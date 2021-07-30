ما هي سلسلة الكتل للأعمال؟

تُبنى سلسلة الكتل للأعمال على دفتر أستاذ مشترك غير قابل للتغيير تم تفويضه لزيادة الكفاءة بين الشركاء الموثوق بهم. وهذا يتيح للشركات إمكانية إجراء المعاملات بشكل أكثر سلاسة وكفاءة.
تُعد سلسلة الكتل للأعمال ذات قيمة للكيانات التي تتعامل مع بعضها البعض. باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع، يمكن للمشاركين المصرح لهم الوصول إلى نفس المعلومات في نفس الوقت لتحسين الكفاءة وبناء الثقة وإزالة الاحتكاك. كما تسمح سلسلة الكتل بتكبير حجم الحل وتوسيع نطاقه بسرعة، ويمكن تكييف كثير من الحلول لأداء مهام متعددة في مختلف الصناعات. وتقدم سلسلة الكتل للأعمال هذه المزايا بناءً على أربع سمات فريدة لهذه التقنية:
الإجماع: لا يتم تحديث دفاتر الأستاذ المشتركة إلا بعد التحقق من صحة المعاملة من قبل جميع المشاركين المعنيين.
التكرار: بمجرد الموافقة على الكتلة — سجل الحدث — يتم إنشاؤها تلقائيًا عبر دفاتر الأستاذ لجميع المشاركين في تلك القناة. يرى كل شريك في الشبكة ويشارك "حقيقة موثوقة" واحدة للمعاملات.
الثبات: يمكن إضافة المزيد من الكتل، ولكن لا يمكن إزالتها، لذلك هناك سجل دائم لكل معاملة، مما يزيد من الثقة بين الأطراف المعنية.
الأمان: لا يُسمح إلا للكيانات المصرح لها بإنشاء الكتل والوصول إليها. لا يُمنح إذن الوصول إلا للشركاء الموثوقين فقط.
تعلم كيف يمكن لسلسلة الكتل تحويل عملك
يرى قادة الأعمال كيف يمكن أن تساعد سلسلة الكتل في بناء عمليات أكثر كفاءة ونماذج مالية جديدة. يتضمن هذا الدليل العملي حالات استخدام ومعارف خاصة بالصناعة. قم بالمعاينة بدون تكلفة ووفر %50 على التنزيل الكامل أو الإصدار المطبوع.
مع بدء إفصاحات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في وقت مبكر من عام 2025 لبعض الشركات، تأكد من استعدادك من خلال دليلنا.
تساعد سلسلة الكتل في تحويل الأعمال التجارية في جميع الصناعات حول العالم. وتؤدي زيادة الثقة إلى زيادة الكفاءة من خلال القضاء على ازدواجية الجهد. وتحدث سلسلة الكتل ثورة في سلسلة التوريد وتوزيع المواد الغذائية والخدمات المالية والعمل الحكومي وتجارة التجزئة وغير ذلك الكثير.
نأكل جميعًا – ولدينا جميعًا أفكار أخرى حول سلامة الأغذية أو نضارتها. ماذا لو استبدلنا هذه الشكوك بالرؤية في كل خطوة من المزرعة إلى المائدة؟ وهذا ما تفعله العديد من الشركات الآن بالضبط، من خلال مشاركة واستخدام البيانات من ™IBM Food Trust، المبنية على منصة ®IBM Blockchain.
اكتشف كيف يعمل المزارعون والمعالجون والموزعون وتجار التجزئة على جعل الغذاء أكثر أمانًا، وإطالة فترة صلاحيته، وتقليل الإهدار، وفتح وصول أفضل إلى المعلومات المشتركة والآمنة التي تؤثر علينا جميعا.
فكر في كل شيء استخدمته اليوم. كيف وصل إلى هنا؟ سلسلة التوريد اليوم هي شبكة معقدة من العلاقات والجدولة والأنظمة والبيانات. فقد يؤدي أصغر خطأ إلى تأخيرات لها تأثيرات مضاعفة هائلة.
من خلال رقمنة الأعمال الورقية وأتمتتها عبر سلاسل التوريد، تساعد IBM Blockchain في إدارة المستندات بشكل أفضل عبر المنظمات والحدود. بما في ذلك شركات الشحن والموانئ والخدمات الجمركية ومقدمي الخدمات اللوجستية والبنوك وشركات التأمين وغيرها، كل ذلك في الوقت الفعلي وبدقة مطلقة.
سواء كان ذلك بين الأشخاص أو المنظمات، تزدهر العلاقات عندما يكون هناك المزيد من الثقة. من المجوهرات إلى التأمين إلى الغذاء، يمكن لـ IBM Blockchain رفع هذه الثقة إلى مستوى جديد تمامًا. من خلال مساعدة الأطراف التي تتعامل معًا في التحقق من صحة سجلات المعاملات غير القابلة للتغيير ومشاركتها في دفتر أستاذ خاص موزع.
يؤدي سجل الحقيقة المشترك هذا إلى كل شيء بدءًا من تقليل الأعمال الورقية وتقليل النزاعات، إلى زيادة رضا العملاء وابتكار طرق جديدة تمامًا لممارسة الأعمال التجارية.
تعرّف على كيفية قيام المبتكرين في مختلف الصناعات بتحويل أعمالهم من خلال حالات الاستخدام المبنية على منصة IBM Blockchain Platform.
سلسلة توريد النفط والغاز هي تفاعل معقد بين التنسيق والمنافسة. لكن قد يؤدي الطقس القاسي والأحداث الأخرى غير المتوقعة إلى إحداث فوضى، وتعاني سلسلة التوريد بالكامل. تقدم سلسلة Vertrax Blockchain – المبنية على منصة IBM Blockchain Platform والمنشورة على AWS للمستخدمين متعددي السحابة – معارف جديدة في تلك الأحداث للحصول على استجابات أسرع.
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مجتمعةً قوة اقتصادية ديناميكية. وعلى المستوى الفردي، تكافح هذه الشركات من أجل تأمين التمويل التجاري الذي يحتاجون إليه للنمو مع بنوكهم المنهكة للغاية بحيث لا يمكنها تلبية احتياجاتهم. في منصة we.trade، تستخدم البنوك الرائدة في أوروبا الآن كفاءة سلسلة الكتل لتقليل كثير من التكلفة والمخاطر المرتبطة بطلبات التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة.
بينما ينتقل الغذاء عبر سلسلة التوريد، كيف يمكن لأي شخص التأكد حقًا من حالته الدقيقة؟ باستخدام تقنية سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء والتحليلات المعرفية. ومن الأمثلة على ذلك شركة Golden State Foods، حيث تمنح مديرة التكنولوجيا التنفيذية غيلدا جافاهيري وفريقها مطاعم الخدمة السريعة رؤية لا مثيل لها في رحلة الغذاء المقدم للعميل، في كل خطوة على الطريق.
توفر منصة IBM Blockchain Platform الحائزة على جوائز مجموعة برامج البلوك تشين والخدمات والأدوات ونماذج التعليمات البرمجية الأكثر اكتمالاً المتاحة لمنصة Hyperledger Fabric. إنها كل ما تحتاج إليه لإنشاء شبكة سلسلة كتل عاملة واختبارها وإدارتها وتنظيمها في بيئات سحابية مختلفة.
من خلال أكثر من 500 مشاركة مع العملاء، وأكثر من 1600 خبير تقني وخبير في هذه الصناعة، اكتشف لماذا تُعد خدمات IBM Blockchain هي مزود الخدمات الأعلى تصنيفًا طوال رحلتك في مجال سلسلة الكتل.
IBM Food Trust هي الشبكة الوحيدة من نوعها التي تربط المشاركين عبر إمدادات الغذاء من خلال سجل مصرح به ودائم ومشترك لبيانات نظام الغذاء. يمكنك زيادة سلامة الأغذية، واكتساب كفاءات جديدة، وتحسين أرباحك في النهائية.
تساعد TradeLens في الإشراف على الخدمات اللوجستية للحاويات في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل الآن أكثر من 150 مُصدِّرًا ومستوردًا ووكلاء شحن وسلطات جمارك حول العالم بشكل تعاوني على منصة سلسلة توريد مفتوحة ومحايدة.