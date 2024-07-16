ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. ومع ذلك، فمن المفترض ألا يبدو الوصول إلى بياناتك أو العثور على نماذجك وكأنك تحل إحدى هذه الأحاجي.
تابع معنا هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتستكشف كيف يمكن للنهج المصمم خصيصًا للسحابة الهجينة أن يساعد مؤسستك في تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها المستقبلية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز السرعة التشغيلية وقابلية التوسع. ثم قم بتنزيل دليلنا لمساعدتك على البدء في تطبيق ما تعلمته عمليًا.
حان الوقت الآن للجدية في تبني السحابة. اعرف كيف يمكن لنهج تصميم السحابة الهجينة مساعدة مؤسستك على زيادة قيمة الأعمال إلى أقصى حد من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. تعرّف على كيفية مساعدة السرعة التشغيلية وقابلية التوسع للسحابة الهجينة لأعمالك على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
هذا هو التقرير الثالث في سلسلة التقارير حول كيفية تصميم "إعادة الصياغة الكبرى للتقنية"وتنفيذها في مؤسستك، باستخدام طريقة نطلق عليها اسم تصميم السحابة الهجينة.
يواصل قادة C-suite التنقل في فترة من التحول الرقمي المكثف والضغط المرتفع لإثبات قيمة استثمارات تكنولوجيا المعلومات.
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