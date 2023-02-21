ما المقصود بالتحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR)؟

عندما تُجرى التحليلات الجنائية الرقمية واستجابة الحوادث بشكل منفصل، قد تتداخل العملية الواحدة مع الأخرى. قد يقوم فريق استجابة الحوادث بتغيير أو إتلاف الأدلة أثناء إزالة التهديد من الشبكة، بينما قد يبطئ المحققون الجنائيون الرقميون حل التهديد أثناء بحثهم عن الأدلة. قد لا تنتقل المعلومات بين هذه الفرق، مما يقلل من كفاءة الجميع مقارنة بما يمكن تحقيقه.

يجمع DFIR بين هذين المجالين في عملية واحدة يتم تنفيذها بواسطة فريق واحد. يحقق ذلك ميزتين أساسيتين:

يتم جمع البيانات الجنائية بالتزامن مع التخفيف من التهديدات.. أثناء عملية DFIR، يستخدم فريق الاستجابة للحوادث تقنيات جنائية لجمع الأدلة الرقمية وحفظها بينما يقومون باحتواء التهديد وإزالته. يضمن ذلك الالتزام بسلسلة الحيازة، ومنع أي تعديل أو إتلاف للأدلة القيمة نتيجة جهود استجابة الحوادث.

تشمل المراجعة بعد الحادث فحص الأدلة الرقمية.. يستخدم DFIR الأدلة الرقمية للتحليل المتعمق للحوادث الأمنية. يقوم فرق DFIR بفحص وتحليل الأدلة التي جمعوها لإعادة بناء الحادث من بدايته حتى نهايته. تنتهي عملية DFIR بإعداد تقرير يوضح ما حدث، وكيف وقع الحادث، ومدى الأضرار بالكامل، والإجراءات اللازمة لمنع تكرار هجمات مشابهة في المستقبل.

تشمل الفوائد الناتجة ما يلي: