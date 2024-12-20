ما المقصود بالبنية التحتية للشبكة؟

وللمساعدة على ضمان توافر الشبكة، تعمل معظم الشركات على تضمين نوع من إدارة البنية التحتية للشبكة ضمن تخطيطها. وذلك يتضمن أدوات مراقبة الشبكة وصيانتها وإدارتها وحلول الأمان التي تساعد على تحسين أداء الشبكة.

بفضل دورها في عمليات الأعمال الأساسية، أصبحت البنية التحتية للشبكة جزءًا مهمًا من التحول الرقمي، ويُعد السوق العالمي للبنية التحتية للشبكة في المؤسسات كبيرًا ومتناميًا. وترى العديد من الشركات أن ذلك يمثل فرصة لاستخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) و الحوسبة السحابية.

ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي للبنية التحتية للشبكات، الذي حقق ما يقرب من 60 مليار دولار أمريكي قبل عامين فقط، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9% على مدى السنوات الخمس المقبلة1.