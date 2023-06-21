ما التشفير المتماثل؟

التشفير المتماثل بالكامل (FHE) هو تقنية مبتكرة يمكن أن تساعدك على تحقيق الثقة الصفرية من خلال الاستفادة من قيمة البيانات في النطاقات غير الموثوق بها من دون الحاجة إلى فك تشفيرها.
تُخزَّن بيانات الأعمال حاليًا عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة، ما يعرّضها للعديد من مخاطر الأمان والخصوصية. على الرغم من أن التشفير يوفر الحماية، فإن البيانات الحساسة عادةً ما يجب فك تشفيرها أولاً للوصول إليها من أجل الحوسبة والعمليات المهمة للشركة.
وهذا يفتح الباب أمام تهديد محتمل لضوابط الخصوصية والسرية. وحتى الآن، كانت هذه الثغرات الأمنية هي تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في السحابة ومع جهات خارجية.
ومن خلال التشفير المتماثل بالكامل، يمكنك فرض الثقة الصفرية بشكل أفضل لأن البيانات دائمًا ما تكون مشفرة ويمكن مشاركتها، حتى على النطاقات غير الموثوق بها في السحابة، بينما تظل غير قابلة للقراءة من قبل أولئك الذين يقومون بالحساب.
باختصار، يمكن للمرء الآن إجراء تحليلات ومعالجة بيانات عالية القيمة - من قبل جهات داخلية أو خارجية - من دون الحاجة إلى كشف تلك البيانات.
أنشئ فوائد اقتصادية قابلة للقياس من خلال السماح لخطوط الأعمال والجهات الخارجية بإجراء تحليلات البيانات الكبيرة على البيانات المشفرة مع الحفاظ على ضوابط الخصوصية والامتثال.
عالج البيانات المشفرة في البيئات السحابية العامة والخاصة وبيئات الجهات الخارجية مع الحفاظ على ضوابط السرية.
استخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لحساب البيانات المشفرة من دون الكشف عن المعلومات الحساسة.
بينما يساعد التعلم الآلي على إنشاء نماذج تنبئية للظروف التي تتراوح ما بين الاحتيال في المعاملات المالية ونتائج الاستثمار، غالبًا ما تمنع اللوائح والسياسات المؤسسات من مشاركة البيانات الحساسة والتنقيب عنها. يتيح التشفير المتماثل بالكامل حساب البيانات المشفرة باستخدام نماذج التعلم الآلي من دون الكشف عن المعلومات.
على الرغم من كفاءة السحابة في استضافة أحمال التشغيل للتجارب السريرية الكبيرة، فإن مخاطر الخصوصية ولوائح الرعاية الصحية غالبًا ما تجعل انتقال المستشفيات إلى السحابة أمرًا غير عملي. يمكن للتشفير المتماثل بالكامل تحسين قبول بروتوكولات مشاركة البيانات، وزيادة أحجام العينات في الأبحاث السريرية، وتسريع التعلم من البيانات الحقيقية.
تتيح التقنيات إمكانية المراقبة واسعة النطاق لكيفية بحث المستهلكين عن المعلومات والوصول إليها، ولكن تجعل حقوق الخصوصية من الصعب على المؤسسات تحقيق الدخل من تلك البيانات. يتيح التشفير المتماثل بالكامل الحصول على معارف حول سلوك المستهلكين مع إخفاء استفسارات المستخدمين وحماية حق الأفراد في الخصوصية.
احمِ بيانات مؤسستك عبر بيئات السحابة الهجينة، ولبِّ لوائح الخصوصية وبسّط التعقيدات التشغيلية.
احمِ بيانات المؤسسة وعالج الامتثال التنظيمي لحلول الأمان المرتكز على البيانات وخدماته.