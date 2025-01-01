الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي
ذكاء اصطناعي متقدم مدمج (الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي) يزيد من دقة وسرعة عملياتك
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ولتعزيز سرعة ودقة عمليات التثبيت الخاصة بك، يوفر لك IBM Planning Analytics خاصية الذكاء الاصطناعي المتقدم المدمج.

دون عناء عمليات الشراء الإضافية. جميعها مدعومة بدعم كامل من IBM.

مع IBM Planning Analytics، يتم دمج توقعات الذكاء الاصطناعي في نماذج التخطيط. تخيل توليد المبيعات التي تقوم تلقائيًا بتحديث النماذج المالية ذات الصلة ومؤشرات الأداء الرئيسية، بحيث يمكنك أن ترى على الفور التأثير المالي عبر مجموعتك.

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الوثائق الفنية

تعمّق في تفاصيل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوفير.
الفوائد  
أسرع في المواعيد

تعمل الذكاء الاصطناعي الأتمتة على تسريع الأساليب التقليدية، مما يقلل بشكل كبير من تحليل البيانات ووقت تعديل النموذج.
دقة محسّنة

تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تعزيز الدقة من خلال الكشف عن أنماط معقدة في مجموعات بيانات ضخمة لا يمكن للعين البشرية رؤيتها.
دمج المزيد من البيانات

تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بمعالجة ودمج البيانات من مصادر متعددة، مع مراعاة الاتجاهات التاريخية والفورية واتجاهات السوق.
ميزة
خط الأساس للمعلومات الأساسية التشغيل الآلي يستخدم البيانات التاريخية لتوقع النتائج المستقبلية، مما يوفر نقطة انطلاق لتنفيذ عملية مجدولة للتخطيط واتخاذ القرارات. انظر التفاصيل الفنية
متغير أحادي المتغير توقعات عند الطلب يوظف خوارزميات خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتسلسلة زمنيًا لتحليل ونمذجة Forecast Data على مر الزمن، واكتشاف الموسمية والاتجاهات، وتعزيز الاستطلاعات مع كشف وتصحيح الاستطلاعات الخارجية التلقائي. تعلّم كيف تتعلم كيفية التزود بالوقائع الفعلية
متعدد المتغيرات مخزون مع متغيرات متعددة يحسّن الدقة من خلال تحليل الاتجاهات السابقة والتفاعلات بين المتغيرات المتعددة، مع مراعاة قيمها التاريخية والمستقبلية المتوقعة. تعرف على المزيد عن التوقعات متعددة المتغيرات
نتائج العملاء

تعرّف على ما حققه عملاؤنا من خلال ®قوة الذكاء الاصطناعي المتاح مع IBM Planning Analytics.

 25% توفير الوقت في القسم بأكمله

حررتمجموعة Idaho Forest Groupجدول أعمال أحد المديرين التنفيذيين من خلال خفض جهوده من أكثر من 80 ساعة إلى أقل من 15 ساعة.

 استكشف دراسة الحالة 50% تقليل الوقت اللازم لإصدار تقارير اختبار التحمل المصرفي

خفضت ICBC فترات المعالجة من 4 أسابيع إلى أسبوعين.

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ما تحصل عليه

اطلع على التفاصيل الفنية والوثائق للتعرف على ما ستحصل عليه مع الذكاء الاصطناعي المتطور.

 نماذج الذكاء الاصطناعي الموثوق بها

IBM watsonx يتم استخدام مكتبات السلاسل الزمنية من قبل الذكاء الاصطناعي الاصطناعي، مما يساعد على ضمان موثوقية وموثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل السلاسل الزمنية.

 التفاصيل الإحصائية كتعليقات

زيادة الثقة والشفافية مع حفظ التفاصيل الإحصائية كتعليقات.

 قابلية الشرح على مستوى عالٍ

اكتساب الرؤى في أنواع النماذج التنبؤية ومعلمات النماذج ومقاييس الدقة مع خوارزميات التوقعات.

 فترة الثقة

باستخدام علامة التبويبAdvanced ، يعالج الذكاء الاصطناعي الاصطناعي 9 خوارزميات لتحديد أفضل ملاءمة، مع توفير فترات الثقة وتفاصيل الدقة.

 كشف القيمة الخارجية والتصحيح

يقوم تلقائيًا بتحديد وتعديل البيانات الخارجية في البيانات التاريخية وتعديلها تلقائيًا، وتحسين الدقة بنقاط البيانات المطابقة دون تغيير البيانات الفعلية.

 نشر التوقعات المرنة

اختر بين الانتشار النسبي أو Forecast Data التناسبي النسبي.
اتخذ الخطوة التالية

البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من IBM Planning Analytics أو استجزشارة خبير IBM لمناقشة كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تعزز احتياجات عملك المحددة.

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