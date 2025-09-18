يُجري حل Planning Analytics الحسابات بشكل أسرع من الحل السابق لدى Swisscom. يقول Frey: "إذا غيَّرت السعر، يمكنك تعديله في النموذج الخاص بك ويتم حساب كل شيء في الوقت الفعلي. يستغرق الأمر ثوانيَ فقط". هذه السرعة مهمة بشكل خاص لشركة Swisscom؛ نظرًا لحجم بياناتها الكبير، بالإضافة إلى وجود عدة مئات من المستخدمين يعملون على النظام في الوقت نفسه. أصبحت Swisscom قادرة حتى على تشغيل عمليات دفعية كبيرة خلال يوم العمل، مثل نسخ كميات ضخمة من البيانات بين المكعبات، دون أي تأثير في المستخدمين. يقول Frey: "نحصل الآن على كفاءات أعلى، ووفورات في التكاليف، وتحسينات في سهولة الاستخدام - وكذلك سلامة بيانات أفضل مع Planning Analytics".

تُعَد سهولة الاستخدام مع برنامج Planning Analytics تحسُّنًا كبيرًا مقارنةً بالحل السابق الذي كانت تستخدمه Swisscom؛ لأنه يتضمن واجهة ويب مباشرة. يقول Frey: "مع التكامل مع Excel، يمكنك تصميم تقاريرك في Excel ونشرها مباشرةً على الويب. إنها منصة مؤتمتة بالكامل". أفادت Swisscom أن عمليات إغلاق نهاية الشهر أصبحت أسرع بكثير مقارنةً بالحل السابق، حيث تتطلب وقتًا أقل بحوالي 50%. بالإضافة إلى ذلك، ومع حل Planning Analytics، تمكَّنت Swisscom من توحيد تطوير النماذج والتقارير. يقول Goetschi: "وحدة صغيرة واحدة تعمل على إعداد التقارير لشركة Swisscom بأكملها". تمكَّنت Swisscom من تقليل تكاليف العمليات من خلال أتمتة إعداد وإدارة حل التخطيط في عنصر خارجي.

كما تستفيد Swisscom من تحسينات في عمليات التخطيط بين الشركات. يقول Frey: "التخطيط بين الشركات مدمج بالكامل في حل Planning Analytics، ويمكن للمستخدمين رؤية النتائج على الفور. لِذا، إذا غيَّرت الشركة قِيَمها المالية، يمكن للشركة المستقبِلة أن ترى فورًا تأثير ذلك في أرباحها الصافية". كما أن واجهة المستخدم في برنامج Planning Analytics أكثر سهولة في الاستخدام من الحل السابق لدى Swisscom؛ لِذا يمكن للمستخدمين الوصول إلى المعلومات وإجراء التحديثات بسهولة أكبر من ذي قبل.

تُدير Swisscom مكعبات بيانات كبيرة ضمن برنامج Planning Analytics بحجم إجمالي يتجاوز 700 جيجابايت. وفي المستقبل، قد تكون الشركة مهتمة بدمج قدرات التنبؤ لإنشاء الخطط الأساسية تلقائيًا، وقد تنظر في IBM Cloud Pak® for Data كخيار محتمل للنشر مستقبلًا.