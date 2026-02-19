ذكاء الأعمال للحكومة والقطاع العام

توحد Cognos البيانات من أنظمة متعددة في عرض واحد محكم، مما يكسر الصوامع ويقلل من التكرار. وتقوم الوكالات بنشر لوحات معلومات معتمدة للوصول العام، ما يتيح البيانات المفتوحة مع حماية المعلومات الحساسة.