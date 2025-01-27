ما الترميز؟

غالبًا ما تتضمن أنظمة الترميز العناصر التالية:

1. مولد الرموز المميزة الذي ينشئ الرموز من خلال واحدة من عدة تقنيات. يمكن أن تتضمن هذه التقنيات وظائف مختلفة:

دوال التشفير القابلة للعكس رياضيًا التي تستخدم خوارزميات تشفير قوية والتي يمكن عكسها باستخدام مفتاح تشفير مرتبط بها.







دوال تشفير أحادية الاتجاه وغير قابلة للعكس، مثل دالة التجزئة.





مولد أرقام عشوائي لإنشاء رموز مميزة عشوائية، والتي غالبًا ما تُعد واحدة من أقوى التقنيات لتوليد قيم الرموز المميزة.

2. عملية تعيين الرموز المميزة التي تربط قيمة الرمز المميز المنشأ حديثًا بالقيمة الأصلية. يتم إنشاء قاعدة بيانات مرجعية آمنة لتتبع الارتباطات بين الرموز المميزة والبيانات الحقيقية. يتم الاحتفاظ بقاعدة البيانات هذه في مخزن بيانات آمن بحيث يمكن للمستخدمين المصرح لهم فقط الوصول إليها.

3.مخزن بيانات الرموز المميزة أو خزانة الرموز المميزة التي تحتوي على القيم الأصلية وقيم الرموز المميزة ذات الصلة. غالبًا ما يتم تشفير البيانات المخزنة في الخزانة لمزيد من الأمان. الخزانة هي الموقع الوحيد الذي يتم فيه ربط الرمز المميز بقيمته الأصلية.

4. مدير مفاتيح التشفير لتتبع أي مفاتيح تشفير مستخدمة لتشفير البيانات في الخزانة أو الرموز المميزة العابرة أو البيانات والأصول الأخرى في نظام الترميز وتأمينها.

الترميز من دون خزانة متاح أيضًا. فبدلاً من تخزين المعلومات الحساسة في قاعدة بيانات آمنة، يستخدم الترميز من دون خزانة خوارزمية لتوليد رمز مميز من البيانات الحساسة. يمكن استخدام الخوارزمية نفسها لعكس العملية، وتحويل الرمز المميز إلى البيانات الأصلية. لا تتطلب معظم الرموز المميزة القابلة للعكس تخزين المعلومات الحساسة الأصلية في خزانة.

عند استخدام مزود ترميز من الجهات الخارجية، قد تتم إزالة البيانات الحساسة الأصلية من الأنظمة الداخلية للمؤسسة ونقلها إلى مخزن الجهة الخارجية واستبدالها برموز. يساعد هذا الاستبدال على التخفيف من مخاطر اختراق أمن البيانات داخل المؤسسة. عادةً ما يتم تخزين الرموز المميزة نفسها داخل المؤسسة لتبسيط العمليات العادية.