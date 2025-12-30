غالبًا ما يتحكم موفر الخدمة السحابية في مفاتيح التشفير التي توفر حماية البيانات للأصول السحابية للمؤسسة. ومع ذلك، في نموذج BYOK، تتحكم المؤسسة في مفاتيح التشفير الخاصة بها حتى لا يتمكن أي كيان خارجي من الوصول إلى البيانات السحابية الخاصة بها دون إذن منها.

تقوم مفاتيح التشفير بتحويل النص العادي إلى نص مشفر غير مفهوم لحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به. كما يمكنها أيضاً فك تشفير النص المشفر وإعادته إلى صيغته المقروءة للمستخدمين المصرح لهم.

يساعد نموذج أحضر مفتاح التشفير الخاص بك معك (BYOK) في ضمان إدارة مفاتيح التشفير وفقاً لسياسات الأمان الخاصة بالمؤسسة، وبما يتماشى مع المعايير الصناعية مثل إرشادات المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) ومعيار FIPS 140-2، بغض النظر عن مزود الخدمة السحابية.

معظم مزودي الخدمة السحابية الرئيسيين — بما في ذلك IBM Cloud و Microsoft Azure و Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud — يقدمون BYOK لعملائهم.