المقارنة بين Cognos Analytics وPower BI على الرغم من أن Microsoft Power BI قد يبدو خيارًا مناسبًا، إلا أن هناك أسئلة مهمة قد ترغب في طرحها. هل Power BI مجاني وهل يلبي احتياجات عملي؟

عرض توضيحي تفاعلي جرِّب كيف تساعدك تقنيات الذكاء الاصطناعي في ذكاء الأعمال على إنشاء التقارير بسهولة، وتصوير البيانات، واكتشاف الرؤى، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً - مهما كان مستوى مهاراتك.

جولة تعريفية للبدء باستخدام المنتج تأخذك هذه التجربة التفاعلية في جولة عبر الميزات الأساسية، بدءًا من تجهيز البيانات ووصولًا إلى التصوير البياني، والتقارير، ووظائف الذكاء الاصطناعي، لمساعدتك على البدء بسرعة.

وثائق المنتج يمكنك الوصول إلى أدلة تفصيلية، ودروس تعليمية، ومواد مرجعية لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من إصدارك من Cognos Analytics - بدءًا من الإعداد ووصولًا إلى التقارير المتقدمة واستكشاف البيانات.

سجل التغييرات تعرَّف على الجديد في الإصدار 12.0.x ، بما في ذلك تحديثات الميزات، والتحسينات، والتعديلات التي تهدف إلى تعزيز الأداء وتجربة المستخدم.

Accelerator Catalog ابحث عن لوحات المعلومات ومجموعات البيانات والتقارير والقوالب الجاهزة للاستخدام التي تساعدك على البدء بشكل أسرع وتقديم رؤى أكثر كفاءة.