تحليلات IBM Cognos Analytics

استفد من الإمكانات الكاملة لبياناتك إلى أقصى حد ممكن مع IBM Cognos Analytics ، وهو حل شامل لذكاء الأعمال (BI).
أنشئ تقارير حساس الأعمال ووزّعها، ودع مساعد الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية يجيب عن أسئلتك, إنشاء عرض مصور مذهل للبيانات واستكشاف البيانات واستكشاف الاتجاهات القادمة والتنبؤ بالنتائج وشرح ما قد يحدث ولماذا.
إنشاء تقارير متقدمة وتقديمها مع خيارات توزيع غير محدودة.
استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج في الذكاء الاصطناعي-يبث الرؤى والتوقع التنبؤي واستكشاف البيانات.
تمتع بتحكم دقيق في الوصول والقدرات.
استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج لتسريع وتحسين مزج البيانات أو العثور على الجداول المثلى لنموذجك.
اكشف عن الاتجاهات الخفية وعمليات التشغيل الخاصة بالبرنامج بمساعدة برنامج الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من الحصول على الحقائق وراء بياناتك وتقديم الرؤى في الوقت الفعلي.
قم بإنشاء تصورات قوية، وسرد قصة بياناتك وشارك الرؤى ®عبر البريد الإلكتروني أو سلاك أو تطبيق الأجهزة المحمولة.
اجمع بين التحليلات المتقدمة وعلم التحليلات وعلم العمليات اليومية واغتنم الفرص الجديدة.
تتكيف الخدمة الذاتية للتحليلات المحكومة مع متطلباتك وتحمي البيانات من سوء الاستخدام.
نشر محلي أو على IBM Cloud.
يعمل فريق لوريال على أتمتة عملية التحقق من صحة آلاف التقارير إلى أعضاء فريق العمل في جميع أنحاء العالم، وقد استفاد من هذا التطبيق العديد من النتائج.
تنطلق الحرفية الخالدة مع التحليلات والذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين من خلال تعظيم الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتنمية أعمال مزدهرة.
تتخذ كاي مينغ المزيد من القرارات القائمة على البيانات مع IBM Cognos Analytics لخدمة الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أفضل من خلال توفير الخدمات التعليمية للأطفال والموارد الأسرية.
التوسع المرن خلال تخفيضات الجمعة السوداء، وزيادة الحاجة إلى البيانات في الوقت الفعلي على الهواتف المحمولة أثناء كوفيد-19 وتخصيص لوحة المعلومات لمزيد من التطبيقات.
بث حياة جديدة في بيانات الإرث.
تستخدم هيذر غاردنر تحليلات Cognos Analytics لخلق مستقبل أنظف في Alliant Energy.
تستخدم شركة شوكولاتة ليندت كندا Cognos Analytics منذ أكثر من 20 عامًا كحل من حلول التحليلات لمهام المبيعات والتسويق الخاصة بشركة ليندت.
يوجز القسم التالي الخطوط العريضة للتسعير Cognos Analytics on Cloud عند الطلب نشر.
لوحة المعلومات والقصص - مساعد التحليلات - تطبيق الأجهزة المحمولة - عرض مخرجات التقارير المحفوظة - تلقي تقارير البريد الإلكتروني - عرض/التفاعل مع التقارير النشطة - عرض/التفاعل مع التقارير النشطة - توقعات & تحليلات تنبؤية
Standard ميزة - إنشاء التقارير وتحريرها - تشغيل التقارير بتنسيق HTML و CSV و Excel والمزيد - جدولة التقارير والمهام - حفظ مخرجات التقارير في ®Cognos - استكشاف البيانات
* الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم سارية، وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.