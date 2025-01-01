العثور على المواهب المناسبة، وضمان مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم، ومواءمة الموارد البشرية مع أهداف العمل.
استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ تخطيط القوى العاملة الجديدة بنجاح بناءً على احتياجات العمل. إنشاء خطط عمل وتحليلات دقيقة للقوى العاملة الموجهة للذكاء الاصطناعي وتحليلات الفجوات بناءً على التغييرات في تطوير الموظفين, والموقع، والعودة إلى العمل، والمكافآت، والاحتفاظ بالموظفين، ومعدلات التغيير، والأهداف الاستراتيجية.
خطط للمزيج المثالي من سيناريوهات العمل عن بُعد والعمل الشخصي. احصل على توحيد في الوقت الفعلي للتكاليف التشغيلية مع الموارد البشرية برنامج التشغيل والقيود واحتياجات المواهب والعوامل الجغرافية - في واحد واحد سهل الاستخدام من برامج التحليلات التعاونية للقوى العاملة التعاونية. اطلع على الفور على التأثير على أهداف الأعمال والتكاليف، والفجوات في المهارات، وتحديات اكتساب المواهب المرتبطة بسيناريوهات مختلفة لسيناريوهات تخطيط القوى العاملة الفعالة حقًا.
احصل على رؤية كاملة عن القوى العاملة الحالية وسوق العمل وسوق العمل الحالي وسوق العمل في الوظائف والثغرات في التوظيف والمواهب. ستحصل على طريقة سهلة لتحديد خطط العمل الأكثر كفاءة وطرق فعالة من حيث التكلفة للتوظيف، ورفع مستوى المهارات، والتدريب. قم بإجراء تخطيط التعاقب الوظيفي مع تحسين التكاليف وزيادة إنتاجية الموظفين وتقليل معدل الدوران.
متطلبات إدارة الموظفين مع متطلبات إدارة الموظفين على أساس التغييرات الديناميكية في عدد الموظفين والموقع وتخطيط التعويضات وإنتاجية الموظفين والاحتفاظ بالموظفين واستنزافهم. قم بإجراء تحليل "ماذا لو" للقوى العاملة لتحديد تكاليف الموارد البشرية وتخطيط عدد الموظفين والكفاءات المطلوبة وفجوات مجموعة المهارات عند التوسع في أسواق ومنتجات جديدة.
الحصول على مصدر مصدر واحد للحقيقة من خلال مواءمة تخطيط القوى العاملة التشغيلية مع الاستراتيجية التجارية. خلق الشفافية في سير العمل والتعاون بين مختلف أطراف العمل من خلال توسيع نطاق التخطيط والتحليلات من الموارد البشرية إلى الشؤون المالية وخطوط العمل الأخرى لاتخاذ قرارات مستنيرة.
استجب لاحتياجات التوظيف المتغيرة - من الاحتياجات الشهرية إلى اليومية إلى الساعة. إجراء تقييم مستمر لمجموعات مهارات القوى العاملة المناسبة، وتحديد الثغرات في القوى العاملة وتقييم احتياجات القوى العاملة المستقبلية لتحقيق إدارة ناجحة للقوى العاملة.
استفد من الذكاء الاصطناعي وتخطيط السيناريوهات في منصة تخطيط سهلة الاستخدام، وقم بتسخير الذكاء الاصطناعي وتخطيط السيناريوهات في منصة تخطيط سهلة الاستخدام، وقم بتضمين أنماط نماذج توقعاتك مثل الوقت من اليوم، أو يوم من الأسبوع، أو الموسمية، أو إطلاق منتج جديد. انظر على الفور التأثير على تكاليف العمالة وأهداف العمل.
تمتلك وزارة الدفاع حلاً شاملاً يدعم إدارة الميزانية داخل السنة وإعداد الميزانية السنوية وإعداد الميزانية السنوية. توفر المعلومات التكنولوجية المعلوماتية خطة و Forecast Data ، وتتضمن بيانات مالية في الوقت الفعلي لتحليل الفروق بين النتائج المتوقعة والفعلية بشكل ثاقب.
يمكن دمج الملفات المسطحة، مثل ملفات مسطحة، مثل ملفات وورد، ومستندات وورد، والميزانية والتطبيق العملي للميزانية، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات يمكن دمجها بواسطة IBM Planning Analytics with Watson.
اعتماداً على متطلبات شركتك ومتطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت ما بين 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو عبارة عن قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط متعدد الأبعاد مع تخطيط موجه للخلية مشابه لـ IBM Planning Analytics. ترتبط خلايا المعلوماتية بقاعدة البيانات الأساسية ®عبر الصيغ الخاصة بك. تتوفر جميع مصطلحات Excel الخاصة بـ Excel مصورات وتحليلات القدرات في منصة مركزية.
عبر-ص-ص-حالة الاستخدام
تجاوز حدود التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل المالي المبسط والمتكامل. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
ادمج التحليلات المتقدمة للتسلسل الهرمي والتحديد غير المحدود لسيناريوهات "ماذا لو" في عمليات التوريدات الخاصة بك. مع البصيرة التي تمكنك من التمحور بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.
تتبع وتحليل بيانات أداء مندوبي المبيعات وقدرة المبيعات في الوقت الفعلي. استخدم ®قوة الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات المبيعات وتعزيز الإنتاجية والوصول إلى أهداف الإيرادات. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط الأراضي للحصول على ميزة تنافسية وزيادة مشاركة السوق.