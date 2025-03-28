ما هي محاكاة التصيّد الاحتيالي؟

محاكاة التصيّد الاحتيالي عبارة عن تمرين للأمن الإلكتروني يختبر قدرة المؤسسة على التعرف على هجوم التصيد الاحتيالي والرد عليه.
هجوم التصيّد الاحتيالي هو رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو صوتية احتيالية مصممة لخداع الأشخاص لتنزيل برامج ضارة (مثل برمجيات الفدية)، أو الكشف عن معلومات حساسة (مثل أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان) أو إرسال أموال إلى أشخاص غير مناسبين.
أثناء محاكاة التصيّد الاحتيالي، يتلقى الموظفون رسائل بريد إلكتروني (أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية) تحاكي محاولات التصيّد الاحتيالي في العالم الحقيقي. تستخدم الرسائل نفس أساليب الهندسة الاجتماعية (مثل انتحال شخصية شخص يعرفه المتلقي أو يثق به، وخلق شعور بالإلحاح) لكسب ثقة المتلقي والتلاعب به لاتخاذ إجراءات غير حكيمة. الفرق الوحيد هو أن المستلمين الذين يبتلعون الطعم (على سبيل المثال، النقر على رابط خبيث أو تنزيل مرفق خبيث أو إدخال معلومات في صفحة منتقل إليها احتيالية أو معالجة فاتورة مزيفة) يفشلون ببساطة في الاختبار، دون أن يكون لذلك تأثير سلبي على المؤسسة.
في بعض الحالات، يتم نقل الموظفين الذين ينقرون على الرابط الخبيث الوهمي إلى صفحة مقصودة تشير إلى أنهم وقعوا فريسة لهجوم تصيّد وهمي، مع معلومات حول كيفية اكتشاف عمليات التصيّد الاحتيالي والهجمات الإلكترونية الأخرى بشكل أفضل في المستقبل. بعد المحاكاة، تتلقى المؤسسات أيضا مقاييس حول معدلات نقر الموظفين وغالبًا ما تتابع ذلك بتدريب إضافي للتوعية بالتصيّد الاحتيالي.
تظهر الإحصائيات الأخيرة أن تهديدات التصيّد الاحتيالي تستمر في الارتفاع. منذ عام 2019، ارتفع عدد هجمات التصيّد الاحتيالي بنسبة 150% سنويًا—حيث أبلغت مجموعة عمل مكافحة التصيّد الاحتيالي (APWG) عن أعلى مستوى على الإطلاق للتصيّد الاحتيالي في عام 2022، حيث سجلت أكثر من 4.7 مليون موقع تصيّد احتيالي. وفقًا لـ Proofpoint، تعرضت 84% من المؤسسات في عام 2022 لهجوم تصيّد ناجح واحد على الأقل.
نظرًا لأنه حتى أفضل بوابات البريد الإلكتروني وأدوات الأمان لا يمكنها حماية المؤسسات من كل حملات التصيّد الاحتيالي، فإن المؤسسات تلجأ بشكل متزايد إلى محاكاة التصيّد الاحتيالي. تساعد عمليات محاكاة التصيّد الاحتيالي المصممة جيدًا في التخفيف من تأثير هجمات التصيد الاحتيالي بطريقتين مهمتين. توفر عمليات المحاكاة فرق أمن المعلومات اللازمة لتثقيف الموظفين للتعرف بشكل أفضل على هجمات التصيّد الاحتيالي في الحياة الواقعية وتجنبها. كما أنها تساعد فرق الأمن في تحديد نقاط الضعف وتحسين الاستجابة الشاملة للحوادث وتقليل مخاطر اختراق البيانات والخسائر المالية الناجمة عن محاولات التصيّد الناجحة.
عادة ما تكون اختبارات التصيّد الاحتيالي جزءًا من تدريب أوسع للوعي الأمني بقيادة أقسام تكنولوجيا المعلومات أو فرق الأمان.
تتضمن العملية بشكل عام خمس خطوات:
وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، تقوم العديد من المؤسسات بتجميع تقرير شامل يلخص نتائج محاكاة التصيد الاحتيالي لمشاركته مع الأطراف المعنية. كما يستخدم البعض المعارف لتحسين التدريب على التوعية الأمنية قبل تكرار العملية بانتظام لتعزيز الوعي بالأمن الأمن الإلكتروني والبقاء في المقدمة لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة.
عند تشغيل حملة محاكاة التصيّد الاحتيالي، يجب على المؤسسات مراعاة ما يلي.
تعد عمليات محاكاة التصيّد الاحتيالي وتدريبات الوعي الأمني إجراءات وقائية مهمة، ولكن تحتاج فرق الأمن أيضًا إلى أحدث إمكانات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها للتخفيف من تأثير حملات التصيّد الاحتيالي الناجحة.