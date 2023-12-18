ما هو الفريق الأزرق؟

أفضل طريقة لوصف كيفية عمل الفريق الأزرق هي تشبيهه بفريق كرة القدم. الفريق الأزرق، الذي يتألف من متخصصي الأمن السيبراني في المؤسسة، هو خط الدفاع لمؤسستك ضد جميع التهديدات المحتملة، مثل هجمات التصيد الاحتيالي والنشاط المشبوه.

تتمثل إحدى الخطوات الأولى في عمل الفريق الأزرق، أو خط الدفاع، في فهم الاستراتيجية الأمنية للمؤسسة. هذه الخطوة ضرورية لجمع البيانات اللازمة لوضع خطة دفاع ضد هجمات العالم الحقيقي.

قبل وضع خطة الدفاع، تقوم الفرق الزرقاء بجمع كافة المعلومات المتعلقة بالمناطق التي تحتاج إلى الحماية وتقوم بإجراء تقييم مخاطر. خلال فترة الاختبار هذه، يقوم الفريق الأزرق بتحديد الأصول الحساسة وملاحظة أهمية كل منها، إلى جانب تدقيق نظام أسماء النطاقات والتقاط عينات من حركة مرور الشبكة. وبمجرد أن يحدد الفريق هذه الأصول، يمكنه إجراء تقييم للمخاطر لتحديد التهديدات ضد كل أصل واكتشاف أي نقاط ضعف مرئية أو مشكلات في التكوين. ويشبه هذا التقييم ما يحدث في فريق كرة القدم عندما يناقش المدربون واللاعبون المباريات السابقة، وما الذي سار بشكل جيد وما الذي سار بشكل خطأ.



وبمجرد إتمام التقييم، يقوم الفريق الأزرق بوضع تدابير الأمان موضع التنفيذ، مثل تثقيف الموظفين بشكل أكبر بشأن إجراءات الأمان وتعزيز قواعد كلمات المرور. يشبه تنفيذ تدابير السلامة إنشاء خطط لعب جديدة لاختبارها لمعرفة مدى نجاحها في كرة القدم. بعد وضع خطة الدفاع، يتمثل دور الفريق الأزرق في غرس أدوات المراقبة التي يمكنها الكشف عن علامات الاختراق، والتحقيق في التنبيهات، والاستجابة للنشاط غير الاعتيادي.