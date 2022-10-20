ما المقصود بإدارة الشبكة؟

تشير إدارة الشبكة إلى المهارات والأدوات والعمليات المستخدمة لإدارة الأداء العام لشبكة الكمبيوتر. وتضمن إدارة الشبكة الفعالة أن موارد الشبكة (مثل أجهزة الشبكة، والتخزين، والذاكرة، وعرض النطاق الترددي، ومعالجة البيانات، وقوة المعالجة) متاحة للمستخدمين بسهولة وبكفاءة وأمان.
وتساعد إدارة الشبكات في توفير ومراقبة وتأمين وتشغيل وصيانة قنوات نقل البيانات لمجموعة عبر أنظمة بنائية لتكنولوجيا المعلومات المؤسسية (مثل مراكز البيانات المحلية، والبيئات السحابية). وعلى سبيل المثال، قد يعطي موظفو تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الأولوية للوصول إلى قوة المعالجة والذاكرة على الشبكة للتطبيقات المهمة الحساسة مقارنةً بالتطبيقات الأقل أهمية أو غير الأساسية.
إدارة الشبكات ضرورية لأنها تساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على تحديد وحل مشكلات الشبكة بشكل استباقي، وتحسين الأداء، وضمان توفر الشبكة، وفي النهاية دعم الاستمرارية ونتائج الأعمال.
قد تقوم المجموعة الاستعانة بمصادر خارجية في بعض أو كل جوانب إدارة الشبكات عبر مقدمي الخدمات المُدارة (MSP) لتحرير موظفي تكنولوجيا المعلومات أو حماية القدرات والخبرات الداخلية المحدودة للشبكة. ويساعد مقدمو الخدمات المُدارة في إدارة خدمات الوصول إلى الشبكة الأساسية والنقل مثل الشبكة المحلية (LAN) وخطوط الشبكة الواسعة (WAN). ويمكنهم أيضًا إدارة الاتصالات المعقدة مثل تلك الموجودة في شبكة المنطقة الواسعة المعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN).
تُعد شبكة واسعة النطاق معرفة بالبرمجيات (SD-WAN) نهج مركزي يستخدم الشبكات المُعرفة بالبرمجيات (SDN) وواجهات برمجة التطبيقات (API) لتوفير رؤية كاملة للبنية التحتية للشبكة. وتتيح هذه القدرة للمسؤولين تحسين موارد الشبكة لزيادة أداء الشبكة.
أصبح SD-WAN ومركز البيانات المعرّف بالبرمجيات (SDDC) مركزيًا في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحديثة، حيث يوفران المرونة والقدرة على التكيف وقابلية التوسع المرتبطة بسحابة هجينة وغيرها من أنظمة الحوسبة السحابية..
وفقًا لتقرير MarketsandMarkets، تخلق شبكات SDN فرصًا جديدة لإدارة الشبكات من خلال دمج أدوات الأتمتة في عمليات إدارة الشبكة. تُعد SDN، إلى جانب الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، برنامج تشغيل رئيسي في حجم السوق العالمي لأنظمة إدارة الشبكات، التي تجاوزت إيراداتها 9.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4%، ليصل إلى 14.6 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2027.1
يُعد نظام إدارة الشبكات نظام بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات يعتمد عليه المسؤولون ومراكز عمليات الشبكة (NOC) لأداء توفير الشبكة، وإدارة التكوين، وإدارة الأعطال، وإدارة الأداء، وإدارة الأمن، وغيرها من مهام إدارة الشبكة.
بينما تشير إدارة الشبكة إلى المهام التي يؤديها المسؤولون لصيانة الشبكة وتأمينها، يُعد نظام إدارة الشبكة، المعروف أيضًا باسم برنامج إدارة الشبكة، مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المسؤولون لأداء تلك المهام. وعلى وجه التحديد، يستخدم نظام إدارة الشبكة أدوات مراقبة الشبكة وقابلية الملاحظة لجمع البيانات في الوقت الفعلي من أجهزة الشبكة (على سبيل المثال، المحولات، وأجهزة التوجيه، ونقاط الوصول، وأجهزة المستخدم). فإنه يمنح المسؤولين نقطة تحكم مركزية للتحكم في سياسات أمان الشبكة وتخصيص موارد الشبكة وغير ذلك الكثير.
على سبيل المثال، يمكن لمسؤول الشبكة تعيين سياسة تجاوز الفشل للتطبيقات ذات المهمة الحساسة للانتقال تلقائيًا إلى الذاكرة من موقع النسخ الاحتياطي إذا تم التهديد بتعطيل الشبكة وصول الخدمة الأساسية.
تتيح أنظمة إدارة الشبكة ما يلي:
يحدد بروتوكول إدارة الشبكة العمليات والإجراءات والسياسات لإدارة الشبكة ومراقبتها وصيانتها. وتحدد هذه المجموعة من القواعد كيف يحصل مسؤولو الشبكة على المعلومات ويعرضونها من جهاز الشبكة فيما يتعلق بالتوفر، وزمن الانتقال، وفقدان الحزم/البيانات والأخطاء عبر نظام إدارة الشبكة.
كما يمكن لنظام إدارة الشبكة أيضًأ جمع المعلومات من الأجهزة تلقائيًا من خلال بروتوكول إدارة الشبكة للمهام الآلية مثل تحديث البرامج أو مراقبة الأداء. تتضمن أمثلة بروتوكولات إدارة الشبكة ما يلي:
تضمن مهام إدارة الشبكة أداء الشبكة وسلامتها، بهدف تحسين الموارد، ودعم أهداف الأعمال، وتحسين تجربة المستخدم.
فيما يلي بعض الأمثلة على المهام الأساسية في إدارة الشبكات:
بناءً على قدرات تكنولوجيا المعلومات في المجموعة ونظام إدارة الشبكة، يمكن دفع التحديثات إلى الأجهزة التي تُعد جزءُا لا يتجزأ من تشغيل شبكة المؤسسات، بما في ذلك أجهزة التوجيه والمحولات وأجهزة المستخدم النهائي مثل الطابعات والهواتف.
تشمل الصيانة أداء المهام اللازمة لإصلاح المشكلات فور حدوثها وترقية البرامج والأجهزة الحيوية لاستمرار تشغيل الشبكة. ويتضمن ذلك تتبع المقاييس مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية وعرض النطاق الترددي على أجهزة الشبكة.
تتضمن تدقيقات الشبكة تقييم الأداء وأمان البنية التحتية للشبكة، وتُعد جزءًا أساسيًا من ممارسات المراقبة والصيانة. تستخدم أدوات تدقيق الشبكة الأتمتة لتنفيذ مهام مثل تحديد الجهاز وفحوصات التكوين وفحص الثغرات الأمنية.
تضمن مراقبة أداء الشبكة الأداء الأمثل والمستمر لموارد الشبكة. ويمكن للمسؤولين أيضًا استخدام أدوات رسم خرائط طوبولوجيا الشبكة لتوفير تمثيلات بصرية تساعد فرق الشبكة على تحديد المشكلات المحتملة في الأداء.
ويقوم مسؤولو الشبكة بمراقبة الشبكة بحثًا عن علامات التهديدات أو الاختراقات المحتملة، ويستخدمون أدوات إدارة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تنبههم إلى الهجمات السيبرانية أو مخاطر أمنية محتملة، والتي يمكن بعد ذلك التخفيف منها أو منعها. وتشمل أنواع تهديدات أمن الشبكة برامج الفدية وهجمات هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS).
تعتمد فرق الأمن السيبراني أيضًا على ممارسات إدارة الثغرات الأمنية والحلول الآلية لاكتشاف أي عيوب أو نقاط ضعف في بنية الشبكة. وتشمل بعض الأمثلة على الثغرات الأمنية في الشبكة الأجهزة المثبتة بشكل غير صحيح، وكلمات المرور غير الآمنة، وعيوب التصميم القابلة للاستغلال في نظام التشغيل.
يشمل تعزيز أمان الشبكة مهام مثل إنشاء برامج جدار الحماية التي تحجب الأنشطة المشبوهة على الشبكة وتطبيق مصادقة متعددة العوامل (MFA).
يقوم مسؤولو الشبكة بالاحتفاظ بمخزون من عناوين IP المتاحة وغير المتاحة للأجهزة الموجودة على الشبكة. وإنهم يقوموا بتعيين عناوين IP أثناء توفير أو إلغاء التخصيص للأجهزة وإلغاء تعيينها. يتم تعيين عناوين IP أحيانًا ديناميكيًا من خلال خادم بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP)، والذي غالبًا ما يوجد في شبكات المؤسسات الكبيرة.
يقوم مسؤولو الشبكة بتوفير بنية تحتية للشبكة بموارد نظام تكنولوجيا المعلومات مثل عرض النطاق الترددي وقنوات النقل (مثل الكابل، النطاق العريض، شبكة 5G، LTE، القمر الصناعي) لتمكين الوصول بين المستخدمين وأجهزة المستخدم النهائي وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) والتطبيقات والبيانات بمستويات الأداء المطلوبة.
يساعد إعداد ضوابط الوصول إلى الشبكة في تنظيم كيفية وصول الأجهزة على الحافة ووصول التطبيقات في بيئات السحابة إلى البيانات عبر الشبكة. على سبيل المثال، قد يكون هناك نظام تحكم في الوصول لمنع نقل البيانات الحساسة إلى بيئة سحابة عامة عبر الشبكة.
تتضمن فوائد إدارة الشبكة ما يلي:
تستخدم فرق عمليات الشبكات والهندسة أنظمة إدارة الشبكات للمراقبة المركزية ورؤية الأداء لشبكاتهم وبيئات السحابة الهجينة.
يستخدم مسؤولو الشبكة أدوات المراقبة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الانقطاعات المحتملة، أو منع الانقطاع، أو وضع سياسات تجاوز الفشل التي تعيد توجيه حركة المرور والموارد.
توفر أنظمة إدارة الشبكات رؤية أوضح وإمكانية وصول أكبر إلى بيانات أداء الشبكة. وتمكّن هذه الميزة فرق عمليات الشبكة والهندسة من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى كفاءة شبكة أكبر، وفعالية من حيث التكلفة، والتوفر والأمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم تحسين أداء الشبكة في تحسين تجربة المستخدم بسبب تقليل زمن الانتقال ووقت الاستجابة وتحسين التوفر.
تدعم أدوات مراقبة الشبكة قابلية التوسع الأفقي والرأسي. وعلى سبيل المثال، يمكنها المساعدة في توسيع شبكة من خلال إضافة المزيد من الأجهزة (الأفقية) لتوزيع الأحمال أو عن طريق ترقية الأجهزة القائمة ذات قوة معالجة أكبر (عمودية)، ما يسمح للشبكة بالتعامل مع متطلبات متزايدة حسب الحاجة.
تساعد استراتيجيات إدارة الشبكات في منع اضطرابات الشبكة وتحسين استخدام الموارد. يمكن أن تساعد إدارة الشبكات مجموعة على تقليل التكاليف من خلال المراقبة والصيانة المنتظمة من خلال دعم مدة التشغيل، والموثوقية والكفاءة التشغيلية العامة.
