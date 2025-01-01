IBM Planning Analytics مقابل أنابلان
التخطيط على نطاق واسع بتكلفة يمكن التنبؤ بها.
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Planning Analytics مخطط البيانات والهدف
كيف IBM Planning Analytics مجموعة ضد أنابلان

عندما تكون السرعة والرشاقة مهمة، فإن التخطيط المتكامل على نطاق واسع ليس مهماً فقط-التخطيط المتكامل على نطاق واسع هو كل شيء.

في حين أن Anaplan ربما كان خيارًا موثوقًا به في الماضي، انظر كيف يمكن أن يمنحك IBM Planning Analytics ميزة تنافسية اليوم.
اقرأ موجز الحل Planning Analytics
6 أسباب لاختيار تحليلات تخطيط IBM Planning Analytics استكشاف IBM Planning Analytics 1 متوقع التسعير التسعير

IBM Planning Analytics يجعل التسعير قابلاً للتنبؤ، على عكس الحلول الأخرى التي قد تقيد ميزة وتعقد التخطيط على نطاق واسع.

 2 قابلية التوسع مع الأداء العالي

في حين أن حلول إدارة الأداء والإدارة الإلكترونية الأخرى قد تفرض قيودًا على البيانات، فإن IBM Planning Analytics تنمو مع أعمالك. تتعامل بنية تكنولوجيات المعلومات في الذاكرة ®TM1 مع البيانات المتزايدة، مما يوفر الأداء عبر المستخدمين والواجهات.

 3 Advanced مدعوم بالذكاء الاصطناعي من قبل watsonx

IBMالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، الذي يمتد عبر عقود، يقدم ميزة القطع مثل التوقعات أحادية المتغير ومتعددة المتغيرات و Planning Analytics المساعد، المدعوم من watsonx.ai. 

 4 شريك عالمي لا مثيل له في النظام البنائي

IBMتمتد شراكتها الواسعة النطاق لشريكها البنائي عبر العديد من الدول. يتفوق شركاء Planning Analytics في تقديم حلول متكاملة للتمويل وسلسلة التوريد والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والمبيعات.

 5 واجهة مستخدم قوية وسهلة الاستخدام في نفس الوقت

تحديث البيانات بسرعة وإنشاء تقارير باستخدام واجهة ويب أو Excel سهلة الاستخدام. استمتع بوظائف جدول بيانات في الوقت الفعلي مع وظائف الذكاء الاصطناعي التحليلي المدمجة.

 6 الريادة في دعم العملاء

معترف بها من قبل شركة BARC Score 2024 التخطيط المتكامل والتحليلات (IP&A)، IBM Planning Analytics يقدم دعمًا من الدرجة الأولى المنفذة.
ابدأ إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا. اطلع على نماذج تخطيطية ومالية معدة مسبقًا عبر عدة حالات استخدام.
إن IBM Planning Analytics هو منتج أفضل بكثير من Anaplan إلى حد بعيد. واجهة المستخدم أسهل بكثير في الاستخدام. مدير المراجعة التقنية للمعلومات ترست راديوس المصدر
حاسبة عائد الاستثمار
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك الارتقاء بعملياتك Planning Analytics إلى المستوى التالي.

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