حلول الأتمتة من IBM

الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف الإنتاجية. تحسين المرونة. تعزيز النمو.

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تسريع الأتمتة. التوسع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لقد حان الوقت لتحويل عملك باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تسريع النمو وتحقيق النتائج عبر تطبيقاتك وبنيتك التحتية لتحسين الأمان والسرعة التشغيلية.

 استكشِف دليل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الانتقال بالسحابة الهجينة إلى المستوى التالي

تسريع تسليم التطبيقات، وتعزيز الامتثال، وتحسين العمليات الهجينة من خلال التزويد التلقائي والشبكات وعناصر التحكم في الوصول، بدءًا من البنية التحتية ككود وحتى حوكمة الهوية.
HashiCorp overview leadspace illustration showing user interface
اعتماد السحابة بالطريقة الصحيحة
توحيد سير العمل، وتبسيط العمليات، وإدارة دورة الحياة الكاملة لموارد البنية التحتية والأمن، وذلك لتسريع التسليم، ودعم التحديث، وزيادة الاستثمارات السحابية.
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Hybrid UI leadspace illustration of infrastructure monitoring on IBM Instana Observability platform
شبكات عالية الأداء ومؤتمتة
ضمان أداء الشبكة، وكفاءة التشغيل، ونشر الخدمات الجديدة على نطاق واسع من خلال حلول الشبكات المرتكزة على التطبيقات التي تعمل على أتمتة التكوين، والتحكم، وقابلية الملاحظة عبر البيئات الموزعة.
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Flat-style advanced authentication illustration for IBM Verify
وصول آمن ومبسط

توفير وصول آمن وسلس من خلال بنية هوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغير مرتبطة بمزوّد محدد، تعمل مع أدواتك الحالية لتقديم إدارة هوية ووصول هجينة بلا عوائق، ودون إثقال لكاهل المسؤولين.

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HashiCorp overview leadspace illustration showing user interface
اعتماد السحابة بالطريقة الصحيحة
توحيد سير العمل، وتبسيط العمليات، وإدارة دورة الحياة الكاملة لموارد البنية التحتية والأمن، وذلك لتسريع التسليم، ودعم التحديث، وزيادة الاستثمارات السحابية.
 تعرّف على المزيد
Hybrid UI leadspace illustration of infrastructure monitoring on IBM Instana Observability platform
شبكات عالية الأداء ومؤتمتة
ضمان أداء الشبكة، وكفاءة التشغيل، ونشر الخدمات الجديدة على نطاق واسع من خلال حلول الشبكات المرتكزة على التطبيقات التي تعمل على أتمتة التكوين، والتحكم، وقابلية الملاحظة عبر البيئات الموزعة.
 تعرّف على المزيد
Flat-style advanced authentication illustration for IBM Verify
وصول آمن ومبسط

توفير وصول آمن وسلس من خلال بنية هوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغير مرتبطة بمزوّد محدد، تعمل مع أدواتك الحالية لتقديم إدارة هوية ووصول هجينة بلا عوائق، ودون إثقال لكاهل المسؤولين.

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ارتق بتطبيقاتك إلى أبعد من ذلك وبشكل أسرع

دمج وأتمتة وتحديث وتنظيم كل مرحلة من مراحل دورة حياة التطبيق لتسريع الابتكار والتحديث والتسليم عبر البيئات الهجينة.
A 3D illustration to visualize the IBM webMethods Hybrid Integration solution. The main object is a circle that connects four entrances. Each one of the entrances has an icon. In the center, we see different translucent cubes interconnected.

دمج تطبيقاتك

التغلب على التعقيد، وربط التطبيقات والأنظمة بسلاسة من خلال أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على واجهات برمجة التطبيقات، لتقديم تكاملات ديناميكية وقابلة للتوسع وذكية ضمن تجربة موحَّدة.
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A 3D illustration visualizes the IBM Concert solution. The main object in the illustration is a machine with an x-ray scanner conveyor belt. On the belt, it is possible to see boxes with illustrations on them, waiting to be scanned.

تحديث عمليات تطوير التطبيقات

تسريع إنتاجية المطورين، وتسريع الابتكار، وتحديث بيئات التطبيقات المؤسسية باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات وقت التشغيل السحابية الأصلية.
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تحكم في التقنية والأصول الخاصة بك+

الحصول على رؤية واضحة لسلامة الأصول والتطبيقات، ومعالجة مشكلات الأنظمة بشكل استباقي لتعزيز المرونة، وإطالة عمر أصول تكنولوجيا المعلومات والتشغيل، وزيادة العائد من الاستثمارات التقنية.
A vector illustration of groups of connected and stacked clusters representing the IBM Instana network. The main group, in yellow, is titled “Robot shop”. The other one, in pink, is titled “Alpha test zone”.
رؤية. ذكاء. تنفيذ.

استفِد من قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد تخصيص الموارد وتحسينها عبر بيئات السحابة الهجينة لتحسين الأداء والإنتاجية والمرونة.

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A 3D illustration of a metrics’ dashboard. Each part of the solution is connected to the other, demonstrating a flow of data. The metrics that are highlighted are the “Workload Mapping” and “Cumulative Investments”.
FinOps للجميع.

استخدِم أدوات ذكية لإدارة التكاليف والتنبؤ والحوكمة بما يتماشى مع الأهداف المالية والتشغيلية، ولضمان تحقيق أعلى عائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والتشغيل.

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IBM Maximo Application Suite hybrid UI dashboard overview illustration
دورة حياة كاملة. القيمة الكاملة.

استفِد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ضمن مجموعة متكاملة من حلول إدارة الأصول لتعزيز أداء الأصول وقيمتها طوال دورة حياتها، من التخطيط وحتى التشغيل.

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قصص حقيقية. تأثير حقيقي.

SIXT logo
شركة SIXT

حققت SIXT انخفاضًا بنسبة 70% في وقت اكتشاف المشكلات وحلها باستخدام IBM Instana.

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Blue circle with horizontal line through middle and "TRANSPORT FOR LONDON" in caps stacked to left.
هيئة النقل في لندن

تتوقع هيئة النقل في لندن تحقيق وفورات تُقدَّر بحوالي 21 مليون جنيه إسترليني في مترو أنفاق لندن خلال فترة 10 سنوات باستخدام IBM Maximo.

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شعار Komatsu
شركة Komatsu

استخدمت Komatsu Australia حل IBM iPaaS لتحقيق تطوير أسرع بنسبة 30% وتقليل وقت التكامل لمصدر ملف واحد من خمسة أيام إلى يوم واحد.

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شعار Alinma Bank
Alinma Bank

شهِد بنك الإنماء زيادة بمعدل مرتين في سرعة تقديم الخدمات الشائعة عبر تطبيقه البنكي الشامل الجديد.

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اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف تفتح الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي آفاقًا أوسع لتعزيز لإنتاجية وفرص النمو.
تنزيل دليل المشتري لمنتجات قابلية الملاحظة من IBM سجِّل في ورشة العمل "المفتاح لإطلاق الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات: إدارة واجهات برمجة التطبيقات". احصل على "دليل تشغيل العمليات المالية"