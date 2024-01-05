عام 1913: شهد اندلاع الحرب العالمية الأولى في بداية القرن العشرين زيادة حادة في كل من علم التشفير للاتصالات العسكرية، وكذلك تحليل الشفرات لفك الشفرات. أدى نجاح علماء التشفير الإنجليز في فك شفرات البرقيات الألمانية إلى تحقيق انتصارات محورية للبحرية الملكية البريطانية.

عام 1917: ابتكر الأمريكي إدوارد هيبرن أول آلة دوارة للتشفير من خلال الجمع بين الدوائر الكهربائية وأجزاء الآلة الكاتبة الميكانيكية لتشفير الرسائل تلقائيًا. يمكن للمستخدمين كتابة رسالة ذات نص عادي باستخدام لوحة مفاتيح آلة كاتبة قياسية وستقوم الآلة تلقائيًا بإنشاء تشفير بديل، واستبدال كل حرف بحرف جديد عشوائيًا لإخراج نص مشفر. ويمكن فك تشفير النص المشفر هذا عن طريق عكس دوّار الدائرة يدويًا ثم إعادة كتابة النص المشفر على آلة هيبرن الدوارة، ما ينتج عنه الحصول على رسالة النص العادي الأصلية.

عام 1918: في أعقاب الحرب، قام عالم التشفير الألماني آرثر شيربيوس بتطوير آلة إنجما، وهي نسخة متطورة من آلة هيبرن الدوارة التي استخدم فيها أيضًا دوائر دوارة لتشفير النص العادي وفك تشفير النص المشفر. استُخدمت آلة إنجما بكثافة من قِبل الألمان قبل الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها، وكانت تُعَد طريقة مناسبة لأعلى مستوى من التشفير السري للغاية. وعلى الرغم من ذلك، وكما هو الحال مع آلة هيبرن الدوارة، فإن فك تشفير رسالة مشفرة باستخدام آلة إنجما يتطلب المشاركة المتقدمة لإعدادات معايرة الآلة والمفاتيح الخاصة التي كانت عُرضة للتجسس، ما أدى في النهاية إلى سقوط آلة إنجما.

خلال الأعوام من 1939 إلى 1945: عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، فرّ مخترقو الشفرات البولنديون من بولندا وانضموا إلى العديد من علماء الرياضيات البريطانيين البارزين والمشهورين، ومن بينهم أبو الحوسبة الحديثة، آلان تورينج، لفك نظام تشفير إنجما الألماني، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا لقوات الحلفاء. أنشأ عمل تورينج على وجه التحديد الكثير من النظريات التأسيسية للحوسبات الخوارزمية.

عام 1975: طوَّر الباحثون الذين يعملون على شفرات الكتل في IBM معيار تشفير البيانات (DES) - وهو أول نظام تشفير معتمد من المعهد الوطني للمعايير والتقنية (المعروف آنذاك باسم المكتب الوطني للمعايير) لاستخدامه من قِبل الحكومة الأمريكية. على الرغم من أن معيار تشفير البيانات (DES) كان قويًا بصورة كافية لإعاقة أقوى الحواسيب في السبعينيات، إلا إن طول مفتاحه القصير يجعله غير آمن للاستخدامات الحديثة، غير أن بنيته كانت ولا تزال مؤثرة للغاية في تقدم التشفير.

عام 1976: قدم الباحثان وايتفيلد هيلمان ومارتن ديفي طريقة تبادل مفاتيح ديفي-هيلمان لمشاركة مفاتيح التشفير على نحو آمن. وقد أتاح ذلك شكلاً جديدًا من التشفير يُطلَق عليه اسم خوارزميات المفاتيح غير المتماثلة . توفر هذه الأنواع من الخوارزميات، والمعروفة أيضًا باسم تشفير المفتاح العام، مستوى أعلى من الخصوصية من خلال عدم الاعتماد على مفتاح خاص مشترك. في أنظمة تشفير المفتاح العام، يكون لكل مستخدم مفتاح سري خاص به يعمل إلى جانب مفتاح عام مشترك لتحقيق المزيد من الأمان.

عام 1977: قدم كلٌّ من رون ريفيست وعدي شامير وليونارد أدلمان نظام تشفير المفتاح العام RSA، وهو أحد أقدم تقنيات التشفير لنقل البيانات الآمن الذي لا يزال مستخدمًا حتى اليوم. يتم إنشاء مفاتيح RSA العامة عن طريق مضاعفة الأعداد الأولية الكبيرة، والتي يصعب حتى على أقوى الحواسيب تحليلها دون معرفة مسبقة بالمفتاح الخاص المستخدم لإنشاء المفتاح العام.

عام 2001: استجابةً للتطورات في مجال الحوسبة، تم استبدال معيار تشفير البيانات (DES) بخوارزمية تشفير معيار التشفير المتقدم (AES) الأكثر قوة. وعلى غرار معيار تشفير البيانات، فإن معيار التشفير المتقدم هو أيضًا نظام تشفير متماثل، إلا أنه يستخدم مفتاح تشفير أطول بكثير من مفتاح التشفير الذي لا يمكن اختراقه من خلال الأجهزة الحديثة.