زيادة عائد الاستثمار التسويقي من خلال دمج الخطط الاستراتيجية مع عوامل السوق الخارجية. احصل على رؤية في الوقت الفعلي لاتجاهات الشراء لدى العملاء المستهدفين وعامل البيانات النفسية أو الديموغرافية للحصول على أنشطة تسويقية أكثر فعالية من حيث التكلفة. اتخذ قرارات قائمة على البيانات حول بدء منتجات جديدة أو تعديل المزيج التسويقي الخاص بك.