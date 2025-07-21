IBM® Cognos Analytics للمؤسسات الأكاديمية

تحويل بيانات التعليم إلى رؤى تعمل على تحسين النتائج والأداء.

تعرَّف على الإصدارات المتاحة
لوحة معلومات رقمية تعرِض عروضًا مصورة متعددة للبيانات، بما في ذلك المخططات الشريطية والرسوم البيانية الخطية.

تعزيز النجاح الأكاديمي من خلال رؤى أكثر ذكاءً

تساعد IBM® Cognos Analytics المؤسسات الأكاديمية على استخلاص رؤى من بيانات التسجيل والأداء والتمويل. تمكين أعضاء هيئة التدريس والقادة من اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين النتائج والكفاءة والمساءلة.
اتخاذ قرارات مستنيرة

دمج البيانات الأكاديمية والمالية والتشغيلية في منصة واحدة لتمكين إعداد تقارير دقيقة، وتحليل أسرع، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
نتائج التعلم المعززة

استخدِم بيانات الأداء لتحديد الطلاب المعرضين للخطر، وتصميم برامج دعم مخصصة، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من تعزيز النتائج الأكاديمية على نطاق واسع.
الشفافية التشغيلية

احصل على رؤية فورية للميزانيات والموارد البشرية وتوزيع الموارد لضمان التخطيط الفعَّال وتعزيز المساءلة عبر الأقسام.
الوصول الآمن والقابل للتوسُّع

قدِّم تقارير وتحليلات بالخدمة الذاتية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، مع حوكمة مركزية، وصلاحيات وصول قائمة على الأدوار، وضوابط أمان للبيانات.

الإصدارات

طالبان يجلسان على مقاعد وينظران إلى جهاز كمبيوتر محمول

Cognos Analytics للطلاب

اكتسِب خبرة عملية في مجال ذكاء الأعمال ووسِّع آفاقك المهنية.

  • وصول مجاني لمدة 12 شهرًا إلى IBM® Cognos Analytics
  • التجديد المجاني متاح أثناء التسجيل
  • تعرَّف على كيفية تصميم لوحات المعلومات، وإعداد التقارير، وسرد البيانات بشكل فعَّال.
  • مواد الدعم والمحتوى التعليمي
ابدأ تجربتك المجانية الآن.
طلاب في أثناء محاضرة

Cognos Analytics لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين

ادمج تحليلات العالم الواقعي إلى صفّك وامنح طلابك الاستعداد لمهن قائمة على البيانات.

  • وصول مجاني لمدة 12 شهرًا إلى IBM® Cognos Analytics
  • أماكن تتسع لما يصل إلى 100 طالب في مساحة العمل الخاصة بك
  • للاستخدام في المناهج الدراسية أو المختبرات أو إعداد التقارير
  • مواد الدعم والمحتوى التعليمي
ابدأ تجربتك المجانية الآن.
College students using laptop in library, studying together for school assignment
دراسة حالة جامعة فلوريدا تعزِّز الاحتفاظ بالطلاب باستخدام Cognos تستخدم جامعة فلوريدا (UF) منصة IBM® Cognos Analytics على سحابة هجينة لمراقبة سلوك الطلاب، واكتشاف الطلاب المعرضين للخطر مبكرًا، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من خلال لوحات بيانات تدعم التدخلات في الوقت المناسب وتحسِّن معدلات الاحتفاظ بالطلاب في جميع أنحاء الحرم الجامعي. اقرأ القصة

تعرّف على المزيد

طالب ينظر إلى كمبيوتر محمول في منزل
البيانات الموحدة تقود إلى قرارات ذكية
امرأة تعمل على جهاز كمبيوتر
ذكاء الأعمال الحديث يمكِّن موظفي الجامعات
امرأة تعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بها في المكتبة
أدوات منهجية لتدريس علوم البيانات
طلاب يعملون على أجهزة كمبيوتر
استكشِف الدورات التدريبية للطلاب حول التحليلات
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتمكين مؤسستك بالبيانات؟ اكتشف كيف تدعم Cognos Analytics الأهداف الأكاديمية من خلال استكشاف الرؤى، وإمكانية الوصول، وأدوات الخدمة الذاتية.

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