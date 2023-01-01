الذكاء الاصطناعي-يبث تكنولوجيا المعلومات برنامج تخطيط المشاريع تساعد تحليلات تخطيط IBM Planning Analytics فرق مشاريع تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بسرعة لمتطلبات الأعمال الجديدة. تطوير منهجيات واضحة للتعلم التكنولوجي تعزز ®العمل الجماعي بين فرق العمل الصغيرة في مجال التعلم التكنولوجي وبقية فرق العمل. تمنح واجهة مساحة العمل القابلة للتخصيص جميع معني الوقت الحقيقي لإدارة المهام وتتبع الوقت. قم بتحسين تخصيص الموارد والتكاليف والاستفادة من الأصل المقاييس الرئيسية من خلال السمة الرئيسية. احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا غارتنر® دليل السوق لحلول السحابة xp&a شركة IBM معترف بها كبائع تمثيلي. ما الجديد موجة فورستر تم الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة في Forrester Wave™: تخطيط العمليات والتحليلات الرقمية، الربع الرابع من عام 2023 درجة BARC درجة BARC 2024 المتكاملة Planning Analytics (IP&A)

ما يمكنك فعله تتبع التقدم المحرز في المشروع تتبع التقدم المحرز وإدارة التبعيات بين الموارد والمهارات وجدولة المشروع والتكاليف. تحسين الإنفاق وإعطاء الأولوية لمشاريع المعلوماتية التي تحقق العائد على الاستثمار. تبسيط الميزانية تبسيط عملية إعداد الميزانية مع إمكانية الاطلاع على جميع بيانات مركز البيانات باستخدام أداة واحدة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع. أدوات التعاون في الإنفاق على أدوات التعاون بشكل أكثر دقة. قم بقياس تأثير القرارات في قوالب تحديد الوصول إلى الآلية قبل اتخاذها. إدارة سهلة لمحفظة تكنولوجيا المعلومات قم بتمكين اتخاذ قرارات أفضل من خلال تعاون الفريق متعدد الوظائف مع برنامج إدارة المشاريع البديهي. وفر وقت أعضاء الفريق الذي يقضونه في جمع البيانات حتى يتمكنوا من التركيز على التخطيط الاستراتيجي للأسلوب الرشيق.

حلول شريك الأعمال القوس المكعب اكتشف الأدوات المحسّنة للمطورين الذين يعملون في ®TM1 والتي تتيح لك الوصول إلى التعليمات البرمجية المكتوبة مسبقًا، ومشاركة التعليمات البرمجية مع المطورين، ومراقبة وتهيئة المثيلات من خلال منصة مركزية واحدة. استكشف الحل داتا وورق إدارة مصادر البيانات وأتمتة عمليات الأعمال، مما يتيح لك التركيز على التحليل والنتائج. استكشف الحل أوفيس كونيكت إنشاء تقارير إدارية وعروض تقديمية دقيقة وسهلة التحديث وتجنب مخاطر إدخال البيانات يدويًا. استكشف الحل

لماذا IBM Planning Analytics ؟ حقق المعالم الرئيسية لمشاريعك المعقدة مع الاستفادة من سهولة الاستخدام وقابلية التوسع والمرونة في برنامج تخطيط مشاريع تكنولوجيا المعلومات لدينا. اقرأ موجز الحلول إدارة سباقات السرعة بفعالية احصل على صورة واضحة للمشاريع القوية التي يجب تحديد أولوياتها. قم بدمج التخطيط والتحليل من تكنولوجيا المعلومات إلى الشؤون المالية والموارد البشرية والعمليات وغيرها من أجل تخطيط الموارد على النحو الأمثل. الاستجابة السريعة للتغيير قم بإنشاء خطط وميزانيات ديناميكية - ربع سنوية أو شهرية أو يومية - لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يتيح لك ضبط سير العمل بسرعة على أهداف المشروع. دقة أكثر دقة تواريخ الاستحقاق، مثل تواريخ استحقاق المشروع أو الموافقات على إجمالي التكاليف. حدد الطريق الخاص بك مع ميزة متقدمة مدمجة ونمذجة السيناريوهات.



ستساعدنا تحليلات IBM Planning Analytics على تحديث خططنا التشغيلية والاستراتيجية على أساس شهري، بدلاً من كل ثلاثة أشهر - لذا سنكون قادرين على الاستجابة بسرعة أكبر بكثير عندما تتغير ظروف السوق. علاء سويف مدير تكنولوجيا المعلومات أرديك تعرف على المزيد حول التخطيط للنمو في سوق تنافسية من خلال بناء عمليات فعالة

الأسئلة المتداولة يمكن دمج الملفات المسطحة، مثل ملفات مسطحة، مثل ملفات وورد، ومستندات وورد، والميزانية والتطبيق العملي للميزانية، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات يمكن دمجها بواسطة IBM Planning Analytics with Watson. اعتماداً على متطلبات شركتك ومتطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت ما بين 8 أسابيع إلى عدة أشهر. المحرك، وهو عبارة عن قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط متعدد الأبعاد مع تخطيط موجه للخلية مشابه لـ IBM Planning Analytics. ترتبط خلايا المعلوماتية بقاعدة البيانات الأساسية ®عبر الصيغ الخاصة بك. تتوفر جميع مصطلحات Excel الخاصة بـ Excel مصورات وتحليلات القدرات في منصة مركزية.