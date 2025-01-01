IBM Planning Analytics يوحّد فرقك - عبر المبيعات والتسويق وعمليات سلسلة التوريدات - حول مصدر واحد للحقيقة، مما يجعل التعاون فعالاً وسريعاً في اتخاذ القرارات.
قم بمواءمة الخدمات اللوجستية والتخطيط المخزني لمعرفة ما يحرك التكاليف والإيرادات حتى تتمكن من تعديل الاستراتيجية مع تغير الأسواق.
استخدم تخطيطات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتخطيط الطلبات والتخطيطات بدقة لا مثيل لها لتحقيق أقصى قدر من الربحية.
يمكنك دفع عجلة النمو من خلال رؤية شاملة لعمليات التخطيط والرؤية الشاملة للمخزون والطلب. قم بإنشاء وتعديل الخطط في الوقت الفعلي مع فهم أعمق لإدارة سلسلة التوريد بالكامل. أتمتة وتبسيط تخطيط المبيعات والعمليات عبر المجموعة بأكملها.
شارك سلسلة التوريد الأداء في جميع مستويات مجموعتك. السماح بمشاركة عالية من المخططين لتحسين المخزون ورأس المال والمصروفات والإيرادات وإدارة الطلب. يمكنك زيادة شفافية سير العمل في عملياتك التجارية والاستجابة للاضطرابات واحتياجات العملاء.
تحليل الاتجاهات والأنماط الموسمية في القيم التاريخية والبيانات الخارجية باستخدام خوارزميات وظيفة الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي (التعلم الآلي (ML)). استخدم الإحصائيات والتحليلات تنبؤية لضمان دقة التوقعات. استخدم البيانات الداخلية والخارجية في الوقت الفعلي للحصول على فهم أعمق لما يحفز الطلب، مما يؤدي إلى مستويات مخزون أكثر دقة.
يؤدي التعاون الجيد عبر المشتريات وتخطيط الإنتاج وإدارة المستودعات و S&OP إلى إنشاء ®مرونة سلسلة التوريدات المرنة. يمكنك بسهولة دمج مصادر بيانات تخطيط الموارد المؤسسية الأخرى (ERPs) / مصادر بيانات المخزون وموازنة العرض والطلب بسرعة، وتحسين إدارة الخدمات اللوجستية والمخزون.
قم بإنشاء خطط سلسلة التوريدات المستمرة وخطط التوريدات الشهرية أو اليومية أو كل ساعة. احصل على رؤية في الوقت الفعلي لمصادر البيانات المتباينة لتحسين الكفاءة التشغيلية والرؤى حتى تتمكن من التكيف مع طلب العملاء الديناميكي.
عزز المهارات البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي-إيبث القدرات لتحديد الأنماط ذات المغزى من البيانات بسرعة والكشف عن الاتجاهات الخفية وبناء سيناريوهات افتراضية دون الحاجة إلى عالم بيانات. تقديم خطط وتوقعات أسرع وأكثر دقة للمبيعات والعمليات والتنبؤات.
وبدلاً من أن يستغرق الأمر أسابيع، يمكن لشركة Novolex الآن معالجة البيانات في غضون ساعات قليلة، حيث تستغرق يومين للتحليل والمناقشة والمراجعة، وتوفر وضوحًا بشأن القدرة المتاحة للمضي قدمًا في المنتجات الجديدة ودعم السوق الحالية.
يمكن دمج الملفات المسطحة، مثل ملفات مسطحة، مثل ملفات وورد، ومستندات وورد، والميزانية والتطبيق العملي للميزانية، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات يمكن دمجها بواسطة IBM Planning Analytics with Watson.
اعتماداً على متطلبات شركتك ومتطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت ما بين 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو عبارة عن قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط متعدد الأبعاد مع تخطيط موجه للخلية مشابه لـ IBM Planning Analytics. ترتبط خلايا المعلوماتية بقاعدة البيانات الأساسية ®عبر الصيغ الخاصة بك. تتوفر جميع مصطلحات Excel الخاصة بـ Excel مصورات وتحليلات القدرات في منصة مركزية.
تجاوز حدود التخطيط اليدوي للقدرات الاستيعابية اليدوية مع التخطيط المبسط والمتكامل للحاسب الآلي. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
استخدم IBM Planning Analytics لتخطيط الاستدامة، وإعداد التقارير، والمحاكاة والتحسين على أي مستوى من مستويات التفصيل - حتى حساب كربون المنتج (PCF).
تتبع وتحليل بيانات أداء مندوبي المبيعات وقدرة المبيعات في الوقت الفعلي. استخدم ®قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات الفعالة وتعزيز الإنتاجية والوصول إلى أهداف الإيرادات. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط الأراضي للحصول على ميزة تنافسية وزيادة مشاركة السوق.