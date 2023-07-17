ما المقصود بالأمن الهجومي؟

لفهم سبب أهمية الأمن الهجومي، من المفيد مقارنته بالأمن الدفاعي.

تُعَد تدابير الأمن الدفاعي، مثل برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية، تفاعلية من حيث التصميم. فقد تم تصميم هذه الأدوات لحظر التهديدات المعروفة أو كشف السلوك المشبوه. يمكن لبعض أدوات الأمن الدفاعي المتقدمة، مثل منصات SOAR، أيضًا أتمتة الاستجابات للهجمات المستمرة.

ورغم أن أساليب الأمن الدفاعية يمكن أن تساعد على إحباط الهجمات الإلكترونية الجارية، فإن هذه الأساليب تفرض أعباء عمل كبيرة على فرق الأمن. إذ يجب على المحللين فرز التنبيهات والبيانات لفصل التهديدات الحقيقية عن الإنذارات الكاذبة. وبالمثل، يمكن لتدابير الأمن الدفاعي أن تحمي فقط من نواقل الهجوم المعروفة، ما يجعل المؤسسات عرضة للتهديدات الإلكترونية الجديدة وغير المعروفة.

يُعَد الأمن الهجومي مكمِّلًا للأمن الدفاعي. تستخدم فرق الأمن أساليب الأمن الهجومي لاكتشاف نواقل الهجوم غير المعروفة والاستجابة لها، والتي قد تفوِّتها التدابير الأمنية الأخرى. كما أن الأمن الهجومي أكثر استباقية من الأمن الدفاعي. فبدلًا من الاستجابة للهجمات الإلكترونية عند حدوثها، تعمل تدابير الأمن الهجومي على إيجاد ومعالجة العيوب قبل أن يتمكن المهاجمون من استغلالها.

باختصار، ينتج عن الأمن الهجومي معلومات تجعل الأمن الدفاعي أكثر فاعلية. كما أنه يقلل من العبء على فرق الأمن. وبسبب هذه الفوائد، يُعَد الأمن الهجومي معيارًا صناعيًا في بعض القطاعات شديدة التنظيم.