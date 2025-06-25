حلول إدارة الشبكات

في عالم أصبح فيه البطء يعني الفشل، لا يكفي أن تكون الشبكة قادرة على مواكبة الأعمال فقط. تؤثر الشبكات في أداء التطبيقات وتؤثر في نتائج الأعمال أكثر من أي وقت مضى بدءًا من مرونة التطبيقات إلى الكفاءة التشغيلية ووصولاً إلى نشر الخدمات الجديدة على نطاق واسع.
تساعد حلول شبكات البرامج من IBM تساعد حلول إدارة شبكات البرامج من IBM المؤسسات، ومزودي الخدمات السحابية (CSP)، ومقدمي الخدمات المُدارة على تنمية وتحويل أعمالهم لتواكب عصر السحابة الهجينة المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
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