يتمتع أعضاء مجتمع IBM بإمكانية الوصول المستمر إلى النصائح والحيل من خبراء IBM وأقرانهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الاستفادة من فرصة التأثير في اتجاه المنتج لمحفظة تحليلات IBM.
تستمر أداة ذكاء الأعمال الأقوى في العالم في التحسن. الإصدار 12.0.4 هو الأحدث لدينا ويتضمن مجموعة متنوعة من التحسينات.
في مجال الأعمال، يمكن استخدام البيانات الاصطناعية لتحسين استراتيجيات التسويق، وتحليل سلوك العملاء، وتحسين تجربة المستخدم، واختبار المنتجات والخدمات الجديدة، وغير ذلك من التطبيقات.
صنَّفت G2 شركة IBM ضمن أفضل 100 شركة برمجيات في جوائز أفضل البرمجيات لعام 2025، حيث فاز 18 منتجًا من IBM بجائزة أفضل برنامج.
استكشِف المكونات والميزات ومصادر البيانات المختلفة المتاحة من خلال عروض IBM Cognos Analytics المتعددة في الإصدارات 12.0 وما بعدها.
على الرغم من أن Microsoft Power BI قد يبدو خيارًا مناسبًا، إلا أن هناك أسئلة مهمة قد ترغب في طرحها. هل Power BI مجاني وهل يلبي احتياجات عملي؟
جرِّب كيف تساعدك تقنيات الذكاء الاصطناعي في ذكاء الأعمال على إنشاء التقارير بسهولة، وتصوير البيانات، واكتشاف الرؤى، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً - مهما كان مستوى مهاراتك.
تأخذك هذه التجربة التفاعلية في جولة عبر الميزات الأساسية، بدءًا من تجهيز البيانات ووصولًا إلى التصوير البياني، والتقارير، ووظائف الذكاء الاصطناعي، لمساعدتك على البدء بسرعة.
يمكنك الوصول إلى أدلة تفصيلية، ودروس تعليمية، ومواد مرجعية لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من إصدارك من Cognos Analytics - بدءًا من الإعداد ووصولًا إلى التقارير المتقدمة واستكشاف البيانات.
تعرَّف على الجديد في الإصدار 12.0.x ، بما في ذلك تحديثات الميزات، والتحسينات، والتعديلات التي تهدف إلى تعزيز الأداء وتجربة المستخدم.
ابحث عن لوحات المعلومات ومجموعات البيانات والتقارير والقوالب الجاهزة للاستخدام التي تساعدك على البدء بشكل أسرع وتقديم رؤى أكثر كفاءة.
برامج إرشادية سريعة وسهلة المتابعة تساعدك على إتقان السمات الرئيسية، وإنشاء التقارير، واكتساب الرؤى - خطوة بخطوة.
أجرت Forrester Consulting مقابلات مع خمسة عملاء حقيقيين لشركة IBM في إطار دراسة مُكلفة لعام 2022 وحددت أهم مزايا IBM Cognos Analytics على مدى ثلاث سنوات.
تم تصنيف IBM Cognos Analytics كمنتج رائد في السوق ضمن تصنيف BARC Score لعام 2022 بشأن منصات ذكاء الأعمال والتحليلات المؤسسية؛ وذلك تقديرًا لأدائه وقيمته.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في السوق ضمن تقييم BARC Score لعام 2023 للتخطيط والتحليلات المتكاملة، وذلك تقديرًا لقدراتها القوية في التخطيط والتنبؤ والتحليلات الشاملة.