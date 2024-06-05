ما المقصود بأمن الذكاء الاصطناعي؟

يمكن أن تدمج المؤسسات الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأمن الإلكتروني بطرق عديدة. تستخدم أدوات أمن الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا التعلم الآلي والتعلم العميق لتحليل كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك اتجاهات حركة المرور، واستخدام التطبيقات، وعادات التصفح، وبيانات أنشطة الشبكة الأخرى.

يسمح هذا التحليل لللذكاء الاصطناعي باكتشاف الأنماط وإنشاء خط أساس أمني. يتم الإبلاغ عن أي نشاط خارج خط الأساس على الفور باعتباره حالة شاذة وتهديد إلكتروني محتمل، ما يسمح بالمعالجة السريعة.

كما أن أدوات أمن الذكاء الاصطناعي تستخدم بشكل متكرر الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)، الذي تنشره النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، لتحويل البيانات الأمنية إلى توصيات نصية عادية، ما يسهّل عملية اتخاذ القرار للفرق الأمنية.

تُظهر الأبحاث أن أدوات أمن الذكاء الاصطناعي تحسّن بشكل كبير من كشف التهديدات والاستجابة للحوادث. وفقًا لـتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر من IBM، تمكنت المؤسسات التي تستخدم الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة من تحديد وحصر اختراقات أمن البيانات أسرع من المؤسسات التي لا تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بـ 180 يومًا في المتوسط.

كما وجد التقرير أيضًا أن المؤسسات التي تستخدم أمن الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع توفر في المتوسط 1,76 مليون دولار أمريكي من تكاليف الاستجابة لاختراق أمن البيانات. وهذا فرق بنسبة 40% تقريبًا مقارنة بمتوسط تكلفة الاختراق للشركات التي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي.

لهذه الأسباب، يتزايد الاستثمار في الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي. توقعت دراسة حديثة أن يصل حجم سوق الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي بلغت قيمته 20,19 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 141,64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي يبلغ 24.2%.1