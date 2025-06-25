حلول إدارة الشبكات

يمكنك أتمتة مهام الشبكات عبر العديد من الأجهزة والسحب
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مجموعة من رجال الأعمال في المكتب ينظرون إلى جهاز كمبيوتر محمول

دور برمجيات إدارة الشبكات في تحقيق نتائج الأعمال

في عالم أصبح فيه البطء يعني الفشل، لا يكفي أن تكون الشبكة قادرة على مواكبة الأعمال فقط. تؤثر الشبكات في أداء التطبيقات وتؤثر في نتائج الأعمال أكثر من أي وقت مضى بدءًا من مرونة التطبيقات إلى الكفاءة التشغيلية ووصولاً إلى نشر الخدمات الجديدة على نطاق واسع.

 أهمية إيلاء أداء نظام اسم المجال (DNS) في شبكتك اهتمامًا أكبر
A data center aisle filled with neatly organized blue network cables connected to servers. hyper realistic --ar 16:9 --v 6.1 Job ID: 2de3c739-5f1a-40f5-bdd4-a3682e540e19

يُمكنك تبسيط وأتمتة عمليات نشر السحابة الهجينة وتسريع تسليم التطبيقات من خلال اتصال آمن، وشامل، ويتمركز حول التطبيق.
Businesspeople having a discussion while collaborating on a new project in an office. Group of diverse businesspeople having a meeting together in a modern workspace.

حسّن الأداء عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة مع قابلية ملاحظة الشبكة التي ترتكز على التطبيق.
A factory technician carefully observes and monitors the control panel, ensuring smooth operations and promptly addressing any deviations

يُمكنك أتمتة مهام تكوين الشبكة والتزويد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع وقت الوصول إلى السوق.
A data center aisle filled with neatly organized blue network cables connected to servers. hyper realistic --ar 16:9 --v 6.1 Job ID: 2de3c739-5f1a-40f5-bdd4-a3682e540e19

يُمكنك تبسيط وأتمتة عمليات نشر السحابة الهجينة وتسريع تسليم التطبيقات من خلال اتصال آمن، وشامل، ويتمركز حول التطبيق.
Businesspeople having a discussion while collaborating on a new project in an office. Group of diverse businesspeople having a meeting together in a modern workspace.

حسّن الأداء عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة مع قابلية ملاحظة الشبكة التي ترتكز على التطبيق.
A factory technician carefully observes and monitors the control panel, ensuring smooth operations and promptly addressing any deviations

يُمكنك أتمتة مهام تكوين الشبكة والتزويد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع وقت الوصول إلى السوق.

حلول إدارة الشبكات من IBM

تساعد حلول شبكات البرامج من IBM تساعد حلول إدارة شبكات البرامج من IBM المؤسسات، ومزودي الخدمات السحابية (CSP)، ومقدمي الخدمات المُدارة على تنمية وتحويل أعمالهم لتواكب عصر السحابة الهجينة المفتوحة والذكاء الاصطناعي.

 اكتشف الرؤى والاتجاهات والإستراتيجيات الرئيسية التي تشكل مشهد عمليات الشبكات
Man, tablet and laptop at startup in office with reading, planning or insight for project at media company. Person, pc and review process with app, feedback and deadline for report at creative agency.
IBM NS1 Connect®
قدّم خدمات نظام اسم المجال (DNS) متميزة وموثوقًا بها وتوجيهًا متقدمًا لحركة المرور لتوفير اتصال شبكة عالي الأداء وموثوق به.
Laptop, team and creative business people training, problem solving and ask question. Computer, group and discussion for project, research and engagement manager help interns at startup for solution.
IBM SevOne®
حل قابلية الملاحظة يعمل لخدمتك—وليس العكس
Businesswoman using a laptop in a warehouse
Rapid Infrastructure Automation
أتمتة موحدة وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية بأكملها.
A diverse group of professional colleagues working together in an office space. They are focused and engaged, using a laptop and a tablet. This image highlights teamwork and collaboration.
IBM Hybrid Cloud Mesh
وفر اتصالاً يعطي أولوية للتطبيقات، صُمم خصوصًا لبيئات السحابة الهجينة والمتعددة.

قصص حقيقية. تأثير حقيقي.

Focused data center IT technician checking fiber optic cables with visual fault locator
تقلل Spark NZ من التعطيلات المكلفة من خلال رؤية شاملة لأكثر من 400000 عنصر في الشبكة.
Businesspeople having a discussion while collaborating on a new project in an office. Group of diverse businesspeople having a meeting together in a modern workspace.
يساعد SevOne شركة Devereux في الكشف الاستباقي عن 40% من المشكلات قبل تأثيرها على المستخدمين النهائيين.
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مزيد من الطرق للاستكشاف اكتشف الرؤى والاتجاهات والإستراتيجيات الرئيسية التي تشكل مشهد عمليات الشبكات. ما المقصود بإدارة الشبكة؟ ما تكوين الشبكة؟ سبب اختيار IBM SevOne كشركة رائدة في مجال قابلية ملاحظة العمليات الشبكية