ما المقصود بالكشف عن البيانات والاستجابة لها (DDR)؟

تُعد حلول الكشف عن البيانات والاستجابة لها مهمة للغاية لأنها تساعد على معالجة نقاط الضعف في البيانات السحابية الموزعة عبر العديد من المنصات والتطبيقات ومخازن البيانات وبيئات البرمجيات كخدمة (SaaS).

يمكن أن تؤدي الطبيعة المفتوحة والمترابطة للحوسبة السحابية إلى تعريض المعلومات الحساسة مثل بيانات العملاء ومعلومات التعريف الشخصية والبيانات المالية للخطر.

وجد تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM أن 40% من حالات اختراق أمن البيانات تتضمن بيانات مخزنة في بيئات متعددة. وقد تكبدت البيانات المسروقة من السحابة العامة أعلى متوسط تكلفة اختراق بلغت قيمتها 5.17 مليون دولار أمريكي.

مع اتساع نطاق لوائح خصوصية البيانات وارتفاع تكاليف اختراق أمن البيانات العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، أصبحت إستراتيجيات أمن البيانات السحابية الفعالة ضرورة حتمية للأعمال.

تحمي الحلول الأمنية مثل الكشف عن نقاط النهاية والاستجابة (EDR) والكشف والاستجابة الموسعة (XDR) وجدران الحماية من تهديدات البيانات على مستوى الشبكة والأجهزة. ومع ذلك، نظرًا لأن محيط الشبكة غالبًا ما يكون سهل الاختراق في الشبكات المتصلة بالسحابة، فإن هذه التدابير الأمنية توفر حماية محدودة عندما تنتقل البيانات أو تتواجد في وقت واحد عبر أنظمة متعددة.

وفي المقابل، تعمل تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها خارج محيط الشبكة. إذ تراقب البيانات نفسها وتحميها بغض النظر عن الموقع.

باستخدام اكتشاف البيانات وتصنيفها، تحدد تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها (DDR) موقع البيانات الحساسة. ثم تتبع تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها (DDR) حركة البيانات واستخدامها عبر البيئات متعددة السحابة.

تتيح التحليلات المتقدمة وقدرات الكشف عن الحالات الشاذة لأدوات الكشف عن البيانات والاستجابة لها تحديد نشاط البيانات الضارة أو سلوكيات المستخدمين. على سبيل المثال، قد يشير الوصول غير المصرح به أو التنزيلات الضخمة للمعلومات أو عمليات نقل البيانات في وقت متأخر من الليل أو عنوان IP من موقع غير مألوف إلى هجوم إلكتروني.