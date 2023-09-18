ما اختبار أمان التطبيقات الديناميكي؟

يعمل المطورون الحاليون بسرعة، وغالبًا ما يقومون بتحديث مناطق محددة للتعليمات البرمجية عدة مرات في اليوم من دون عرض شامل لقاعدة التعليمات البرمجية بأكملها. ويعتمدون بشكل كبير على مكونات الجهات الخارجية والمفتوحة المصدر وغالبًا ما يكافحون من أجل التعاون بفعالية مع فرق الأمن. ويعمل معظمهم أيضًا على تطبيقات متزايدة التعقيد، ولديهم العديد من الميزات والمكتبات والتبعيات، بالإضافة إلى إدارة تهديدات الأمن الإلكتروني المتطورة باستمرار.

وينتج عن ذلك زيادة مساحة السطح بشكل مستمر أمام الثغرات الأمنية، وهو ما يضاعف صعوبة كتابة التعليمات البرمجية الآمنة وحماية المعلومات الحساسة من عمليات اختراق أمن البيانات. يحتاج المطورون إلى طرق لاختبار الثغرات الأمنية المحتملة في أثناء عملهم من دون التأثير في إنتاجيتهم.

يساعد اختبار أمان التطبيقات الديناميكي على تحقيق ذلك من خلال أتمتة عملية اختبار الأمان. ويعمل عن طريق محاكاة تصرفات المخترقين الحقيقيين، حيث يعمل من الخارج للكشف عن نقاط الضعف المحتملة في تشغيل التطبيقات. يُمكِّن اختبار أمان التطبيقات الديناميكي المطورين من اختبار التعليمات البرمجية الخاصة بهم ومعرفة كيفية تأثيرها في أمان التطبيق بشكل عام قبل بدء تشغيله، ويتفوق في تحديد مشكلات الأمان، مثل أخطاء المصادقة ونقاط الضعف في التعليمات البرمجية، والتي غالبًا ما تفوتها طرق الاختبار الأخرى مثل تحليل تكوين البرامج (SCA).

تندمج أيضًا أدوات اختبار أمان التطبيقات الديناميكي الحديث (انظر أدناه) بسلاسة مع عمليات التطوير ومسارات CI/CD لتقديم واجهات لجميع مراحل التطوير، بما في ذلك الوقت المبكر من سير عمل تطوير التطبيق.

تُعد عمليات دمج البناء والنشر أحد الأسباب التي تدفع فرق عمليات التطوير إلى استخدام اختبار أمان التطبيقات الديناميكي في أغلب الأحيان في بيئات عمليات التطوير/ التطوير والأمن والعمليات كجزء من نهج "التحول إلى اليسار" الذي يتم فيه الاختبار في وقت مبكر من دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) من أجل معالجة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأقل استهلاكًا للوقت. تتضمن مبادئ عمليات التطوير الأخرى التي تطورها أدوات اختبار أمان التطبيقات الديناميكي: إعطاء الأولوية للأتمتة والتعاون والملاحظات المستمرة حتى يتمكن المطورون وفرق الأمان من الحفاظ على نشاطهم وإنتاجيتهم من دون الإضرار بمستوى الأمان.