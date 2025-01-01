في عصر تهيمن فيه البيانات على المشهد، يُعد IBM Cognos Analytics أداة بارزة ورائدة في مجال ذكاء الأعمال (BI). فهو يقدِّم مجموعة واسعة من الوظائف التي توفِّر صورة دقيقة وموثوقًا بها وشاملة عن عملك في الوقت الفعلي، مع القدرة على التنبؤ بالنتائج وشرح أسبابها.
حلول متقدمة لإعداد التقارير بفضل خيارات توزيع وتأليف غير محدودة.
رؤى مدمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوقع تنبؤي، وقدرات استكشاف البيانات.
تحكم دقيق في الوصول والأذونات.
استيراد البيانات من مصادر بيانات مختلفة أو إنشاء نماذج من ملفات CSV أو جداول البيانات. الاتصال بالأنظمة السحابية أو المحلية.
النشر على الخوادم المحلية، أو على البنية التحتية السحابية الخاصة بك، أو على IBM Cloud مع توسيع النطاق حسب نمو عملك.
ابقَ على اتصال بفضل تطبيق الأجهزة المحمولة الجديد. يمكنك الوصول إلى البيانات وتلقي التنبيهات في أي وقت ومن أي مكان من هاتفك.