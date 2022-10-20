IT infrastructure

ما المقصود بإدارة الشبكة؟

امرأة تستخدم الكمبيوتر في غرفة المكتب بالمنزل

المؤلفون

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

ما المقصود بإدارة الشبكة؟

تشير إدارة الشبكة إلى المهارات والأدوات والعمليات المستخدمة لإدارة الأداء العام لشبكة الكمبيوتر. وتضمن إدارة الشبكة الفعالة أن موارد الشبكة (مثل أجهزة الشبكة، والتخزين، والذاكرة، وعرض النطاق الترددي، ومعالجة البيانات، وقوة المعالجة) متاحة للمستخدمين بسهولة وبكفاءة وأمان.

وتساعد إدارة الشبكات في توفير ومراقبة وتأمين وتشغيل وصيانة قنوات نقل البيانات لمجموعة عبر أنظمة بنائية لتكنولوجيا المعلومات المؤسسية (مثل مراكز البيانات المحلية، والبيئات السحابية). وعلى سبيل المثال، قد يعطي موظفو تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الأولوية للوصول إلى قوة المعالجة والذاكرة على الشبكة للتطبيقات المهمة الحساسة مقارنةً بالتطبيقات الأقل أهمية أو غير الأساسية.

إدارة الشبكات ضرورية لأنها تساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على تحديد وحل مشكلات الشبكة بشكل استباقي، وتحسين الأداء، وضمان توفر الشبكة، وفي النهاية دعم الاستمرارية ونتائج الأعمال.

قد تقوم المجموعة الاستعانة بمصادر خارجية في بعض أو كل جوانب إدارة الشبكات عبر مقدمي الخدمات المُدارة (MSP) لتحرير موظفي تكنولوجيا المعلومات أو حماية القدرات والخبرات الداخلية المحدودة للشبكة. ويساعد مقدمو الخدمات المُدارة في إدارة خدمات الوصول إلى الشبكة الأساسية والنقل مثل الشبكة المحلية (LAN) وخطوط الشبكة الواسعة (WAN). ويمكنهم أيضًا إدارة الاتصالات المعقدة مثل تلك الموجودة في شبكة المنطقة الواسعة المعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN).

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

إدارة الشبكة والشبكات المُعرفة بالبرمجيات

تُعد شبكة واسعة النطاق معرفة بالبرمجيات (SD-WAN) نهج مركزي يستخدم الشبكات المُعرفة بالبرمجيات (SDN) وواجهات برمجة التطبيقات (API) لتوفير رؤية كاملة للبنية التحتية للشبكة. وتتيح هذه القدرة للمسؤولين تحسين موارد الشبكة لزيادة أداء الشبكة.

أصبح SD-WAN ومركز البيانات المعرّف بالبرمجيات (SDDC) مركزيًا في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحديثة، حيث يوفران المرونة والقدرة على التكيف وقابلية التوسع المرتبطة بسحابة هجينة وغيرها من أنظمة الحوسبة السحابية..

وفقًا لتقرير MarketsandMarkets، تخلق شبكات SDN فرصًا جديدة لإدارة الشبكات من خلال دمج أدوات الأتمتة في عمليات إدارة الشبكة. تُعد SDN، إلى جانب الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، برنامج تشغيل رئيسي في حجم السوق العالمي لأنظمة إدارة الشبكات، التي تجاوزت إيراداتها 9.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4%، ليصل إلى 14.6 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2027.1

ما المقصود بنظام إدارة الشبكة؟

يُعد نظام إدارة الشبكات نظام بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات يعتمد عليه المسؤولون ومراكز عمليات الشبكة (NOC) لأداء توفير الشبكة، وإدارة التكوين، وإدارة الأعطال، وإدارة الأداء، وإدارة الأمن، وغيرها من مهام إدارة الشبكة.

بينما تشير إدارة الشبكة إلى المهام التي يؤديها المسؤولون لصيانة الشبكة وتأمينها، يُعد نظام إدارة الشبكة، المعروف أيضًا باسم برنامج إدارة الشبكة، مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المسؤولون لأداء تلك المهام. وعلى وجه التحديد، يستخدم نظام إدارة الشبكة أدوات مراقبة الشبكة وقابلية الملاحظة لجمع البيانات في الوقت الفعلي من أجهزة الشبكة (على سبيل المثال، المحولات، وأجهزة التوجيه، ونقاط الوصول، وأجهزة المستخدم). فإنه يمنح المسؤولين نقطة تحكم مركزية للتحكم في سياسات أمان الشبكة وتخصيص موارد الشبكة وغير ذلك الكثير.

على سبيل المثال، يمكن لمسؤول الشبكة تعيين سياسة تجاوز الفشل للتطبيقات ذات المهمة الحساسة للانتقال تلقائيًا إلى الذاكرة من موقع النسخ الاحتياطي إذا تم التهديد بتعطيل الشبكة وصول الخدمة الأساسية.

تتيح أنظمة إدارة الشبكة ما يلي:

  • التعرف الاستباقي على مشكلات الشبكة، باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاكتشاف أنماط سلوك الشبكة والكشف السريع عن مشاكل الشبكة والاستجابة لها.
  • مراقبة تخصيص الموارد وأمن الشبكة.
  • تسريع استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال نقطة تحكم واحدة في حركة مرور الشبكة وإدارة الأداء.
  • أتمتة الشبكة التي تلغي الحاجة إلى تدخل بشري في مهام سير العمل المتكررة، مثل مهام إدارة تكوين الشبكة والترقيات.
تسليط الضوء على المنتج

Hybrid Cloud Mesh

يُظهر هذا الفيديو كيف توفر شبكة السحابة الهجينة اتصال شبكات سحابة متعددة يركز على التطبيقات في دقائق، في أي وقت، وفي أي مكان.
استكشف Hybrid Cloud Mesh

ما المقصود ببروتوكول إدارة الشبكة؟

يحدد بروتوكول إدارة الشبكة العمليات والإجراءات والسياسات لإدارة الشبكة ومراقبتها وصيانتها. وتحدد هذه المجموعة من القواعد كيف يحصل مسؤولو الشبكة على المعلومات ويعرضونها من جهاز الشبكة فيما يتعلق بالتوفر، وزمن الانتقال، وفقدان الحزم/البيانات والأخطاء عبر نظام إدارة الشبكة.

كما يمكن لنظام إدارة الشبكة أيضًأ جمع المعلومات من الأجهزة تلقائيًا من خلال بروتوكول إدارة الشبكة للمهام الآلية مثل تحديث البرامج أو مراقبة الأداء. تتضمن أمثلة بروتوكولات إدارة الشبكة ما يلي:

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP): إن SNMP عبارة عن بروتوكول قياسي مفتوح يستعلم عن كل عنصر في الشبكة ويُرسل استجابات إلى النظام للتحليل.
  • بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP): إن ICMP عبارة عن طبقة شبكة TCP/IP توفر خدمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتحكم ورسائل الخطأ.
  • القياس عن بُعد المباشر: يُعد القياس عن بُعد المباشر منهجية تقوم بإرسال مؤشرات الأداء الرئيسية من أجهزة الشبكة إلى النظام في الوقت الفعلي.

مهام إدارة الشبكة

تضمن مهام إدارة الشبكة أداء الشبكة وسلامتها، بهدف تحسين الموارد، ودعم أهداف الأعمال، وتحسين تجربة المستخدم.

فيما يلي بعض الأمثلة على المهام الأساسية في إدارة الشبكات:

  • تحديثات البرامج
  • الصيانة
  • عمليات تدقيق الشبكة
  • مراقبة الأداء
  • إدارة التهديدات والثغرات الأمنية
  • تعزيز الأمن
  • إدارة عنوان IP
  • التزويد
  • التحكم في الوصول

تحديثات البرامج

بناءً على قدرات تكنولوجيا المعلومات في المجموعة ونظام إدارة الشبكة، يمكن دفع التحديثات إلى الأجهزة التي تُعد جزءُا لا يتجزأ من تشغيل شبكة المؤسسات، بما في ذلك أجهزة التوجيه والمحولات وأجهزة المستخدم النهائي مثل الطابعات والهواتف.

الصيانة

تشمل الصيانة أداء المهام اللازمة لإصلاح المشكلات فور حدوثها وترقية البرامج والأجهزة الحيوية لاستمرار تشغيل الشبكة. ويتضمن ذلك تتبع المقاييس مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية وعرض النطاق الترددي على أجهزة الشبكة.

عمليات تدقيق الشبكة

تتضمن تدقيقات الشبكة تقييم الأداء وأمان البنية التحتية للشبكة، وتُعد جزءًا أساسيًا من ممارسات المراقبة والصيانة. تستخدم أدوات تدقيق الشبكة الأتمتة لتنفيذ مهام مثل تحديد الجهاز وفحوصات التكوين وفحص الثغرات الأمنية.

مراقبة الأداء

تضمن مراقبة أداء الشبكة الأداء الأمثل والمستمر لموارد الشبكة. ويمكن للمسؤولين أيضًا استخدام أدوات رسم خرائط طوبولوجيا الشبكة لتوفير تمثيلات بصرية تساعد فرق الشبكة على تحديد المشكلات المحتملة في الأداء.

إدارة التهديدات والثغرات الأمنية

ويقوم مسؤولو الشبكة بمراقبة الشبكة بحثًا عن علامات التهديدات أو الاختراقات المحتملة، ويستخدمون أدوات إدارة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تنبههم إلى الهجمات السيبرانية أو مخاطر أمنية محتملة، والتي يمكن بعد ذلك التخفيف منها أو منعها. وتشمل أنواع تهديدات أمن الشبكة برامج الفدية وهجمات هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS).

تعتمد فرق الأمن السيبراني أيضًا على ممارسات إدارة الثغرات الأمنية والحلول الآلية لاكتشاف أي عيوب أو نقاط ضعف في بنية الشبكة. وتشمل بعض الأمثلة على الثغرات الأمنية في الشبكة الأجهزة المثبتة بشكل غير صحيح، وكلمات المرور غير الآمنة، وعيوب التصميم القابلة للاستغلال في نظام التشغيل.

تعزيز الأمن

يشمل تعزيز أمان الشبكة مهام مثل إنشاء برامج جدار الحماية التي تحجب الأنشطة المشبوهة على الشبكة وتطبيق مصادقة متعددة العوامل (MFA).

إدارة عنوان IP

يقوم مسؤولو الشبكة بالاحتفاظ بمخزون من عناوين IP المتاحة وغير المتاحة للأجهزة الموجودة على الشبكة. وإنهم يقوموا بتعيين عناوين IP أثناء توفير أو إلغاء التخصيص للأجهزة وإلغاء تعيينها. يتم تعيين عناوين IP أحيانًا ديناميكيًا من خلال خادم بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP)، والذي غالبًا ما يوجد في شبكات المؤسسات الكبيرة.

التزويد

يقوم مسؤولو الشبكة بتوفير بنية تحتية للشبكة بموارد نظام تكنولوجيا المعلومات مثل عرض النطاق الترددي وقنوات النقل (مثل الكابل، النطاق العريض، شبكة 5G، LTE، القمر الصناعي) لتمكين الوصول بين المستخدمين وأجهزة المستخدم النهائي وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) والتطبيقات والبيانات بمستويات الأداء المطلوبة.

التحكم في الوصول

يساعد إعداد ضوابط الوصول إلى الشبكة في تنظيم كيفية وصول الأجهزة على الحافة ووصول التطبيقات في بيئات السحابة إلى البيانات عبر الشبكة. على سبيل المثال، قد يكون هناك نظام تحكم في الوصول لمنع نقل البيانات الحساسة إلى بيئة سحابة عامة عبر الشبكة.

فوائد إدارة الشبكة

تتضمن فوائد إدارة الشبكة ما يلي: 

  • الرؤية حول الشبكة
  • الكشف عن فترات العطل والوقاية منها غير المخطط لها
  • تحسين الأداء
  • قابلية التوسع
  • منع التكلفة

رؤية حول الشبكة

تستخدم فرق عمليات الشبكات والهندسة أنظمة إدارة الشبكات للمراقبة المركزية ورؤية الأداء لشبكاتهم وبيئات السحابة الهجينة.

كشف فترة التعطل غير المخطط له والوقاية منها

يستخدم مسؤولو الشبكة أدوات المراقبة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الانقطاعات المحتملة، أو منع الانقطاع، أو وضع سياسات تجاوز الفشل التي تعيد توجيه حركة المرور والموارد.

تحسين الأداء

توفر أنظمة إدارة الشبكات رؤية أوضح وإمكانية وصول أكبر إلى بيانات أداء الشبكة. وتمكّن هذه الميزة فرق عمليات الشبكة والهندسة من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى كفاءة شبكة أكبر، وفعالية من حيث التكلفة، والتوفر والأمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم تحسين أداء الشبكة في تحسين تجربة المستخدم بسبب تقليل زمن الانتقال ووقت الاستجابة وتحسين التوفر.

قابلية التوسع

تدعم أدوات مراقبة الشبكة قابلية التوسع الأفقي والرأسي. وعلى سبيل المثال، يمكنها المساعدة في توسيع شبكة من خلال إضافة المزيد من الأجهزة (الأفقية) لتوزيع الأحمال أو عن طريق ترقية الأجهزة القائمة ذات قوة معالجة أكبر (عمودية)، ما يسمح للشبكة بالتعامل مع متطلبات متزايدة حسب الحاجة.

خفض التكلفة

تساعد استراتيجيات إدارة الشبكات في منع اضطرابات الشبكة وتحسين استخدام الموارد. يمكن أن تساعد إدارة الشبكات مجموعة على تقليل التكاليف من خلال المراقبة والصيانة المنتظمة من خلال دعم مدة التشغيل، والموثوقية والكفاءة التشغيلية العامة.

الموارد

IBM® NS1 Connect®: تحسين أداء نظام أسماء النطاقات ومرونته

تقدِّم خدمة IBM NS1 Connect إدارة قوية لنظام أسماء النطاقات تهدف إلى تحسين موثوقية الشبكة وأمانها وأدائها. عزِّز البنية التحتية لنظام أسماء النطاقات لديك بميزات متقدمة لضمان تقديم التطبيقات على النحو الأمثل وتقليل فترات التعطل.
تحسين الاتصال باستخدام شبكات IBM Cloud

توفر حلول شبكات IBM Cloud خيارات آمنة وقابلة للتوسع وعالية الأداء لتعزيز الاتصال المؤسسي. احمِ بنيتك التحتية السحابية، وحسِّن أداء تطبيقاتك، وتوسَّع بسهولة.
فهم مراقبة الشبكة

تضمن مراقبة الشبكة السلامة والأداء المستمر للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك. اكتشف الأدوات وفوائد المراقبة، وتعرَّف على كيفية تحسين موثوقية الشبكة وأمانها وكفاءتها التشغيلية.
IBM Cloud VPC متوفر الآن - تمكَّن من البناء بثقة

أصبح IBM Cloud VPC متاحًا الآن، ما يوفر أمانًا محسنًا ومرونة وتحكمًا لأعباء العمل لديك. ابدأ بالبناء باستخدام أدوات فعَّالة وقابلة للتوسع اليوم.
حلول ذات صلة
IBM SevOne Network Performance Management 

IBM SevOne Network Performance Management هو برنامج متقدم لمراقبة أداء الشبكات وتحليلها، يمنحك رؤية ومعارف في الوقت الفعلي لإدارة الشبكات المعقدة.

 مراقبة أداء الشبكة
حلول الشبكات

توفِّر حلول الشبكات السحابية من IBM اتصالًا عالي الأداء لتشغيل تطبيقاتك وأعمالك.

 استكشف حلول الشبكات السحابية
خدمات الاستشارات التقنية

تحديث تطبيقاتك واستعراض متطلبات المجال باستخدام IBM Consulting.

 خدمات الاستشارات التقنية
اتخِذ الخطوة التالية

حوِّل شبكتك إلى مسرِّع أعمال باستخدام حلول الشبكات عالية الأداء من IBM. 

 استكشف حلول الشبكات السحابية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا