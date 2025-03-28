يمكن للتجارة على الصعيد الدولي أن تفتح تدفقات جديدة للإيرادات وتزيد من الأرباح، مما يمكّن الشركة من زيادة الاستثمار الداخلي وتسريع وتيرة تطورها. ومع ذلك، فإن التجارة مع عملاء في بلدان أخرى يمكن أن تنطوي أيضًا على مفاوضات طويلة وصعبة ومكلفة، وتنطوي على مخاطر؛ على سبيل المثال، ماذا لو لم يدفع المشتري؟
لطالما كانت البنوك تقليديًا هي الجهات الميسرة للصفقات التجارية، حيث تعمل كوسطاء وتوفر التمويل للمعاملات. ومع ذلك، لم تقم البنوك بتحويل التمويل التجاري رقميًا منذ عقود، كما أن التمويل التجاري إما أنه غير قابل للتطوير بالنسبة إلى البنوك أو أنه معقد ومكلف للغاية بالنسبة إلى غالبية الشركات، ومن ثَم فإن ما يقرب من 70% من الشركات لا تستطيع الوصول إلى خدمات التمويل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون العمليات القانونية التي تنطوي عليها الصفقات التجارية الدولية طويلة ومرهقة، ما يمنع الشركات من ممارسة الأعمال التجارية بطريقة مرنة.
شركة we.trade Innovation هي شركة مشتركة مملوكة لـ 12 بنكًا وشركة الخدمات التقنية IBM ومكتب الائتمان العالمي ومزود المعلومات التجارية CRIF. بدأت الشركة مع تسعة بنوك في يناير 2017 تحت اسم مشروع "سلسلة التجارة الرقمية" (Digital Trade Chain) وتم تغيير اسمها رسميًا إلى we.trade في أكتوبر 2017. طورت we.trade منصة تجارة رقمية تعتمد على منصة Hyperledger Fabric التابعة لمؤسسة Linux Foundation والتي تعمل على IBM Blockchain Platform. توفر منصة we.trade الرقمية الموثوقية والبساطة والأمان للمعاملات التجارية العالمية عبر التمويل التجاري والخدمات اللوجستية. ويمكن للعملاء التسجيل في we.trade من خلال بنوكهم.
ويُعد كل من CaixaBank وDeutsche Bank وErste Group وHSBC وKBC وNordea وRabobank وSantander وSociété Générale وUBS وUiCredit وIBM وCRIF من المساهمين في We.trade، في حين أن UniCredit AG في ألمانيا وEuroBank في اليونان وČSOB وKomerční Banka وČeská Spořitelna في الجمهورية التشيكية من البنوك المرخص لها.
تضم منصة we.trade الآن 15 بنكًا عضوًا
اتسع النطاق الجغرافي الآن ليشمل 16 دولة
يعلق مارك كودن، كبير موظفي قسم التقنية في شركة we.trade، قائلاً: "تاريخيًا، لم يتطور نموذج التمويل التجاري التقليدي الذي تديره البنوك منذ عقود. كانت كل من البنوك والشركات مقيدة. ولم تكن البنوك قادرة على توسيع نطاق منصتها لإتاحتها لجميع العملاء، في حين لم ترغب الشركات في التعرض لمخاطر الطرف المقابل.
وفي we.trade، نبتكر نموذج التمويل التجاري التقليدي، ونعتقد أنه يمكن جعل هذه الصناعة أكثر بساطة وكفاءة وأمنًا، ما يمكّن الشركات من كل الأحجام من التجارة عبر الحدود، ما يساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي".
طورت we.trade حلاً للتجارة على منصة IBM Blockchain Platform يعمل على IBM Cloud باستخدام إطار عمل منصة Hyperledger Fabric التابعة لمؤسسة Linux Foundation، لتقليل الاحتكاك الذي تنطوي عليه التجارة عبر الحدود وتزويد الشركات بطريقة بسيطة لإجراء المعاملات الدولية.
يتم جلب الشركات إلى منصة سلسلة الكتل من قِبل البنوك التي تتعامل معها، ما يزيل المخاوف المحتملة بشأن القدرة على الوثوق بالأطراف الأخرى. في السابق، ربما تكون المخاطر القانونية والمالية والثقافية العديدة المرتبطة بالتجارة مع شريك أجنبي قد أثنت الشركات عن التجارة الدولية. ومع ذلك، فإن جميع مستخدمي منصة we.trade قد تعاملوا بالفعل مع عمليات "اعرف عميلك" الدولية لضمان امتثالهم للوائح مكافحة غسيل الأموال المعمول بها، ما يخفف من هذه المخاطر إلى حد كبير.
تعمل سلسلة الكتل كقاعدة بيانات آمنة ومشتركة لا يمكن لأي كيان واحد التحكم فيها ولا يوجد بها نقطة فشل واحدة. ويتم إعطاء كل إدخال على سلسلة الكتل طابعًا زمنيًا وتوقيعًا تشفيريًا فريدًا. تتميز منصة سلسلة الكتل التي طورتها شركتَا we.trade وIBM بميزتين رئيسيتين تساعدان على تمكين الشركات من كل الأحجام من المشاركة في التجارة الدولية وهما: تقنية السجلات الموزعة (DLT) والعقود الذكية.
تضمن تقنية السجلات الموزعة وصول جميع الأطراف ذات الصلة إلى المعلومات نفسها المتعلقة بالصفقات التجارية في الوقت نفسه، وعدم تحكم أي طرف بمفرده في هذه البيانات. إذا أجرت الشركة "أ" تغييرًا على شروط اتفاقية التجارة الخاصة بها مع الشركة "ب"، فسيؤدي ذلك إلى تغيير تجزئة التشفير في سلسلة الكتل، وسيتم تنبيه جميع الأطراف الأخرى، بما في ذلك الشركة "ب" والبنوك وأي وسطاء آخرين، إلى التغيير على الفور.
في كثير من الأحيان، وجدت الشركات أن أحد العوائق أمام التجارة مع الشركات في البلدان الأخرى هو صعوبة ضمان تنفيذ العقد. إن أي تأخير في الدفع أو التسليم يمكن أن يكون ضارًا للغاية، فقد يعتمد التدفق النقدي على الوفاء بالعقد التجاري في الوقت المناسب.
تقضي عقود we.trade الذكية المدمجة على هذا النوع من مخاطر الطرف المقابل. وتضمن العقود الذكية أنه إذا استوفى أحد طرفي المعاملة المتطلبات اللازمة، كما هو متفق عليه مسبقًا وكان مسجلاً في سلسلة الكتل، فسيتم تنفيذ عملية الدفع تلقائيًا. وتضمن العقود الذكية أن تتلقى جميع الأطراف مشغلات فورية توضح كيفية اتباع أحد الطرفين للاتفاق وإبلاغ الطرف الآخر عندما يحين وقت تنفيذ جانبه من الصفقة؛ مثل إرسال المدفوعات. وحقيقة أن العقود مكتوبة في رمز المنصة تلغي الحاجة إلى أي نظام قانوني أساسي أو آلية إنفاذ.
اختارت شركة we.trade شركة IBM كشريك تقني لها ويرجع ذلك جزئيًا إلى خبرة الشركة العميقة وتجربتها في العمل مع قطاع الخدمات المالية. كما أُعجبت الشركة أيضًا بالانتشار العالمي لشركة IBM، والذي يمكّنها من تنفيذ مشروعات معقدة في جميع أنحاء العالم – وهذا أمر حيوي لاستيعاب طموحات شركة we.trade العالمية. كما كانت قدرة IBM على تطوير ودعم جميع جوانب المنصة، على عكس المنافسين، عاملاً رئيسيًا آخر لتمييزها عن غيرها.
تتعاون we.trade بشكل وثيق مع خدمات IBM Blockchain لتنفيذ المنصة وتشغيلها. في البداية، أجرى فريق IBM تحليلاً وظيفيًا لمتطلبات الشركة وعقد سلسلة من المناقشات من أجل الحصول على صورة واضحة لأهداف we.trade فيما يتعلق بالمنصة. نفذ الفريق الحد الأدنى القابل للتطبيق من الشبكة، قبل التقدم إلى منصة تجارية في الإنتاج.
يشير كودن إلى أن شركة IBM هي شريك طبيعي لهذا المشروع لعدة أسباب. ويذكر قائلاً: "أولاً، لديهم علاقة ممتازة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المصرفي". "هذا أمر أساسي، لأنه من أجل جذب المزيد من الشركات وجلب المزيد من السيولة إلى المنصة على المدى الطويل، نحتاج إلى أن تثق البنوك بالنظام الأساسي. ونحن نصدق حقيقة أنه لا يوجد شريك أكثر ثقة في قطاع الخدمات المالية من شركة IBM".
ويتابع كودن قائلاً: "ثانيًا، انجذبنا منذ البداية إلى نقاط القوة في IBM Cloud. وبحكم طبيعة عملنا، كنا نحتاج إلى بيئة سحابية مرنة وقابلة للتوسع، مع توافر عالٍ وانتشار عالمي حقيقي. وكانت IBM Cloud الخيار الواضح".
أفاد كودن أنه معجب كثيرًا بالطريقة التي عمل بها فريق خدمات IBM Blockchain. ويذكر قائلاً: "في حين كان هناك عدد قليل من الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال التي أُطلقت قبلنا، فقد وفرت we.trade من 9 إلى 12 شهرًا من خلال العمل مع IBM، ووصلت إلى السوق قبل جميع منافسينا". "ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى سرعة خدمات IBM Blockchain واحترافيتها".
يشير كودن إلى أنه من الطبيعي مواجهة تحديات غير متوقعة عند تنفيذ مشروع رائد مثل منصة we.trade. ويذكر قائلاً: "ومع ذلك، كان فريق IBM قيمًا للغاية من حيث تحديد اتجاه المشروع بأكمله". "لقد كانوا متجاوبين ومرنين للغاية في الطريقة التي ساعدونا بها في التغلب على أي مشكلات تنشأ".
دخلت منصة we.trade حيز الإنتاج بالكامل في يناير 2019. وبالإضافة إلى إزالة المخاطر المرتبطة بالتداول مع شركاء غير معروفين، وإنشاء "محطة شاملة" للمعلومات في الوقت الحقيقي حول أي صفقة تجارية مرئية لجميع الأطراف، وتفعيل المدفوعات التلقائية من خلال العقود الذكية، توفر المنصة مجموعة من المزايا الأخرى لتشجيع الشركات على بدء التداول على المستوى الدولي.
ومن أهم هذه المزايا تعهد الدفع المصرفي (BPU). بالنسبة إلى الأطراف البائعة، تقوم وسيلة BPU بتحويل مخاطر الطرف المقابل، التي تم تقليلها بالفعل بسبب طبيعة المنصة، إلى البنوك. وهذا يعني أنه في حال فشلت الشركة في دفع الأموال المستحقة عليها لشريكها التجاري، فإن البنوك التي تسهل الصفقة ستقدم مدفوعات مؤقتة. وبالنسبة إلى المشترين، تمثل وسيلة BPU تعهدًا بتوفير التمويل التجاري، ما يجعل إتمام المعاملات أسهل بكثير.
تتطلع we.trade إلى مزيد من التطوير واكتساب قاعدة عملاء أوسع. في الوقت الحالي، معظم مستخدمي المنصة هم من شركات الخدمات المالية، وهو القطاع الذي أظهر تقليديًا أكبر قدر من الاهتمام بتقنية سلسلة الكتل. ومع ذلك، تكتسب we.trade أيضًا اهتمامًا كبيرًا من شركات الخدمات اللوجستية والتأمين، وستسعى قريبًا إلى ضم شركات في هذه الصناعات.
ومع نمو المنصة، ستساعد خدمات IBM Blockchain في تأهيل الأعضاء الجدد. وسيؤدي اكتساب مزيد من المشاركين إلى تنمية وتنويع مصادر إيرادات we.trade. كما ستؤدي الزيادة في عدد ونوع الشركات التي تستخدم المنصة إلى إنشاء حلقة مثمرة للشركات التجارية نفسها: فكلما زاد عدد الشركاء المحتملين، زاد عدد المستخدمين الذين يمكنهم تحقيق المزيد من الإنجازات على المنصة نفسها. وتنشئ منصة we.trade بفعالية خدمة دليل ملائمة للتجارة، حيث يمكن للشركات ببساطة البحث على المنصة عن شريك تجاري مناسب، والدخول في مناقشات، واتخاذ قرارات بتنفيذ أعمال تجارية.
يمكن تعيين we.trade لتحويل صناعة التمويل التجاري بأكملها. ومن خلال تقليل الخطوات في عملية التداول أو تبسيطها، بما في ذلك تحديد شريك حسن السمعة، وتحديد مصادر التمويل التجاري، وضمان الامتثال التنظيمي وملاحقة المستحقات، تجعل الشركة المعاملات عبر الحدود أسرع وأبسط وأكثر شفافية. ومع نمو المنصة وجذب المزيد من البنوك والشركات لإجراء المعاملات عبر الحدود، سيتم تمكين المزيد من الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تنمية أعمالها وتنويع إيراداتها من خلال التداول على المستوى الدولي مع منصة we.trade.
يختتم كودن حديثه قائلاً: "نواصل تحقيق إنجازات كبيرة مع we.trade. ونحن على ثقة بأننا من خلال التعاون مع شركة IBM، نعمل على توسيع نطاق عروضنا وتبسيط التجارة ليس فقط في أوروبا، بل على مستوى العالم".
we.trade (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) هي منصة مبتكرة لتقنية سلسلة الكتل تم تطويرها بواسطة اثني عشر بنكًا أوروبيًا كبيرًا تهدف إلى إنشاء بيئة تجارية شفافة وآمنة ومبسطة للشركات والبنوك.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 2022.
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