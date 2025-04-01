تحليلات IBM Cognos Analytics

استفد من الإمكانات الكاملة لبياناتك إلى أقصى حد ممكن مع IBM Cognos Analytics ، وهو حل شامل لذكاء الأعمال (BI).

أنشئ تقارير حساس الأعمال ووزّعها، ودع مساعد الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية يجيب عن أسئلتك, إنشاء عرض مصور مذهل للبيانات واستكشاف البيانات واستكشاف الاتجاهات القادمة والتنبؤ بالنتائج وشرح ما قد يحدث ولماذا.