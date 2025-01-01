التسعير
يوفر IBM® Cognos® Analytics تسعيرًا مرنًا سواء للمستخدمين الأفراد أو للمؤسسة بأكملها
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رسم توضيحي لـ Cognos Analytics يُظهر شخصًا يقوم بإنشاء تصور
خطط التسعير السحابية عند الطلب

يُعَد IBM Cognos Analytics Cloud عند الطلب خدمة مثالية للفِرَق والمؤسسات الصغيرة؛ حيث تقدِّم خيارات ترخيص المستخدم المصممة خصيصًا للوظائف الأساسية أو المتميزة.
القياسي بدءًا من 10.60 دولارات أمريكية * شهريًا/لكل مستخدم بادر بالشراء الآن المميزة بدءًا من 42.40 دولار أمريكي * شهريًا/لكل مستخدم بادر بالشراء الآن

لوحة المعلومات والقصص 

مساعد التحليلات

تطبيق الأجهزة المحمولة

تلقي التقارير عبر البريد الإلكتروني 

التنبؤ الآلي والتحليلات التنبؤية

إنشاء التقارير وتحريرها

تشغيل التقارير بتنسيقات HTML وCSV وExcel وغيرها

جدولة التقارير والمهام

استكشاف البيانات

إنشاء مجموعات وأدوار مخصصة

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
مقارنة الخطط بالتفصيل
السحابة عند الطلب بدءًا من 10.60 دولارات أمريكية * شهريًا/لكل مستخدم

تمكَّن من الوصول إلى خدمة سحابية متعددة المستأجرين، مناسبة لمستخدم واحدة إلى 200 مستخدم، والتي تستضيفها وتديرها شركة IBM. متوفر في نوعَي التراخيص Standard وPremium.

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استفِد من بيئة سحابية مخصصة تستضيفها IBM على نطاق المؤسسة عندما تحتاج إلى بيئات اختبار وإنتاج منفصلة.

 البرامج

ثبِّت البرنامج في بيئتك التحتية المحلية أو السحابية؛ مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل كمسؤول والاحتفاظ بالحق في تكوين وإدارة الأجهزة ونظام التشغيل والتطبيق.

 خرطوشة لمجموعة IBM Cloud Pack for Data.

تمكَّن من نشر حاويات Cognos Analytics أينما تقوم بتشغيل IBM Cloud Pak for Data - في البيئات المحلية أو على IBM Cloud أو Azure أو AWS أو غيرها.

إنشاء عرض مصور للبيانات ولوحات معلومات

إعداد تقارير المؤسسة

الإنشاء والجدولة: Premium فقط

الإنشاء والجدولة والتوزيع

الإنشاء والجدولة والتوزيع

الإنشاء والجدولة والتوزيع

إعداد البيانات والنماذج

وحدة البيانات

وحدة البيانات، مدير الإطار

وحدة البيانات، مدير الإطار

وحدة البيانات، مدير الإطار

عرض تقارير المؤسسة

مساعد التحليلات

التنبؤ الآلي والتحليلات التنبؤية

مصادر بيانات الاستعلام المباشر

تطبيق الأجهزة المحمولة

التخصيص المتقدم المستند إلى الأدوار

مثيلات التطوير/الاختبار والإنتاج المنفصلة

تكامل واجهات برمجة التطبيقات/REST وSDK

بيئة سحابية مخصصة

إنشاء مجموعات وأدوار مخصصة

إصدار Premium فقط

تكامل Jupyter Notebook

مع ترخيص Watson Studio

الترقيات

آلي

بواسطة IBM

بواسطة العميل

بواسطة العميل

الحد الأقصى لعدد المستخدمين

200 مدمج مع Cloud Premium

غير محدود

غير محدود

10,000

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
اتخِذ الخطوة التالية

احصل على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا من Cognos Analytics أو اطلب عرضًا توضيحيًا مباشرًا مع أحد خبراء IBM للحصول على الإجابات التي تحتاج إليها.

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الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.