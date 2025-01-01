عندما تكون السرعة والرشاقة مهمة، فإن التخطيط المتكامل على نطاق واسع ليس مهماً فقط-التخطيط المتكامل على نطاق واسع هو كل شيء.
في حين أن Anaplan ربما كان خيارًا موثوقًا به في الماضي، انظر كيف يمكن أن يمنحك IBM Planning Analytics ميزة تنافسية اليوم.
IBM Planning Analytics يجعل التسعير قابلاً للتنبؤ، على عكس الحلول الأخرى التي قد تقيد ميزة وتعقد التخطيط على نطاق واسع.
في حين أن حلول إدارة الأداء والإدارة الإلكترونية الأخرى قد تفرض قيودًا على البيانات، فإن IBM Planning Analytics تنمو مع أعمالك. تتعامل بنية تكنولوجيات المعلومات في الذاكرة ®TM1 مع البيانات المتزايدة، مما يوفر الأداء عبر المستخدمين والواجهات.
IBMالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، الذي يمتد عبر عقود، يقدم ميزة القطع مثل التوقعات أحادية المتغير ومتعددة المتغيرات و Planning Analytics المساعد، المدعوم من watsonx.ai.
IBMتمتد شراكتها الواسعة النطاق لشريكها البنائي عبر العديد من الدول. يتفوق شركاء Planning Analytics في تقديم حلول متكاملة للتمويل وسلسلة التوريد والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والمبيعات.
تحديث البيانات بسرعة وإنشاء تقارير باستخدام واجهة ويب أو Excel سهلة الاستخدام. استمتع بوظائف جدول بيانات في الوقت الفعلي مع وظائف الذكاء الاصطناعي التحليلي المدمجة.
معترف بها من قبل شركة BARC Score 2024 التخطيط المتكامل والتحليلات (IP&A)، IBM Planning Analytics يقدم دعمًا من الدرجة الأولى المنفذة.