تعزيز الوضوح في ظل ازدحام البيانات: كيف ارتقت Volkswagen Group Services بالموارد البشرية إلى مستوى متقدم باستخدام IBM Planning Analytics.

نقص وضوح البيانات وحداثتها وإمكانية الوصول إليها

تعمل شركة فولكس فاجن، وهي شركة رائدة عالميًا في صناعة السيارات، في قطاع يتميز بالمنافسة الشديدة، حيث تعد الكفاءة والابتكار من العوامل الجوهرية للنجاح. يعمل لدى مزود الخدمة الداخلي، Volkswagen Group Services، حوالي 10000 موظف وتؤدي دورًا حاسمًا في Volkswagen Group بأكملها.

ومع ذلك، كان فريق الموارد البشرية في Volkswagen Group Services عالقًا في الحياد، ويكافح من أجل إدارة بيانات الموارد البشرية وتحليلها. كانت دورات إعداد التقارير طويلة وتستهلك موارد كثيرة، وكان غياب نظام مركزي لإدارة بيانات الموارد البشرية عقبة رئيسية، ما تسبب في عدم اتساق البيانات وصعوبات في اتخاذ قرارات مستنيرة. كان فريق الموارد البشرية بحاجة إلى تغيير مسار عملهم وإيجاد حل قوي لأتمتة هذه المهام، وتحسين جودة البيانات، وتقديم رؤى فورية لدعم عمليات الموارد البشرية واتخاذ القرار.

وهنا جاء دور IBM® Planning Analytics — وهي أداة قوية يمكن أن تساعدهم على العودة إلى المسار الصحيح.  وعلى حد تعبير Alexander Beil، مراقب الموارد البشرية في Volkswagen Group Services، "لقد كنا بحاجة إلى نظام يمكنه التعامل مع جميع احتياجاتنا من بيانات الموارد البشرية، بما في ذلك تكامل البيانات وإعداد التقارير."
معدل زيادة في الإنتاجية 7 أيام تقلص الوقت المستغرق في إعداد التقارير الشهرية إلى ثوانٍ معدودة فقط
باستخدام IBM Planning Analytics، تمكّنا من تقليل الوقت اللازم لإنشاء التقارير من 7 أيام إلى بضع ثوانٍ معدودة فقط. لقد زادت إنتاجيتنا بنسبة 85%!
Alexander Beil مراقب الموارد البشرية Volkswagen Group Services
دفع عجلة الابتكار في مجال الموارد البشرية من خلال ذكاء البيانات

اختارت Volkswagen Group Services برنامج IBM Planning Analytics بناءً على توصية من قسم التمويل لديهم، والذي كان يستخدم هذا الحل بنجاح وسلاسة لمدة ثماني سنوات. ساعد Christoph Hein، شريك أعمال IBM ومستشار Volkswagen Group Services، في تنفيذ الحل—بدءًا من مراحل وضع النموذج الأولي وحتى مرحلة النشر. وكانت النتيجة نظامًا مصممًا خصوصًا يلبي احتياجات Volkswagen Group Services، حيث قام بأتمتة عمليات إعداد التقارير، ووفّر نظامًا موحدًا لإدارة بيانات الموارد البشرية وسهّل تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

"كل شخص يحتاج إلى العمل على بيانات الموارد البشرية لديه إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات نفسها، مع بيانات دقيقة ومحدثة. ويمكن للمديرين تخصيص التقارير اليومية والشهرية في غضون ثوانٍ، مع خيارات بنقرة واحدة لاختيار عوامل التصفية وتغيير الأبعاد ودمج المقاييس. على سبيل المثال، العنوان، والغياب، والكفاءة. يتكامل الحل بسلاسة مع الأنظمة الحالية، مدعومًا بضوابط الجودة الآلية التي تعزز موثوقية البيانات." كما يوضح Beil.

اليوم، يستفيد من الحل أكثر من 600 مستخدم في جميع أنحاء المؤسسة، بما في ذلك فرق الموارد البشرية والمديرون ومجلس العمل. عزز برنامج IBM Planning Analytics وظيفة الموارد البشرية من خلال مصدر موحد للحقيقة، وتحسين جودة البيانات، وأتمتة المهام الروتينية. يوفر الحل رؤية شاملة لمقاييس الموارد البشرية ومؤشرات الأداء الرئيسية من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى وحدات قابلة للتخصيص، ما يمكّن المديرين من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن القوى العاملة. يوضح Beil: "في وحدة المدقق، على سبيل المثال، يتلقى قادة الفرق رسائل بريد إلكتروني حول الموظفين بشكل فردي، وبناءً على ذلك، يمكنهم تخطيط تدريبات محددة أو التوصية بموارد تعليمية مناسبة." ويضيف قائلاً: "من خلال أتمتة العمليات الروتينية، يمكن لفريق الموارد البشرية تخصيص المزيد من الوقت للمبادرات الإستراتيجية التي تدعم المؤسسة بأكملها."

يلخص Christoph Hein، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الإقليمي لمنطقة ألمانيا والنمسا وسويسرا في مجموعة Intito، تأثير الحل قائلاً: "بفضل المرونة الاستثنائية وقابلية التوسع التي يوفرها حل IBM Planning Analytics، نجحت Volkswagen Group Services في تمكين المديرين على جميع المستويات المؤسسية من الوصول الآمن والشفاف وفي الوقت المناسب إلى بيانات الموارد البشرية المهمة. ما بدأ كتطبيق متواضع لمجموعة صغيرة من المستخدمين تطور الآن ليصبح حلاً شاملاً على مستوى المؤسسة يدعم مئات المديرين في عمليات صنع القرار اليومية المتعلقة بالموارد البشرية."
التخطيط الفعال للقوى العاملة من خلال التكامل الآلي للبيانات والرؤى في الوقت الفعلي

ومع تنفيذ الحل، حققت Volkswagen Group Services مكاسب كبيرة في إنتاجية الموارد البشرية وكفاءتها. كما يوضح بيل: "باستخدام IBM Planning Analytics، قمنا بتقليل الوقت اللازم لإنشاء التقارير الشهرية من 7 أيام إلى بضع ثوانٍ معدودة فقط. لقد زادت إنتاجيتنا بنسبة 85%! "

وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:

  • بيانات الموارد البشرية دقيقة ومحدثة

  • الوصول الموحد والخاضع للرقابة على الحقوق إلى بيانات الموارد البشرية لـ 550 مديرًا

  • بفضل الحل الجديد، أصبحت حسابات الموارد البشرية لـ 10,000 موظف تتم آليًا في ثانية واحدة

    ، كما يمكن الآن إنجاز التقارير في ثوانٍ معدودة، ويستفيد مئات المستخدمين في أنحاء المؤسسة من وصول سريع وموثوق إلى بيانات القوى العاملة الدقيقة. "باستخدام IBM Planning Analytics، أنشأت Volkswagen Group Services قاعدة بيانات موحدة ومتسقة. ويعمل جميع المستخدمين اليوم وفق مجموعات البيانات الموثوقة ذاتها، ما يضمن التوافق والشفافية،" كما أضاف Beil.

    ويوضح بشكل أكبر: "تمكّن IBM Planning Analytics المديرين من الوصول المباشر عند الطلب إلى رؤى الموارد البشرية، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع وأكثر فعالية. ويوضح Beil قائلاً: "يتمتع حلّنا المخصص بالكثير من الإمكانات ويمكنه إنشاء أنواع مختلفة من التقارير؛ كل ما على المستخدمين فعله هو استكشف الإمكانات المتاحة."

    قامت Volkswagen Group Services ببناء أساس قابل للتطوير لتحليلات الموارد البشرية—وهي ركيزة ترفع الكفاءة في الوقت الحالي وتُهيئ المؤسسة لابتكارات المستقبل. باستخدام IBM Planning Analytics، قاموا ببناء أساس للمرونة، والذي يمتد الآن إلى ما هو أبعد من الشؤون المالية والموارد البشرية إلى العمليات. إنه تذكير بأن المؤسسات عندما تُزيل العقبات أمام الوصول إلى البيانات وتُمكّن فرق العمل بالأتمتة الذكية، فإنها تخلق مساحة للتفكير الإستراتيجي، والتنفيذ الأسرع، والتأثير الدائم.
نبذة عن Volkswagen Group Services

تعد Volkswagen Group Services شريكًا إستراتيجيًا لـ Volkswagen Group، حيث تقدم خدمات تشغيلية مخصصة عبر سلسلة القيمة الكاملة للسيارات، سواء كان ذلك في العمليات التجارية أو التقنية أو دعم تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات الفنية أو الخدمات التجارية أو اللوجستيات. بوجود حوالي 10000 موظف، تقدم الشركة حلولاً متكاملة تدعم Volkswagen Group وعلاماتها التجارية في جميع أنحاء العالم.

