ما المقصود بأمان طبقة النقل (TLS)؟

أمان طبقة النقل (TLS) هو بروتوكول تشفير يساعد على تأمين المراسلات عبر شبكات الكمبيوتر غير المحمية، مثل الإنترنت.



من خلال العديد من تقنيات التشفير غير المتماثلة والمتماثلة، يوفر بروتوكول أمان طبقة النقل المصادقة الشاملة والسرية وسلامة البيانات. وتنطبق هذه الحماية على مجموعة واسعة من اتصالات الشبكة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والمراسلات والرسائل الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

يُعرف بروتوكول أمان طبقة النقل على نطاق واسع بقدرته على إنشاء اتصالات آمنة لتصفح الويب. ويُعد الأساس الذي يقوم عليه بروتوكول نقل النصوص التشعبية الآمن (HTTPS)، وهو بروتوكول طبقة التطبيقات الذي يدعم عمليات تبادل البيانات المشفرة بين تطبيقات الويب ومعظم متصفحات الويب الرئيسية.

يتكون بروتوكول التشفير TLS من طبقتين: بروتوكول مصادقة TLS وبروتوكول سجل TLS. يتحقق بروتوكول المصادقة من خادم الويب والعميل (الجهاز المتصل بالخادم). ويتحقق بروتوكول السجل من البيانات ويؤمّنها استعدادًا للنقل.

وتأتي هذه الطبقات على رأس بروتوكولات النقل، مثل تلك الموجودة في نموذج بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP)—وهو مجموعة من البروتوكولات التي تحدد معايير الاتصالات بين أجهزة الكمبيوتر وتُعد "الرابط الذي يُبقي الإنترنت متصلاً ببعضه".1