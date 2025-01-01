يتكامل برنامج IBM Planning Analytics مع برنامج Excel، ما يوفر إمكانيات متقدمة لإعداد الميزانية والتخطيط. يتيح التحديثات الآنية، ونمذجة السيناريو، والتعديلات السريعة بناء على ظروف العمل المتغيرة.
تعمل المنصة على مزامنة البيانات المالية — الدخل، والميزانية العمومية، والتدفقات النقدية — مع استخدام توقعات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وعروض مصورة للبيانات؛ لتحسين الدقة.
تخلص من الحاجة إلى إنشاء جدول بيانات وإرساله ودمجه. يعمل برنامج IBM Planning Analytics على أتمتة دمج الميزانية والتحديثات الآنية. شغِّل العديد من السيناريوهات المحتملة وقيِّم تأثيرها على الفور. يمكنك إدارة الإصدارات المختلفة من الخطة ومقارنتها بسهولة، ما يوفر المرونة لاتخاذ القرار، كل ذلك دون الحاجة إلى تدخل تكنولوجيا المعلومات في Excel أو على الويب.
تمكين مستخدمي الأعمال من وضع توقعات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى عالم بيانات. تتضمن التوقعات متعددة المتغيرات عوامل خارجية، مثل التضخم، وأسعار الفائدة، والطقس. يعمل ذلك على تحسين دقة التوقعات، ويدعم التحديثات المتكررة، ويزيل التحيز الشخصي؛ لاتخاذ قرارات أفضل بجهد أقل.
إنشاء تقارير مخصصة، وبطاقة النتائج، والمقاييس آنيًا. تُدمج جميع البيانات المالية في منصة آمنة، ما يضمن التتبع الدقيق والتحديثات الفورية. تتوفر نفس البيانات في كل من طرق عرض الويب و Excel؛ لتحقيق المرونة دون التضحية بالاتساق. توفر لوحات المعلومات رؤى واضحة لاتخاذ قرارات مستنيرة لمختلف الفرق.
استخدم محرك TM1 للنمذجة المالية السريعة والآنية. وسع النطاق للتعامل مع البيانات المعقدة كبيرة الحجم مع ضمان الحوكمة والرقابة الصارمة في تخطيط الأعمال المتكامل.
أضف إمكانية عمل سيناريوهات محتملة غير محدودة بدون مهارات فنية. تعمل هذه التنبؤات على تحديث النماذج والمقاييس المالية مع دمج العديد من المتغيرات الداخلية والخارجية لتحسين الدقة.
يمكنك الوصول إلى البيانات وتحديثها أو إنشاء تقارير من خلال كل من واجهات Excel وواجهات الويب. استفد من التكامل الآني والتحليلات المتقدمة ووظائف الرد.
يعمل إطار العمل القابل للتوسع لبرنامج IBM Planning Analytics على دمج البيانات من النماذج الإقليمية والنماذج الخاصة بالعلامة التجارية في عرض واحد موحد للشركة من أجل الامتثال والتحكم والاتساق.
يسمح برنامج IBM Planning Analytics بأساليب مرنة وحسابات آنية. يقوم المستخدمون بتحديد عوامل التكلفة، واختيار طرق التخصيص، ومحاكاة السيناريوهات في بيئة محكومة للحصول على تقارير مالية دقيقة، واتخاذ قرارات أفضل.
المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.
يعمل برنامج IBM Planning Analytics على أتمتة دمج البيانات؛ من أجل التخطيط الفعال من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. يدعم التخطيط متعدد الإصدارات والنماذج القائمة على المحركات مع عمليات حسابية آنية، ولغات متعددة لتحسين التعاون العالمي.