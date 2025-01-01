ولتعزيز سرعة ودقة عمليات التثبيت الخاصة بك، يوفر لك IBM Planning Analytics خاصية الذكاء الاصطناعي المتقدم المدمج.
دون عناء عمليات الشراء الإضافية. جميعها مدعومة بدعم كامل من IBM.
مع IBM Planning Analytics، يتم دمج توقعات الذكاء الاصطناعي في نماذج التخطيط. تخيل توليد المبيعات التي تقوم تلقائيًا بتحديث النماذج المالية ذات الصلة ومؤشرات الأداء الرئيسية، بحيث يمكنك أن ترى على الفور التأثير المالي عبر مجموعتك.
تعمّق في تفاصيل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوفير.
تعمل الذكاء الاصطناعي الأتمتة على تسريع الأساليب التقليدية، مما يقلل بشكل كبير من تحليل البيانات ووقت تعديل النموذج.
تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تعزيز الدقة من خلال الكشف عن أنماط معقدة في مجموعات بيانات ضخمة لا يمكن للعين البشرية رؤيتها.
تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بمعالجة ودمج البيانات من مصادر متعددة، مع مراعاة الاتجاهات التاريخية والفورية واتجاهات السوق.
تعرّف على ما حققه عملاؤنا من خلال ®قوة الذكاء الاصطناعي المتاح مع IBM Planning Analytics.
حررتمجموعة Idaho Forest Groupجدول أعمال أحد المديرين التنفيذيين من خلال خفض جهوده من أكثر من 80 ساعة إلى أقل من 15 ساعة.
خفضت ICBC فترات المعالجة من 4 أسابيع إلى أسبوعين.
اطلع على التفاصيل الفنية والوثائق للتعرف على ما ستحصل عليه مع الذكاء الاصطناعي المتطور.
IBM watsonx يتم استخدام مكتبات السلاسل الزمنية من قبل الذكاء الاصطناعي الاصطناعي، مما يساعد على ضمان موثوقية وموثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل السلاسل الزمنية.
زيادة الثقة والشفافية مع حفظ التفاصيل الإحصائية كتعليقات.
اكتساب الرؤى في أنواع النماذج التنبؤية ومعلمات النماذج ومقاييس الدقة مع خوارزميات التوقعات.
باستخدام علامة التبويبAdvanced ، يعالج الذكاء الاصطناعي الاصطناعي 9 خوارزميات لتحديد أفضل ملاءمة، مع توفير فترات الثقة وتفاصيل الدقة.
يقوم تلقائيًا بتحديد وتعديل البيانات الخارجية في البيانات التاريخية وتعديلها تلقائيًا، وتحسين الدقة بنقاط البيانات المطابقة دون تغيير البيانات الفعلية.
اختر بين الانتشار النسبي أو Forecast Data التناسبي النسبي.
البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من IBM Planning Analytics أو استجزشارة خبير IBM لمناقشة كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تعزز احتياجات عملك المحددة.