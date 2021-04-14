كيف يمكن للأعمال امتصاص التأثيرات المدمرة والبدء بدمج نماذج الأعمال الجديدة هذه ضمن تدفقات فرص الأعمال القائمة والجديدة؟
لقد اجتاحت رموز NFT العالم. وفي إطار تجديد حركة سلسلة الكتل التي بدأت مع عملة Bitcoin، وتلتها منصة العقود الذكية Ethereum، يبدو أن الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFTs) تمثِّل تطورًا طبيعيًا في انفجار ترميز لأصول لكافة أنواع الأشياء التي نقدِّرها.
يرمُز الاختصار NFT إلى Non-Fungible Token، والتي تعني الرمز المميز غير القابل للاستبدال، وللفهم الصحيح له، يجب أولًا معرفة مفهوم قابلية الاستبدال!
يُعَد الأصل قابلًا للاستبدال عندما يتم النظر إليه على أنه قابل للتبادل مع عنصر آخر مماثل له. على سبيل المثال، النقود التي يمكن تحويلها إلى أشكال أو وسائل أخرى أو استخدامها لأغراض مختلفة. في عالم العملات الرقمية، تعمل معظم الأصول الأصلية مثل Bitcoin وEthereum بالوظيفة نفسها، فبالإضافة إلى هدفها الأساسي أو توفير الفائدة، فهي أيضًا رموز قابلة للاستبدال. وفقًا لهذا التعريف، تعمل الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFTs) على عكس مفهوم القابلية للاستبدال، وتقدِّم منظورًا فريدًا لأشياء أخرى تُعَد ذات قيمة بالنسبة لنا مثل المال، ويمكن قياسها بوحدات قابلة للاستبدال.
تساعد رموز NFTs على حل مشكلة التفرد ونوع الأصل الفريد من نوعه. تشمل الأمثلة ليس فقط المقتنيات الرقمية الشهيرة مثل الفن الرقمي والموسيقى وغيرها من المقتنيات الرقمية التي نقدِّرها ونعتز بها، بل يمكن أن تشمل أيضًا أشياء عملية أخرى مثل الهويات الرقمية والسجلات الصحية والتاريخ الائتماني وغيرها، وهي فريدة وقيّمة بالنسبة لنا وتؤدي وظيفة في الشبكات الرقمية المدعومة بسلسلة الكتل.
لِذا، بينما تُعَد سلسلة الكتل التكنولوجيا الأساسية التي توفِّر نظامًا للمعاملات من خلال فرض سجل رقمي وتطبيق قواعد التعامل عبر العقود الذكية، فإنها أيضًا توسِّع المبادئ مثل الثبات وتسجيل المعاملات والشفافية لتسهيل التحقق وتحريك الأصول ضمن نظام ثقة مدمج.
تُعَد NFT أيضًا نوعًا من الرموز وفئة أصول على الإنترنت - وتشمل الأصول المرمَّزة الأخرى العملات المستقرة والرموز الأمنية والأوراق المالية المرمَّزة وغيرها. تُعَد NFTs فريدة من نوعها، إذ يمكن أن تكون قابلة للتداول (مثل الفن والمقتنيات) أو مرهونة (مثل السجلات الصحية أو التاريخ الرقمي)، وهنا تبدأ الأمور في أن تصبح مثيرة للاهتمام. وبما أن رموز NFT تُعَد أصولًا ذات قيمة وتدخل الأسواق، فهي بحاجة إلى رمز قابل للاستبدال مثل عملة استخدامية أو عملة مستقرة لتحديد قيمتها بمصطلحات قابلة للقياس. عادةً ما تحتاج هذه الأسواق إلى التكامل مع شبكات البنوك أو شبكات العملات المشفّرة القائمة مثل البورصات الرقمية أو نظام التمويل اللامركزي (DeFi) لتسهيل التداول والتحويل.
أتطرق إلى القضية المعقدة المتعلقة بالارتفاع السريع والمفاجئ لرموز NFT، بعد صعود مشابه متدرج وسريع للتمويل اللامركزي (DeFi)، ما أدى إلى ابتكارات مذهلة تحمل وعدًا كبيرًا بالديمقراطية ونماذج أعمال جديدة وأسواق عالمية متاحة للجميع - وكل ذلك مدعوم بالمبدأ الأساسي للامركزية والبنى الأساسية للرموز المميزة والمحافظ الرقمية. يمكن وصف رموز NFT بأنها رموز تشفيرية فريدة من نوعها، تحمل قيمة جوهرية لصاحبها (مثل الهوية أو السجل الصحي) أو للسوق (مثل الفن أو المقتنيات).
تُعَد رموز NFT ذات قيمة جوهرية، وهي في الأساس رموز تمثِّل إثباتًا بسيطًا لوجود الأصول الرقمية وأصالتها وملكيتها. يتم تقييم الرموز القابلة للاستبدال على أساس عدة معايير، مثل إجمالي النشاط الاقتصادي في الشبكة (العملات المشفّرة) والفائدة (العقود الذكية ومعالجة شبكات المعاملات) والقيم المخصصة (كما في العملات المستقرة والرموز الأمنية) وغير ذلك. تمثِّل NFT كلًا من الكيانات القابلة للتحويل والرموز غير القابلة للتحويل التي نقدِّرها.
لقد بدأنا بإدراك وعد سلسلة الكتل التي تصوَّرت الرقمنة والترميز والديمقراطية المالية من خلال تمكين شبكات قادرة على نقل القيمة مع تقليل العقبات والوسطاء. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف يمكن للشركات والأفراد والمؤسسات فهم التأثير التحويلي والمعطِّل، والبدء بدمج نماذج الأعمال الجديدة هذه في التدفقات الحالية والجديدة لفرص الأعمال؟
