التعامل مع البيانات المجزأة، وعمليات التسليم اليدوية، وسير العمل غير الفعال بوصفها إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والاستشارات، تواصل IBM دفع حدود الابتكار والإنتاجية. ورغم مكانتها الراسخة منذ زمن طويل، لم تكن الشركة بمنأى عن التأثيرات الشاملة لتشتّت البيانات.



تجزئة البيانات أدّت إلى ظهور جزر معلومات، ورؤى غير متسقة، واعتماد على عمليات تسليم يدوية وقد أعاقت هذه التحديات أنشطة التخطيط والتحليل المالي (FP&A) في IBM، كما أثرت على اتخاذ القرار، ومهام سير العمل التشغيلية، والإنتاجية العامة.



ومع وجود أكثر من 500 تطبيق مالي قيد الاستخدام عبر وحدات الأعمال، كانت IBM بحاجة إلى تحول جذري—تحول لا يهدف فقط إلى تحديث التخطيط، بل إلى إرساء أساس لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً على نطاق واسع.



إنشاء بنية بيانات موحدة من أجل تحقيق توحيد البيانات، طوّرت IBM منصة بيانات مؤسسية متكاملة تُعرف باسم إدارة الأداء المؤسسي (Enterprise Performance Management - EPM).



تعتمد منصة EPM على ®IBM Cognos Analytics، وتوفّر للمستخدمين تجربة موحدة لاكتشاف رؤى الأداء والعمل معها. ومع تطور المنصة، تمت إضافة IBM Planning Analytics (بقدرات TM1) للمساعدة في التنبؤ. وفي عام 2019، أُدرجت قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في بيئة إنتاج Planning Analytics، مما أسهم في زيادة دقة التوقعات، وأتمتة العمليات اليدوية، دمج البيانات من EPM لاستبدال الأدوات المتعددة وجداول البيانات بلوحات معلومات تفاعلية ذاتية الخدمة. كما تُعد المنصة أيضًا بمثابة قاعدة بيانات تاريخية لعملية التنبؤ الخالية من التفاعل البشري (touchless) والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في IBM. وبحلول عام 2021، أصبحت Planning Analytics القوة الدافعة وراء دقة التنبؤ.



يعتمد هذا التطبيق على نموذج بيانات متكامل يربط البيانات من مصادر كانت سابقًا معزولة، ويشمل حلولًا مثل ®IBM watsonx.ai للتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويُوفّر هذا النهج الموحّد للمحللين مهام سير عمل قياسية، ما يسمح لهم بتحسين التوقعات في الوقت الفعلي وتطبيق خبراتهم على سيناريوهات الأعمال الفريدة.



لا مزيد من ملاحقة البيانات. لا مزيد من فوضى جداول البيانات. فقط رؤى في الوقت الفعلي وأتمتة ذكية تُوجّه القرارات.



ما يقرب من 95٪ انخفاض في عدد أدوات التخطيط والتحليل المالي (FP&A) منذ عام 2010 — مهام سير عمل أكثر خفة وسرعة ما يقرب من 40% زيادة في إنتاجية التخطيط والتحليل المالي منذ عام 2020 ما يقرب من 140 ألف نقطة بيانات يتم التنبؤ بها شهريا

"البيانات لم تعد مجرّد عامل تمكين، بل أصبحت جوهر العمل بالكامل." Ed Lovely نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للبيانات IBM

منذ دمج Planning Analytics مع EPM في عام 2019، حققت IBM النتائج التالية: تنبؤات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي "دون تدخل بشري"، مع تقارير في الوقت الفعلي

دقة نموذجية تصل إلى 95% باستخدام ®IBM watsonx وPlanning Analytics

خفض عدد التطبيقات المالية من أكثر من 500 إلى أقل من 20

أكثر من 30,000 موظف مُمكَّن من خلال لوحات معلومات في الوقت الفعلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي

رؤى تنبؤية وتخطيط سيناريوهات باستخدام استعلامات بلغة طبيعية كانت النتائج سريعة وتحوّلية. تحوّلت IBM من تقارير ثابتة إلى تخطيط استباقي قائم على البيانات مدعوم بالأتمتة والذكاء الاصطناعي.



200 مليون دولار أمريكي قيمة الأعمال السنوية المحققة عبر الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي منذ عام 2023 %97 المعيار الذي حققته عملية التنبؤ "دون تدخل بشري"

يتفق 72% من الرؤساء التنفيذيين (CEOs) الأعلى أداءً على أن ميزة التنافس تعتمد على من يمتلك أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدمًا. Ed Lovely نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للبيانات IBM

توسيع القيمة من خلال الأتمتة الذكية من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والأتمتة، نجحت IBM في توحيد بياناتها وتحويل عملية التخطيط المالي إلى عملية ذكية ومؤتمتة بالكامل.



وقد أظهر هذا التحوّل أثرًا حقيقيًا على مستوى الأعمال، إذ وفّر على الشركة ملايين الساعات من العمل اليدوي سنويًا منذ عام 2023، من خلال القضاء على التقارير اليدوية.



ما بعد الشؤون المالية



في عام 2021، اعتمدت ®IBM Consulting منصة Planning Analytics في تخطيط القوى العاملة الاستراتيجي لأكثر من 160,000 مستشار. ومن خلال حل يُعرف باسم SCORE، والمدعوم بمنصة Planning Analytics، تمكنت المؤسسة من مواءمة أهدافها عبر المناطق، ومحاكاة استراتيجيات التوظيف، وتحسين نشر الموارد البشرية. وكان الأثر مباشرًا وقابلًا للقياس: تحسين إجمالي أرباح العقود (CGP) - كل تحسن بنسبة 0.1٪ في إجمالي الأرباح (سنويا) يحقق زيادة قدرها 16 مليون دولار أمريكي

تنفيذ استراتيجية موحدة عبر خطط الربيع والخريف والتنسيق على الطلب

عملية صناعة قرار أذكى من خلال مواءمة الاستراتيجية مع تخطيط القوى العاملة والبيانات التاريخية كما أصبح SCORE عنصرًا أساسيًا في مراجعات التخطيط الاستراتيجي لدى IBM، حيث مكّن من تحسين مصادر التوظيف، تنبؤ في الوقت الفعلي، وتخطيط سيناريوهات قائم على البيانات عبر المناطق الجغرافية.

وقد أثبت SCORE أنه أصل لا غنى عنه بالنسبة إلى IBM Consulting، حيث دعم قرارات قائمة على البيانات وساهم في تحقيق مكاسب ربحية كبيرة. وبفضل قدرته على تحسين نشر الموارد البشرية وتبسيط العمليات، رسّخ هذا الحل مكانته باعتباره ركيزة من ركائز نجاح IBM Consulting.



النتيجة النهائية



مع وجود الذكاء الاصطناعي والأتمتة في صميم الحل، تُثبت تجربة IBM كيف يمكن للتخطيط المدفوع بالذكاء الاصطناعي أن يقضي على الهدر اليدوي ويُحدث أثرًا على مستوى المؤسسة بأكملها. من خلال تحديث كل من التخطيط المالي وتخطيط القوى العاملة باستخدام Planning Analytics، استطاعت IBM استبدال العمليات المتجزئة والبيانات المعزولة باستراتيجيات مترابطة قائمة على البيانات. وقد كان التحول استراتيجيًا وفوريًا، وأسفر عن رؤى أسرع، وتوقعات أدق، وقيمة تجارية ملموسة.



أصبح لدى المدراء التنفيذيين الآن رؤية لحظية لأداء الشركة وديناميكيات القوى العاملة، مما يُمكنهم من اتخاذ قرارات أذكى وأكثر مرونة. ومن توفير ملايين ساعات العمل إلى تحسين الربحية من خلال تحسين نشر الموارد البشرية، لم يكن نهج IBM مجرّد مخطط للكفاءة، بل أصبح نموذجًا للتخطيط الذكي والاستراتيجي على نطاق المؤسسة—وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسات اليوم.

