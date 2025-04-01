تحليلات IBM Cognos Analytics
تقديم Cognos Analytics 12. اتخذ قرارات أفضل بشكل أسرع مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي الرؤى.
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عمال البناء
تصرف بشكل أسرع مع حل شامل لذكاء الأعمال

استفد من الإمكانات الكاملة لبياناتك إلى أقصى حد ممكن مع IBM Cognos Analytics ، وهو حل شامل لذكاء الأعمال (BI).

أنشئ تقارير حساس الأعمال ووزّعها، ودع مساعد الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية يجيب عن أسئلتك, إنشاء عرض مصور مذهل للبيانات واستكشاف البيانات واستكشاف الاتجاهات القادمة والتنبؤ بالنتائج وشرح ما قد يحدث ولماذا.
تقارير متقدمة قابلة للتخصيص بدرجة عالية

إنشاء تقارير متقدمة وتقديمها مع خيارات توزيع غير محدودة. 
لوحة معلومات ديناميكية وتصورات مذهلة

استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج في الذكاء الاصطناعي-يبث الرؤى والتوقع التنبؤي واستكشاف البيانات.
حوكمة وإدارة قوية للبيانات المركزية

تمتع بتحكم دقيق في الوصول والقدرات.
ميزة استكشف الكل Cognos Analytics ميزة تسريع عملية إعداد البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج لتسريع وتحسين مزج البيانات أو العثور على الجداول المثلى لنموذجك.

 أتمتة استكشاف البيانات

اكشف عن الاتجاهات الخفية وعمليات التشغيل الخاصة بالبرنامج بمساعدة برنامج الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من الحصول على الحقائق وراء بياناتك وتقديم الرؤى في الوقت الفعلي.

 عرض البيانات وإعداد التقارير عنها

قم بإنشاء تصورات قوية، وسرد قصة بياناتك وشارك الرؤى ®عبر البريد الإلكتروني أو سلاك أو تطبيق الأجهزة المحمولة.

 القياس والتكامل

اجمع بين التحليلات المتقدمة وعلم التحليلات وعلم العمليات اليومية واغتنم الفرص الجديدة.

 حماية بياناتك

تتكيف الخدمة الذاتية للتحليلات المحكومة مع متطلباتك وتحمي البيانات من سوء الاستخدام.

 خيارات النشر المرنة

نشر محلي أو على IBM Cloud. 

دليل مشتري فنتانا للتحليلات والبيانات

IBM Cognos Analytics تم تصنيفها على أنها "مثالية" في دليل فنتانا للمشترين لعام 2023 في التحليلات والبيانات.

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دراسات الحالة
L’Oreal

يعمل فريق لوريال على أتمتة عملية التحقق من صحة آلاف التقارير إلى أعضاء فريق العمل في جميع أنحاء العالم، وقد استفاد من هذا التطبيق العديد من النتائج.
تخصصات خشب كونستوجا كونستوجا

تنطلق الحرفية الخالدة مع التحليلات والذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين من خلال تعظيم الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتنمية أعمال مزدهرة.
كاي مينغ

تتخذ كاي مينغ المزيد من القرارات القائمة على البيانات مع IBM Cognos Analytics لخدمة الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أفضل من خلال توفير الخدمات التعليمية للأطفال والموارد الأسرية.
Elkjøp Norway

التوسع المرن خلال تخفيضات الجمعة السوداء، وزيادة الحاجة إلى البيانات في الوقت الفعلي على الهواتف المحمولة أثناء كوفيد-19 وتخصيص لوحة المعلومات لمزيد من التطبيقات.
شركة مولر

بث حياة جديدة في بيانات الإرث.
شركة أليانت للطاقة

تستخدم هيذر غاردنر تحليلات Cognos Analytics لخلق مستقبل أنظف في Alliant Energy.
Lindt

تستخدم شركة شوكولاتة ليندت كندا Cognos Analytics منذ أكثر من 20 عامًا كحل من حلول التحليلات لمهام المبيعات والتسويق الخاصة بشركة ليندت.
خطط التسعير

يوجز القسم التالي الخطوط العريضة للتسعير Cognos Analytics on Cloud عند الطلب نشر.

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بدءاً من 10.60 دولار أمريكي* شهرياً/للمستخدم الواحد Standard

لوحة المعلومات والقصص - مساعد التحليلات - تطبيق الأجهزة المحمولة - عرض مخرجات التقارير المحفوظة - تلقي تقارير البريد الإلكتروني - عرض/التفاعل مع التقارير النشطة - عرض/التفاعل مع التقارير النشطة - توقعات & تحليلات تنبؤية

اشتر الآن ابتداءً من 42.40 دولاراً أمريكياً* شهرياً/للمستخدم الواحد Premium

Standard ميزة - إنشاء التقارير وتحريرها - تشغيل التقارير بتنسيق HTML و CSV و Excel والمزيد - جدولة التقارير والمهام - حفظ مخرجات التقارير في ®Cognos - استكشاف البيانات

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* الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم سارية، وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.