ما المقصود بالمصادقة؟

ضع في اعتبارك سيناريو مصادقة شائع: توفير معرّف مستخدم وكلمة مرور لتسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني. عندما يدخل المستخدم معرّف المستخدم الخاص به (والذي من المحتمل أن يكون عنوان البريد الإلكتروني الخاص به في هذه الحالة)، فإنه يخبر نظام البريد الإلكتروني بأنه هو "الشخص المقصود".

ولكن هذا لا يكفي للتحقق من هوية المستخدم النهائي. يمكن لأي شخص إدخال أي معرّف مستخدم يريده، خاصةً عندما يكون معرّف المستخدم شيئًا عامًا مثل عنوان البريد الإلكتروني. لإثبات أن المستخدم هو المالك الفعلي لعنوان البريد الإلكتروني، فإنه يدخل كلمة مروره، وهي معلومة سرية (نظريًا) لا ينبغي أن يعرفها أي شخص آخر. ثم يتبين إلى نظام البريد الإلكتروني أن هذا المستخدم هو صاحب الحساب الحقيقي ويسمح له بالدخول.

يمكن لعمليات المصادقة أيضًا تأكيد هويات المستخدمين من غير البشر مثل الخوادم، وتطبيقات الويب، وغيرها من الأجهزة وأحمال التشغيل.

المصادقة هي عنصر أساسي من عناصر استراتيجية أمن المعلومات . إنها مهمة بشكل خاص لإدارة الهوية والوصول (IAM)، وهي نظام الأمن الإلكتروني الذي يتعامل مع كيفية وصول المستخدمين إلى الموارد الرقمية. تمكّن المصادقة المؤسسات من تقييد الوصول إلى الشبكة للمستخدمين الشرعيين، وهي الخطوة الأولى في فرض أذونات المستخدم الفردية.

أصبحت اليوم هويات المستخدمين أهدافًا رئيسية لمصادر التهديد. ووفًا لمؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index، فإن اختراق حسابات المستخدمين الصالحة هو الطريقة الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المهاجمون لاختراق الشبكات، ويمثل 30% من الهجمات الإلكترونية. يسرق المخترقون بيانات الاعتماد ثم ينتحلون صفة المستخدمين الشرعيين، ما يسمح لهم بالتسلل عبر دفاعات الشبكة لإدخال برنامج ضار وسرقة البيانات.

ولمكافحة هذه الهجمات القائمة على الهوية، فإن العديد من المؤسسات تبتعد عن أساليب المصادقة القائمة على كلمة المرور فقط. وبدلاً من ذلك، فإنها تعتمد على مصادقة متعددة العوامل، والمصادقة التكيفية وغيرها من أنظمة المصادقة القوية التي يصعب معها سرقة بيانات المستخدم أو تزويرها.