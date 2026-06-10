ثلاثة شباب من خلفيات متنوعة يعملون على مشروع باستخدام الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول داخل مكتب حديث، في مشهد يعكس العمل الجماعي وتكامل التكنولوجيا.
الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

منتجات IBM تحصد جوائز التقييم الأعلى لعام 2026 من TrustRadius

يعكس هذا التقدير التجارب التي شاركها العملاء والشركاء الذين يستخدمون هذه المنتجات بشكل يومي.

تاريخ النشر 10 يونيو 2026

يعتمد مشترو التكنولوجيا بشكل متزايد على رؤى الأقران لتقييم الحلول، وفهم النتائج على أرض الواقع، واتخاذ قرارات واثقة. أصبحت آراء العملاء المستقلة واحدة من أكثر المؤشرات الموثوقة لمعرفة ما إذا كانت التكنولوجيا تحقق قيمة ملموسة على أرض الواقع.

ولهذا السبب، نحن فخورون بأن نشارككم حصول 22 منتجاً من منتجات IBM على جوائز 'الأعلى تقييماً لعام 2026' من TrustRadius، وذلك استناداً بالكامل إلى تقييمات العملاء الموثقة. يعكس هذا القدير تجارب العملاء والشركاء الذين يستخدمون هذه الحلول يومياً لإدارة وتأمين وتحديث أعمالهم.

منتجات حائزة على جائزة TrustRadius لأفضل التقييمات لعام 2026

تستند جوائز TrustRadius Top Rated إلى مشاعر العملاء المباشرة، والتي تشمل التقييمات والمراجعات وآراء الاستخدام المقدمة من الممارسين الفعليين. بالنسبة لمشتري التكنولوجيا، يقدم هذا التقدير نظرة موضوعية لكيفية أداء منتجات IBM في بيئات الإنتاج، وعبر الصناعات، وعلى نطاق المؤسسات.

عبر مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والأتمتة، والأمن، والتكامل، والبنية التحتية، تعكس المنتجات الحائزة على الجوائز نهجاً ثابتاً: وهو مساعدة المؤسسات على تحويل التعقيد إلى ميزة تشغيلية، مع تلبية متطلبات النطاق والحوكمة والأداء في آن واحد.

حظيت منتجات IBM التالية بالتقدير في فئات السوق ذات الصلة:

  • IBM® API Connect | إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API Management)
  • IBM® Apptio | إدارة أعمال التقنية
  • IBM® Aspera on Cloud | الترحيل السحابي؛ النقل المُدار للملفات
  • IBM® Cloud Object Storage | البنية التحتية كخدمة؛ التخزين السحابي؛ Object Storage
  • IBM® Cloudability | إدارة تكاليف السحابة؛ إدارة السحابة (Cloud Management)
  • IBM® Cognos Analytics | ذكاء الأعمال الكامل؛ اكتشاف البيانات وتصورها؛ ذكاء الأعمال (BI)؛ إعداد البيانات
  • IBM® Db2 | قاعدة البيانات كخدمة (DBaaS)؛ مستودع البيانات؛ قواعد البيانات العلائقية؛ مستودع البيانات السحابية
  • IBM® Guardium | أمن قواعد البيانات؛ التحليلات الأمنية
  • IBM® Instana | مراقبة البنية التحتية لتقنية المعلومات؛ إدارة أداء التطبيقات (APM)؛ قابلية الملاحظة؛ مراقبة Kubernetes؛ مراقبة التجربة الرقمية (DEM)
  • IBM® Maximo Application Suite | إدارة الأصول المؤسسية؛ إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)؛ أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)
  • IBM® Planning Analytics | تحليلات القوى العاملة؛ إدارة أداء الشركات (CPM)؛ الميزانية والتنبؤ؛ التخطيط والتحليل المالي (FP&A)
  • IBM® SPSS Statistics | التحليلات التنبؤية؛ التحليل الإحصائي
  • IBM® Storage FlashSystems | مصفوفة تخزين فلاش للمؤسسات
  • IBM® Targetprocess | التطوير المرن؛ إدارة المنتجات؛ الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR)
  • IBM® Turbonomic | إدارة تكاليف السحابة؛ إدارة السحابة؛ الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات
  • IBM® Verify | إدارة الهوية؛ إدارة الهوية والوصول؛ حوكمة وإدارة الهوية؛ برمجيات الكشف والاستجابة لتهديدات الهوية
  • IBM® watsonx Code Assistant محفظة | توليد الكود بالذكاء الاصطناعي
  • IBM® watsonx Orchestrate | مساعد افتراضي؛ منشئ وكيل الذكاء الاصطناعي
  • IBM® watsonx.ai | التعلم الآلي؛ عمليات التعلم الآلي (MLOps)؛ الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات؛ تطوير الذكاء الاصطناعي
  • IBM® watsonx.data | مستودع بحيرة البيانات
  • IBM® watsonx.governance | حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • IBM® webMethods Hybrid Integration | التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)؛ Integration Platform as a Service (iPaaS)؛ إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API Management)؛ النقل المُدار للملفات (MFT)

شكرًا لعملائنا وشركائنا

يمثل كل تقدير نحصل عليه اعترافاً من العملاء في الفئات الأكثر أهمية للمؤسسات الحديثة—حيث تُعد الموثوقية والحوكمة والنتائج أموراً غير قابلة للتفاوض.

ولقد تحقق هذا التكريم بفضل عملائنا وشركائنا الذين خصصوا من وقتهم لمشاركة تجاربهم معنا. يساعد كل تقييم النظراء على تقييم الحلول بثقة أكبر—كما يساعد فرق منتجات IBM على مواصلة تحسين التقنيات التي يعتمد عليها العملاء في إدارة أعمالهم.

إذا كنت من عملاء أو شركاء IBM ولم تشارك تجربتك بعد، يرجى التفكير في كتابة تقييم على TrustRadius. إن وجهة نظرك تساعد في تشكيل ملامح السوق، وتوجيه المشترين، والتأثير على مستقبل المنتجات التي تستخدمها.

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Rebecca Green

Director, Client Voice (Reviews, Stories and Advocacy)

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