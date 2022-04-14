الديدان هي برامج خبيثة ذاتية التكاثر يمكنها الانتشار بين التطبيقات والأجهزة دون تدخل بشري. (مقارنةً بالفيروس الذي يمكن أن ينتشر فقط إذا قام المستخدم بتشغيل برنامج مخترق). في حين أن بعض الديدان لا تفعل شيئًا أكثر من الانتشار، فإن العديد منها لها عواقب وخيمة. على سبيل المثال، كان برنامج الفدية WannaCry، الذي تسبب في أضرار تقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، دودة زادت من تأثيرها عن طريق الانتشار تلقائيًا بين الأجهزة المتصلة.

أحصنة طروادة تتظاهر بأنها برامج مفيدة أو تختبئ داخل برامج مرخصة لخداع المستخدمين لتثبيتها. يؤدي حصان طروادة للوصول عن بُعد أو "RAT" إلى إنشاء باب خلفي سري على الجهاز المصاب. نوع آخر من أحصنة طروادة يسمى "الناقل"، يقوم بتثبيت برامج ضارة إضافية بمجرد أن يتمكن من التسلل. Ryuk، أحد أكثر سلالات برمجيات الفدية الخبيثة تدميراً في الآونة الأخيرة، استخدم Emotet Trojan لإصابة الأجهزة.



أدوات التأصيل هي حزم البرامج الضارة التي تسمح للمخترقين بالحصول على امتيازات على مستوى المسؤول للوصول إلى نظام تشغيل الكمبيوتر أو الأصول الأخرى. يمكن للمتسللين بعد ذلك استخدام هذه الأذونات المرتفعة للقيام بأي شيء يريدونه تقريبًا، مثل إضافة مستخدمين وإزالتهم أو إعادة تكوين التطبيقات. غالبًا ما يستخدم المتسللون أدوات التأصيل لإخفاء العمليات الضارة أو تعطيل برامج الأمان التي قد تصيبهم.



برامج التخويف (Scareware) تُخيف المستخدمين لدفعهم إلى تنزيل البرامج الضارة أو تمرير معلومات حساسة إلى المحتالين. غالبًا ما يظهر برنامج التخويف على شكل نافذة منبثقة مفاجئة تحتوي على رسالة عاجلة، وعادةً ما يحذر المستخدم من أنه خالف القانون أو أن جهازه مصاب بفيروس. توجّه النافذة المنبثقة المستخدم إلى دفع "غرامة" أو تنزيل برنامج أمان مزيّف يتبين أنه برنامج ضار.



تختبئ برامج التجسس على جهاز كمبيوتر مصاب وتجمع المعلومات الحساسة سراً وتنقلها إلى المهاجم. هناك نوع شائع من برامج التجسس، يُطلق عليه اسم "راصد لوحة المفاتيح"، يسجل جميع ضغطات المفاتيح التي يقوم بها المستخدم، مما يسمح للقراصنة بحصد أسماء المستخدمين وكلمات المرور وأرقام الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان وأرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من البيانات الحساسة.



تقوم برامج الإعلانات المتسللة بإغراق الجهاز بإعلانات منبثقة غير مرغوب فيها. غالبا ما يتم تضمين البرامج الإعلانية مع البرامج المجانية، دون علم المستخدم. عندما يقوم المستخدم بتثبيت البرنامج، فإنه يقوم عن غير قصد بتثبيت البرامج الإعلانية أيضاً. معظم البرامج الإعلانية ليست أكثر من مجرد مصدر إزعاج. ومع ذلك، فإن بعض البرامج الإعلانية تحصد البيانات الشخصية وتعيد توجيه متصفحات الويب إلى مواقع ويب خبيثة أو حتى تنزيل المزيد من البرامج الضارة على جهاز المستخدم إذا نقر على إحدى النوافذ المنبثقة.

