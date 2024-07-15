التواصل في حالات الأزمات المتعلقة بالأمن الإلكتروني: ما الذي يجب فعله

يخبر خبراء الأمن الإلكتروني المؤسسات أن السؤال ليس ما إذا كانت ستتعرض لهجوم إلكتروني، بل متى سيحدث ذلك. غالبًا ما يتركز الاستعداد للاستجابة على الجوانب التقنية - كيفية وقف استمرار الاختراق، واستعادة البيانات، وإعادة تشغيل الأعمال. رغم أن هذه المهام حاسمة، فإن العديد من المؤسسات يغفل عن جانب مهم من الاستعداد للاستجابة: التواصل أثناء الأزمات.

نظرًا لأن سمعة العلامة التجارية غالبًا ما تتأثر بشكل كبير، فإن الهجوم الإلكتروني يمكن أن يؤثِّر بشكل ملحوظ على نجاح الشركة المستقبلي وإيراداتها. ومع ذلك، تساعد الاتصالات الفعَّالة في الأزمات على زيادة ثقة العملاء في قدرة عملك على استعادة المشكلة وإدارتها. من خلال الاستعداد للتواصل أثناء الأزمات قبل حدوث أي حادث واتباع خطة مُحكمة، يمكنك توجيه مؤسستك خلال العاصفة.