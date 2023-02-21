ما المقصود بالتحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR)؟

عندما تُجرى التحليلات الجنائية الرقمية واستجابة الحوادث بشكل منفصل، قد تتداخل العملية الواحدة مع الأخرى. قد يقوم فريق استجابة الحوادث بتغيير أو إتلاف الأدلة أثناء إزالة التهديد من الشبكة، بينما قد يبطئ المحققون الجنائيون الرقميون حل التهديد أثناء بحثهم عن الأدلة. قد لا تنتقل المعلومات بين هذه الفرق، مما يقلل من كفاءة الجميع مقارنة بما يمكن تحقيقه.
يجمع DFIR بين هذين المجالين في عملية واحدة يتم تنفيذها بواسطة فريق واحد. يحقق ذلك ميزتين أساسيتين:
يتم جمع البيانات الجنائية بالتزامن مع التخفيف من التهديدات.. أثناء عملية DFIR، يستخدم فريق الاستجابة للحوادث تقنيات جنائية لجمع الأدلة الرقمية وحفظها بينما يقومون باحتواء التهديد وإزالته. يضمن ذلك الالتزام بسلسلة الحيازة، ومنع أي تعديل أو إتلاف للأدلة القيمة نتيجة جهود استجابة الحوادث.
تشمل المراجعة بعد الحادث فحص الأدلة الرقمية.. يستخدم DFIR الأدلة الرقمية للتحليل المتعمق للحوادث الأمنية. يقوم فرق DFIR بفحص وتحليل الأدلة التي جمعوها لإعادة بناء الحادث من بدايته حتى نهايته. تنتهي عملية DFIR بإعداد تقرير يوضح ما حدث، وكيف وقع الحادث، ومدى الأضرار بالكامل، والإجراءات اللازمة لمنع تكرار هجمات مشابهة في المستقبل.
تشمل الفوائد الناتجة ما يلي:
- منع التهديدات بشكل أكثر فعالية. تحقق فرق DFIR في الحوادث بشكل أكثر شمولية مقارنةً بفرق الاستجابة التقليدية. يمكن لتحقيقات DFIR مساعدة فرق الأمن السيبراني على فهم التهديدات بشكل أفضل، وإنشاء خطط استجابة للحوادث أكثر فعالية، وإيقاف المزيد من الهجمات قبل حدوثها. يمكن لتحقيقات DFIR أيضًا تسهيل عملية صيد التهديدات من خلال الكشف عن أدلة على تهديدات نشطة مجهولة.
- يُفقد القليل جدًا أو لا يُفقد أي دليل أثناء معالجة التهديد. في عملية استجابة الحوادث التقليدية، قد يرتكب فريق الاستجابة أخطاءً نتيجة السرعة في احتواء التهديد. على سبيل المثال، إذا قام فريق الاستجابة بإيقاف تشغيل جهاز مصاب لاحتواء انتشار التهديد، فسيُفقد أي دليل موجود في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للجهاز. مدرّبة في كل من التحليل الجنائي الرقمي واستجابة الحوادث، تتمتع فرق DFIR بالمهارة في الحفاظ على الأدلة أثناء التعامل مع الحوادث.
- تحسين دعم الإجراءات القضائية. تتبع فرق DFIR سلسلة الحيازة، مما يضمن أن نتائج التحقيقات يمكن مشاركتها مع سلطات إنفاذ القانون واستخدامها لمقاضاة المجرمين الإلكترونيين. يمكن لتحقيقات DFIR أيضًا دعم مطالبات التأمين وإجراء التدقيقات التنظيمية بعد حدوث الاختراقات.
- استعادة أسرع وأكثر قوة من التهديدات. نظرًا لأن التحقيقات الجنائية الرقمية أكثر شمولية من استجابة الحوادث التقليدية، قد تكشف فرق DFIR عن برمجيات خبيثة مخفية أو أضرار بالنظام كانت ستظل غير مكتشفة لولا ذلك. يساعد هذا فرق الأمن على القضاء على التهديدات والتعافي من الهجمات بشكل أكثر شمولاً.