عندما تكون السرعة والرشاقة مهمة، فإن التخطيط المتكامل على نطاق واسع ليس مهماً فقط-التخطيط المتكامل على نطاق واسع هو كل شيء.

في حين أن Anaplan ربما كان خيارًا موثوقًا به في الماضي، انظر كيف يمكن أن يمنحك IBM Planning Analytics ميزة تنافسية اليوم.