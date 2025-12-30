ما المقصود بالشبكة الخفية؟

تضم الشبكة الخفية صفحات ويب وقنوات مراسلة وشبكات مشاركة ملفات وخدمات أخرى تشبه الويب العادي أو "الويب المفتوح".والفرق هو أن محتوى الشبكة الخفية يوجد على شبكات خفية، وهي أقسام فرعية مجهولة الهوية من الإنترنت لها متطلبات وصول خاصة. بعض الشبكات الخفية يتطلب دعوة للانضمام. ويمكن الوصول إلى شبكات أخرى عبر إعدادات شبكة أو برامج مناسبة، مثل متصفح Tor.



تُعد مجهولية الهوية عامل الجذب الأبرز في الشبكة الخفية.إذ تستخدم شبكات الشبكة الخفية أساليب مثل التشفير متعدد الطبقات والتوجيه غير المباشر لإخفاء هويات المستخدمين.ولا يمكن بسهولة تحديد هوية الأشخاص الذين يزورون مواقع الشبكة الخفية أو الأشخاص الذين يستضيفونها.

ويستغل المجرمون الإلكترونيون هذه المجهولية لإخفاء أنشطتهم غير القانونية. وفي المقابل، يمكن للصحفيين والمبلغين عن المخالفات ومستخدمي الإنترنت العاديين استخدام الشبكة الخفية كي لا تتتبّعهم الحكومات، والشركات الكبرى، وشبكات الإعلانات، والخوارزميات التنبؤية، وغيرها من الجهات المتطفلة.

كمما يراقب متخصصو الأمن السيبراني الشبكة الخفية بوصفها مصدرًا مهمًا لاستعلامات التهديدات. إذ يمكنهم معرفة ما يفعله المخترقون، والبقاء على اطلاع بأهداف الهجمات الإلكترونية وتقنياتها، وتتبع حوادث اختراق أمن البيانات الجديدة والمستمرة.

وعلى الرغم من ارتباطها بالأنشطة غير المشروعة والمحتوى غير القانوني، فإن مجرد الوصول إلى الشبكة الخفية ليس بالضرورة غير قانوني في كثير من الولايات القضائية.