أكاديمية الذكاء الاصطناعي
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تصميم بنية تحتية لسحابة هجينة من أجل الذكاء الاصطناعي وباستخدامه

يميل قادة تقنية المعلومات أحيانًا إلى اعتبار التقنية القديمة عائقًا أمام الابتكار، ولكن عندما لا يتم تحديث هذه الأنظمة القديمة، فإن ذلك أشبه بإزالة جميع الطرق تمامًا.

في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تشرح Hillery Hunter كيف يمكن لتقنيتك الحالية، كجزء من بنية سحابية هجينة مصممة بعناية، أن تكون المحرك الذي يدفع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك ويأخذ أعمالك حيث تريد.
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شاهد (9:09)
ما الذي ستتعلمه
  • ما مدى أهمية التقنية الحالية التي تستخدمها عند التفكير في استراتيجيتك للذكاء الاصطناعي
  • كيف يمكن لبنية سحابة هجينة مصممة بعناية أن توفر لك الوقت والمال
  • كيف تساعدك بنية السحابة الهجينة في تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي
لا تنظر إلى تقنيتك الحالية على أنها قديمة - بل انظر إليها على أنها متميزة، فكل جزء منها يمكن أن يسهم في قيادة رحلة الذكاء الاصطناعي نحو النجاح إذا تم استخدامه بشكل صحيح. هيلاري هانتر المدير التنفيذي التقني البنية التحتية لـ IBM

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