يتكامل برنامج IBM Planning Analytics مع برنامج Excel، ما يوفر إمكانيات متقدمة لإعداد الميزانية والتخطيط. يتيح التحديثات الآنية، ونمذجة السيناريو، والتعديلات السريعة بناء على ظروف العمل المتغيرة.

تعمل المنصة على مزامنة البيانات المالية — الدخل، والميزانية العمومية، والتدفقات النقدية — مع استخدام توقعات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وعروض مصورة للبيانات؛ لتحسين الدقة.