؤات تنبؤات لمحاكاة سيناريوهات مختلفة، وتوقع النتائج المستقبلية، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات القائمة على الرؤى.

 التخطيط التعاوني

أشرك أعضاء فريقك في عمليات التخطيط التعاوني، مما يسمح لهم بالمساهمة بخبراتهم ومشاركة التعليقات والتعاون في الوقت الفعلي. يوفر برنامج PAW منصة مركزية للفرق للعمل معاً، مما يضمن توافق الجميع نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

 بيانات التكامل والتكامل الأتمتة

يتكامل PAW بسلاسة مع مصادر البيانات المختلفة، مما يتيح لك دمج البيانات من أنظمة متعددة. أتمتة عمليات استيراد البيانات وإلغاء الإدخال اليدوي للبيانات، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء.

 تحليل ماذا لو

استكشف سيناريوهات مختلفة وقم بتقييم التأثير المحتمل لقراراتك مع PAW. اختبر الافتراضات المختلفة، واضبط المعلمات، وشاهد النتائج المتوقعة على الفور، مما يساعدك على التخطيط لسيناريوهات العمل المختلفة.

 إعداد التقارير والعرض التقديمي

تمتع بسهولة إنشاء تقارير وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي. يمكنك إنشاء تقارير شاملة وتصدير البيانات ومشاركة الرؤى مع طرف معني بتنسيقات مختلفة، مثل PDF أو Excel، مما يضمن التواصل الفعال لتحليلاتك وخططك.
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك الارتقاء بعمليات تخطيط الأعمال والتحليلات إلى المستوى التالي. شاهد IBM Planning Analytics with Watson أثناء العمل

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