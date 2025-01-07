ما المقصود بصيد التهديدات؟

يُعدّ صيد التهديدات أمرًا مهمًا لأنه يساعد المؤسسات على تعزيز أوضاعها الأمنية ضد برامج الفدية الضارة والتهديدات الداخلية وغيرها من الهجمات الإلكترونية التي قد لا تتم ملاحظتها.

في حين يمكن للأدوات الأمنية المؤتمتة ومحللي مركز العمليات الأمنية اليقظين (SOC) اكتشاف معظم تهديدات الأمن الإلكتروني قبل أن تحدث أضرارًا كبيرة، إلا أن بعض التهديدات المتطورة يمكن أن تتخطى هذه الدفاعات.

عندما تتمكن جهة خبيثة من اختراق نظام ما، يمكن أن تتوارى لأسابيع أو حتى أشهر قبل أن يتم اكتشافها. وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، يستغرق الأمر 194 يومًا في المتوسط لتحديد حدوث اختراق أمني للبيانات. وطوال هذه الفترة، يقوم المخترقون بسحب البيانات وسرقة بيانات الاعتماد لكسب المزيد من الوصول.

ما مقدار الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه التهديدات المحتملة؟ وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات، فإن متوسط تكلفة الاختراق هو 4.88 مليون دولار أمريكي. وكلما طالت الفترة الزمنية بين الوصول الأولي واحتواء الاختراق، زادت تكلفة الاختراق التي تتحملها المؤسسة.

يتضمن صيد التهديدات الفعّال قيام فرق الأمن بالبحث بشكل استباقي عن هذه التهديدات الخفية. لذا، يمكن للمؤسسات اكتشاف الاختراقات ونشر إجراءات التخفيف بسرعة أكبر بكثير، ما يقلل من الأضرار التي يمكن أن يسببها المخترقون.