يُعَد الأصل قابلًا للاستبدال عندما يتم النظر إليه على أنه قابل للتبادل مع عنصر آخر مماثل له. على سبيل المثال، النقود التي يمكن تحويلها إلى أشكال أو وسائل أخرى أو استخدامها لأغراض مختلفة. في عالم العملات الرقمية، تعمل معظم الأصول الأصلية مثل Bitcoin وEthereum بالوظيفة نفسها، فبالإضافة إلى هدفها الأساسي أو توفير الفائدة، فهي أيضًا رموز قابلة للاستبدال. وفقًا لهذا التعريف، تعمل الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFTs) على عكس مفهوم القابلية للاستبدال، وتقدِّم منظورًا فريدًا لأشياء أخرى تُعَد ذات قيمة بالنسبة لنا مثل المال، ويمكن قياسها بوحدات قابلة للاستبدال.

تساعد رموز NFTs على حل مشكلة التفرد ونوع الأصل الفريد من نوعه. تشمل الأمثلة ليس فقط المقتنيات الرقمية الشهيرة مثل الفن الرقمي والموسيقى وغيرها من المقتنيات الرقمية التي نقدِّرها ونعتز بها، بل يمكن أن تشمل أيضًا أشياء عملية أخرى مثل الهويات الرقمية والسجلات الصحية والتاريخ الائتماني وغيرها، وهي فريدة وقيّمة بالنسبة لنا وتؤدي وظيفة في الشبكات الرقمية المدعومة بسلسلة الكتل.

لِذا، بينما تُعَد سلسلة الكتل التكنولوجيا الأساسية التي توفِّر نظامًا للمعاملات من خلال فرض سجل رقمي وتطبيق قواعد التعامل عبر العقود الذكية، فإنها أيضًا توسِّع المبادئ مثل الثبات وتسجيل المعاملات والشفافية لتسهيل التحقق وتحريك الأصول ضمن نظام ثقة مدمج.