تمتلك Knauf، التي تعمل في جميع أنحاء العالم، العديد من الأقسام وخطوط الأعمال. التوفيق بين التمويل والتخطيط لعملية عالمية ليس بالأمر السهل.
حتى عام 2008، كانت الشركة تعتمد على جداول البيانات للتخطيط المالي، لكن هذه الطريقة لم تعد تلبي احتياجاتها. أرادت Knauf طريقة أسهل وأسرع لتوحيد معلومات الميزانية لعملياتها العالمية.
بعد الأزمة المالية في عام 2008، قررت Knauf اتباع نهج أكثر صرامة واستباقية في التخطيط المالي. احتاجت الشركة إلى مزيد من الشفافية في تخطيطها وأرادت أيضًا تقليل مقدار الوقت اللازم للتخطيط. وفي النهاية، اختارت برنامج IBM® Planning Analytics لدعم جهودها. يقول Dietrich Betz، رئيس قسم خدمات الرقابة المالية في Knauf: "نستخدم برنامج Planning Analytics لأغراض إعداد التقارير والتخطيط وتحديد أسعار التحويل".
زيادة عدد المستخدمين إلى 500 مستخدم
أداء التطبيق أسرع بكثير مع الترقية
بعد سنوات، ومع استمرار اعتماد الشركة على حلول Planning Analytics في جهودها التخطيطية، قررت الترقية إلى أحدث إصدار للاستفادة من التحسينات في الأداء والميزات الأخرى. بالتعاون مع شريك أعمال IBM شركة avantum consult GmbH، قامت Knauf بتطبيق حل APOLLO من avantum، المبني على أحدث إصدارات Planning Analytics.
في غضون ثمانية أسابيع فقط، ساعدت avantum شركة Knauf على ترقية النظام وإنشاء وظائف للميزانيات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر. كما يمكن لشركة Knauf استخدام الإصدار الجديد لجمع بيانات الأرباح والخسائر من جميع فروعها حول العالم في قاعدة بيانات موحدة، وإجراء عمليات تخطيط وتوقع النتائج على مستوى المؤسسة بأكملها. يتكامل حل APOLLO مع برنامج SAP Business Warehouse (BW) من شركة Knauf.
يستخدم ما يقرب من 500 مستخدم في Knauf الآن حل Planning Analytics. أفاد Betz أن المستخدمين وجدوا البرنامج سهل التعلم والاستخدام، ما أدى إلى تحسين اعتماد المستخدمين له في Knauf.
بالإضافة إلى ذلك، بعد التحديث، تحسّن أداء الحل المُحدّث بشكل ملحوظ. يقول Betz: "شهدنا تحسّنًا ملحوظًا في الأداء منذ أن بدأنا استخدام Planning Analytics. فالأمر لا يقتصر على تحسّن طفيف—بل يمكن بالفعل ملاحظة الفرق بين ما كان عليه الوضع سابقًا ومدى السرعة التي أصبح عليها الآن."
تعتمد Knauf الآن على الحل للتخطيط المؤسسي المتكامل وإعداد التقارير. قامت الشركة بأتمتة نقل بياناتها من وإلى برنامج SAP BW، ما يمنحها رؤية أكثر تكاملاً لعملياتها، إلى جانب مزيد من الشفافية.
تخطط Knauf لمواصلة توسيع نطاق استخدام هذا الحل، بنقل تطبيق تسعير التحويل الخاص بها إلى المنصة الجديدة. أضاف Betz "نظرًا إلى تحسّن الأداء في Planning Analytics، فإننا نتطلع بشدة إلى تحقيق المستوى نفسه من الأداء مع تطبيق تسعير التحويل".
تأسست Knauf في عام 1932، وهي مجموعة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع مواد البناء، بما في ذلك ألواح الجبس، والجص، ومواد العزل الحديثة وملحقاتها، ومعدات وأدوات البناء. تمتلك الشركة أكثر من 250 مرفق إنتاج ومجموعة مبيعات في أكثر من 90 دولة، ويعمل لديها حوالي 40,000 موظف حول العالم. يقع مقرها الرئيسي في إيفوفين، ألمانيا.
يُعد شريك أعمال IBM avantum consult متخصصًا في تحليلات الأعمال، ويعمل في كلٍ من ألمانيا والنمسا وسويسرا. تدعم الشركة أكثر من 225 شركة من مختلف الصناعات، تغطي سلسلة قيمة البيانات بأكملها، من خلال مفاهيم وتقنيات وقيادة مرنة لتحقيق رؤى ونتائج أفضل. يستفيد العملاء من الحلول المعيارية في مجالات إدارة البيانات، والتقارير، والتخطيط، والتحليلات المتقدمة.
