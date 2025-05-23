وقد استخدم فريق الشؤون المالية في شركة IBM حل IBM Apptio EBM لتحليل بيانات دفتر الأستاذ للسنة بأكملها وتحديد فرص الأتمتة، ثم استفاد من watsonx.ai لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحليل السبب الأساسي. ثم قاموا بعد ذلك بنشر منصة IBM watsonx Orchestrate ودمجها مع أتمتة العمليات الآلية (RPA) للتحقق من صحة المدخلات مقابل دفتر الأستاذ، وتحسين خطوات العملية وإنشاء بيانات دفتر اليومية من أجل المراجعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق الحل ليشمل الكشف عن الحالات الشاذة في الوقت الفعلي لتحسين دقة السجلات المالية قبل تقديمها. مكّنت نماذج الأتمتة المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Jobotx من التكيف الديناميكي مع السياسات المالية المتغيرة.

قام فريق الشؤون المالية بشركة IBM وفريق Jobotx التابع لشركة IBM معًا بتحديد الخطوات اليدوية المتكررة لإدخال دفتر اليومية إلى مساعد watsonx Orchestrate. وقد اختار الفريق watsonx Orchestrate لتبسيط العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودفع عجلة النمو في بيئة آمنة وقابلة للتوسع. ثم قام Watsonx Orchestrate بتفسير هذه الإدخالات وتحويلها إلى أوامر دقيقة لأتمتة العمليات الآلية. بعد موافقة المدير المالي، يقوم watsonx Orchestrate بجدولة الأوامر المؤتمتة للإرسال إلى دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ أثناء الختام المالي. كما عمل الحل أيضًا بشكل جيد مع IBM Business Automation Workflow لتقديم لوحة معلومات ديناميكية في الوقت الفعلي، مما يمكّن المحللين الماليين من تنفيذ إدارة الاستثناءات في الوقت المناسب.

أدى تطبيق الحل في أوائل عام 2025 إلى تمكين فريق الشؤون المالية في IBM من زيادة الدقة مع توفير الوقت لمزيد من العمل الاستراتيجي وتحسين الكفاءة بشكل عام. كجزء من مبادرة Jobotx، سيستمر الفريق في تحسين دقة الأتمتة ودمج المنصة مع المزيد من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتوسيع نطاق الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي لفرق الشؤون المالية على مستوى العالم.