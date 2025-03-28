بفضل النشر والاعتماد المستمر في جميع أنحاء الشركة، أدى الحل الجديد إلى تقليل عملية التنبؤات التي تستغرق ستة أسابيع إلى أقل من أسبوع واحد - أي بنسبة 83%، حتى في ظل التغييرات.

ويضيف نيدلكو قائلاً: ”كانت معالجة القدرة الاستيعابية أحد الأهداف التي سعينا لتحقيقها منذ البداية “. "تمكنا هذا العام من تحسين وضع المخزون بنسبة 16% تقريبًا." ما يعني أن الشركة قادرة على دعم الأعمال بمخزون أقل بنسبة 16% مما كانت تحتفظ به قبل عام مضى، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص في عام شهد اضطرابًا في خدمات الطعام، حيث شهدت فيه خدمات الطعام مكاسب في البقالة وخسائر في المطاعم.

يصرح نيدلكو: ” بفضل امتلاكنا لهذه الأداة، أصبحنا قادرين على تقييم الإمكانات المتاحة لدينا وتلبية احتياجات السوق الحالية“. وعوضًا عن استغراق أسابيع، يمكن للشركة الآن معالجة البيانات في غضون ساعات قليلة، حيث تستغرق يومين للتحليل والمناقشة والتقييم، وتوفير الوضوح بشأن الإمكانات المتاحة للتقدم في المنتجات الجديدة ودعم السوق الحالي.

”إلى جانب ذلك، تملك المواقع طريقة متسقة للحصول على المعلومات، حيث أنها تحدد بالضبط ما ينبغي إنشاؤه. لذا، هناك العديد من عوامل الكفاءة فيما يتعلق بتصنيع المنتج المناسب وتوفير المخزون المناسب على الأرض“، كما صرح نيدلكو ”إن امتلاك الرؤية يعني القدرة على اتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال وفهم ما هو مطلوب من منظور الاستثمار الرأسمالي. ونحن قادرون على منحهم ذلك، رؤية ما هو متاح وما يمكننا أو لا يمكننا دعمه.“

يضيف نيدلكو "ساعدت سهولة عملية التنفيذ على مراحل في الحصول على مشاركة المستخدمين -ولم يكن الأمر مخيفًا. لقد جعلت شركة Converge الطريق أسهل بالتأكيد. حيث تلقينا كل الدعم الذي نحتاجه".

ويضيف نيدلكو "أنا مخطط قلبًا وقالبًا". ”هذا ما قمت به طوال مسيرتي المهنية، وأنا فخور جدًا بتنفيذ شيء كهذا - أن أحصل على موافقة جميع المشاركين في العمل الذي كنت بحاجة إلى الحصول على موافقتهم لمواصلة هذه الرحلة.“

تمكنت هذه الشركة الرائدة في مجال تغليف المواد الغذائية من اجتياز هذا العام المضطرب بسهولة بفضل شروعها في رحلة التحليلات هذه. ويمكن لشركة Novolex الآن الحصول على عرض دقيق وفي الوقت المناسب لما يحدث في أي وقت من خلال قدرات تحليلات IBM Cognos الوصفية. كما يقدم IBM Cognos تحليلات وصفية إلزامية، حيث يوصي بأفضل مسار للعمل عند مواجهة الطلب الديناميكي.

والآن ، تخطو Novolex خطوتها الأخيرة. نظرًا لأن فريق سلسلة التوريد لنيدلكو أصبح مرجعًا موثوقًا في الشركة فيما يتعلق بمقاييس التنبؤ، يخطط الفريق للتوسع في النظام. وتتمثل المرحلة التالية في إضافة التحليلات التنبؤية التي تأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من العوامل، وتوفر تنبؤات أكثر تفصيلاً وتساعد في توضيح كيفية استعداد الشركة للمستقبل.

يضيف نيدلكو قائلًا: ”يحدث التغيير كل يوم كما نعلم جميعًا". "ولكن مع الجائحة الأخيرة، يمكنني أن أخبرك أنه لو لم يكن لدينا العملية الجديدة والنظام الجديد لدعمها، لكنت واجهت وقتًا أصعب."