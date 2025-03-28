يمكن للتجارة على الصعيد الدولي أن تفتح تدفقات جديدة للإيرادات وتزيد من الأرباح، مما يمكّن الشركة من زيادة الاستثمار الداخلي وتسريع وتيرة تطورها. ومع ذلك، فإن التجارة مع عملاء في بلدان أخرى يمكن أن تنطوي أيضًا على مفاوضات طويلة وصعبة ومكلفة، وتنطوي على مخاطر؛ على سبيل المثال، ماذا لو لم يدفع المشتري؟

لطالما كانت البنوك تقليديًا هي الجهات الميسرة للصفقات التجارية، حيث تعمل كوسطاء وتوفر التمويل للمعاملات. ومع ذلك، لم تقم البنوك بتحويل التمويل التجاري رقميًا منذ عقود، كما أن التمويل التجاري إما أنه غير قابل للتطوير بالنسبة إلى البنوك أو أنه معقد ومكلف للغاية بالنسبة إلى غالبية الشركات، ومن ثَم فإن ما يقرب من 70% من الشركات لا تستطيع الوصول إلى خدمات التمويل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون العمليات القانونية التي تنطوي عليها الصفقات التجارية الدولية طويلة ومرهقة، ما يمنع الشركات من ممارسة الأعمال التجارية بطريقة مرنة.

شركة we.trade Innovation هي شركة مشتركة مملوكة لـ 12 بنكًا وشركة الخدمات التقنية IBM ومكتب الائتمان العالمي ومزود المعلومات التجارية CRIF. بدأت الشركة مع تسعة بنوك في يناير 2017 تحت اسم مشروع "سلسلة التجارة الرقمية" (Digital Trade Chain) وتم تغيير اسمها رسميًا إلى we.trade في أكتوبر 2017. طورت we.trade منصة تجارة رقمية تعتمد على منصة Hyperledger Fabric التابعة لمؤسسة Linux Foundation والتي تعمل على IBM Blockchain Platform. توفر منصة we.trade الرقمية الموثوقية والبساطة والأمان للمعاملات التجارية العالمية عبر التمويل التجاري والخدمات اللوجستية. ويمكن للعملاء التسجيل في we.trade من خلال بنوكهم.

ويُعد كل من CaixaBank وDeutsche Bank وErste Group وHSBC وKBC وNordea وRabobank وSantander وSociété Générale وUBS وUiCredit وIBM وCRIF من المساهمين في We.trade، في حين أن UniCredit AG في ألمانيا وEuroBank في اليونان وČSOB وKomerční Banka وČeská Spořitelna في الجمهورية التشيكية من البنوك المرخص لها.