يستخدم ما يقرب من 500 مستخدم في Knauf الآن حل Planning Analytics. أفاد Betz أن المستخدمين وجدوا البرنامج سهل التعلم والاستخدام، ما أدى إلى تحسين اعتماد المستخدمين له في Knauf.

بالإضافة إلى ذلك، بعد التحديث، تحسّن أداء الحل المُحدّث بشكل ملحوظ. يقول Betz: "شهدنا تحسّنًا ملحوظًا في الأداء منذ أن بدأنا استخدام Planning Analytics. فالأمر لا يقتصر على تحسّن طفيف—بل يمكن بالفعل ملاحظة الفرق بين ما كان عليه الوضع سابقًا ومدى السرعة التي أصبح عليها الآن."

تعتمد Knauf الآن على الحل للتخطيط المؤسسي المتكامل وإعداد التقارير. قامت الشركة بأتمتة نقل بياناتها من وإلى برنامج SAP BW، ما يمنحها رؤية أكثر تكاملاً لعملياتها، إلى جانب مزيد من الشفافية.

تخطط Knauf لمواصلة توسيع نطاق استخدام هذا الحل، بنقل تطبيق تسعير التحويل الخاص بها إلى المنصة الجديدة. أضاف Betz "نظرًا إلى تحسّن الأداء في Planning Analytics، فإننا نتطلع بشدة إلى تحقيق المستوى نفسه من الأداء مع تطبيق تسعير التحويل".