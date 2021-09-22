ما المقصود بالتشفير من طرف إلى طرف؟

يوصف التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) على نطاق واسع بأنه الطريقة الأكثر خصوصية وأمانًا للتواصل عبر الشبكة.

يحوِّل التشفير من طرف إلى طرف، مثل طرق التشفير الأخرى، النص العادي القابل للقراءة إلى نص مشفر غير قابل للقراءة باستخدام التشفير. تساعد هذه العملية على إخفاء المعلومات الحساسة عن المستخدمين غير المصرح لهم وتضمن إمكانية وصول المستلمين المقصودين فقط –الذين يمتلكون مفتاح فك التشفير الصحيح– إلى البيانات الحساسة.

ومع ذلك، يختلف التشفير من طرف إلى طرف عن طرق التشفير الأخرى؛ لأنه يوفر أمن البيانات من البداية إلى النهاية. فهو يشفر البيانات على جهاز المرسل ويبقيها مشفرة في أثناء الإرسال ولا يفك تشفيرها إلا عندما تصل إلى نقطة النهاية الخاصة بالمستلم. تضمن هذه العملية عدم إمكانية وصول مزودي الخدمة الذين يسهِّلون الاتصالات، مثل WhatsApp، إلى الرسائل. ومن ثَمَّ، لا يمكن قراءة الرسائل إلا بواسطة المرسل والمستلم المقصود.

في المقابل، يحمي التشفير البيانات فقط في أثناء انتقالها بين نقاط النهاية. على سبيل المثال، يُستخدم بروتوكول تشفير أمان طبقة النقل لتشفير البيانات في أثناء انتقالها بين العميل والخادم. ومع ذلك، فإنه لا يوفر حماية قوية ضد وصول الوسطاء مثل خوادم التطبيقات أو مزودي خدمة الشبكة.

غالبًا ما يكون التشفير القياسي في أثناء النقل أكثر كفاءة، ولكن العديد من الأفراد والمؤسسات حذرون من مخاطر وصول مزودي الخدمة إلى بياناتهم الحساسة. يمكن أن يشكِّل أي تعرض، حتى على مستوى نقطة النهاية، تهديدًا خطيرًا لخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني بشكل عام.

ينظر كثير من الأشخاص إلى التشفير من طرف إلى طرف على أنه المعيار الأساسي لتأمين البيانات الحساسة في الاتصالات الرقمية، خاصة في ظل تكريس المؤسسات مزيدًا من الموارد لإدارة البيانات بفعالية وتزايد مخاوف المستهلكين بشأن أمن البيانات. لقد كشفت دراسة حديثة أن 81% من الأمريكيين لديهم مخاوف بشأن كيفية استخدام الشركات البيانات التي يتم جمعها عنهم.1